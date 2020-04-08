Бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко, зарезавший человека на улице в мае 2018 г., продолжает разгуливать на свободе. Вместе с тем, ряд СМИ, представителей промайданных общественных организаций и бывших и действующих политиков снова начали проводить кампанию в его поддержку

Подобная их деятельность связана с опасениями, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может «дать ход» резонансному делу, расследование которого тормозили два ее предшественника.

Резонансное одесское убийство

Напомним читателям фабулу дела. 24 мая 2018 г. в центре Одессы у бывшего лидера одесского «Правого сектора»* Стерненко произошел уличный конфликт с местными жителями Александром Исайкулом и Иваном Кузнецовым. В ходе него радикал достал нож, нанеся своим оппонентам ранения. Исайкул сумел убежать, а вот его приятелю не повезло.

Стерненко догнал Кузнецова и нанес ему еще несколько ударов ножом, после чего тот умер на месте. Все это снималось на видео в прямом эфире, а националист позже нанес себе ранение в руку, чтобы обеспечить алиби. Многие СМИ тогда распространили версию, тиражируемую Стерненко и его побратимами. Мол, убийство было совершено в целях самообороны, якобы Кузнецов и Исайкул пытались покушаться на активиста.

Венедиктова против Порошенко и радикалов. Эксперты о судьбе громких уголовных дел на Украине © rada.gov.ua

При Порошенко надеяться на справедливое расследование «дела Стерненко» не приходилось, ибо власть делала все, чтобы «патриоты» уходили от наказания за резонансные преступления. Тогда из Одессы дело забрали в Киев, а по распоряжению экс-генпрокурора Юрия Луценко изменили подследственность с МВД на СБУ, где его благополучно "похоронили".

Как Рябошапка отмазывал Стерненко

После победы Зеленского на выборах юрист Андрей Портнов смог оспорить в суде передачу дела Стерненко в СБУ, вернув его в Нацполицию. В сентябре прошлого года правоохранители даже подготовили текст подозрения, где прямо говорится о квалификации действий националиста как «умышленном убийстве».

«Как только Кузнецов И.В. и Исайкул А.А. приблизились к нему, Стерненко С.В. не смог справиться с нервным напряжением и без каких-либо реальных угроз для своей жизни и здоровья, умышленно, понимая возможные последствия от применения ножа в виде причинения смертельных ранений, допуская наступление любых последствий, в том числе и причинение смерти, воспользовавшись фактором внезапного нападения, нанес удар лезвием ножа сначала Исайкулу А.А. в область живота, а затем Кузнецову И.В.

Во время нанесения смертельных ножевых ранений Кузнецову И.В., Исайкул А.А., получив в результате применения холодного оружия непроникающее ранение в область живота, сумел убежать, отбежав на безопасное расстояние и только таким образом сумел спастись он умышленных, направленных на убийство двух лиц, действий Стерненко С.В., действуя с намерением убийства двух и более лиц, путем применения холодного оружия, воспользовавшись фактором внезапного нападения, пытался причинить смертельные ножевые ранения Кузнецову И.В. и Исайкулу И.

Однако, вследствие сложившейся ситуации и на которую он не смог повлиять по объективным причинам, смог осуществить умышленное убийство лишь Кузнецова И.В., причинив ему смертельные ранения, которые находятся в прямой причинной связи с наступлением его смерти. Таким образом, Стерненко С.В. совершил убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, чем совершил криминальное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 115 УК Украины», — отмечалось в документе.

Однако в дело вмешался первый генпрокурор эпохи Зеленского — Руслан Рябошапка, по оценке ряда экспертов — прямой агент влияния Демократической партии США. Он повторил действие своего предшественника, передав его расследование в СБУ. Перед этим глава ГПУ непосредственно встречался с экс-правосеком в своем личном кабинете, что вызвало массу негодования в украинском обществе. Так, Виктория Кузнецова, вдова убитого Стерненко, пыталась добиться встречи с президентом Владимиром Зеленским, но безуспешно.

Не хотел сажать Стерненко. Трепак объяснил, почему генпрокурор Венедиктова его уволила

Надежда на справедливость при Венедиктовой рассеивается?

В марте этого года Рябошапка был уволен со своей должности, поскольку именно он всячески тормозил следствие по делам предыдущей власти, а в результате его реформы деятельность прокуратуры как института была фактически парализована. На его место пришла Ирина Венедиктова, хорошо зарекомендовавшая себя на должности руководителя Государственного бюро расследований. Перед Стерненко возникла реальная перспектива ответственности за его преступление.

Венедиктова отстранила замгенпрокурора Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе дела Стерненко. Трепак сказал, что новая глава ГПУ требовала предъявить подозрение националисту. За него «вписались» ряд националистов, грантоедов, получающих финансирование от западных посольств и фондов Джорджа Сороса: брат бывшего нардепа Мустафы Найема Маси Найем, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин, народный депутат от «Слуги народа» Игорь Васылив.

В кампанию по "отмазыванию" убийцы включились ряд промайданных СМИ, например "Украинская правда", Цензор.нет и Эспрессо-ТВ.

На фоне вышеописанного выяснилось, что очередная экспертиза по делу подтвердила — фигурант совершил умышленное убийство.

«По члену организованного преступного сообщества, тупому радикалу, активисту и подсудимому по трём обвинениям в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях Стерненко, уроженцу Одесской области, 1995 г. р., в четвёртом уголовном производстве об убийстве в Одессе закончена очередная комиссионная экспертиза. Результат не поменялся — умышленное убийство», — писал в своём телеграм-канале Андрей Портнов.

Позицию ГПУ на днях в интервью «Украинской правде» пояснила Ирина Венедиктова. По ее словам, подозрение Стерненко в любом случае будет предъявлено, но дьявол, как говорится, кроется в деталях. А именно в его правовой квалификации, отданной на усмотрение процессуального прокурора.

«Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-я, но и так, и так — это подозрение. 115-я — это убийство, 118-я — это убийство по самозащите. Разница — в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, но явно не генеральный прокурор», — рассказала Венедиктова.

То есть, она подводит общество к тому, что, скорее всего, Стерненко если и будут судить, то по более легкой 118 статье УК «умышленное убийство при превышении мер самообороны», которая предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы (115-я же «тянет» на срок от 10-15 лет до пожизненного заключения). На основании мягкости статьи для одиозного радикала наверняка изберут весьма мягкую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Впрочем, юрист Андрей Портнов, команда которого представляет интересы вдовы Кузнецова, пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить данного сценария.

«По лезвию ножа». Марат Башаров не понял, что ему угрожал неонацист-убийца Стерненко © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«После интервью генерального прокурора Венедиктовой Стерненко и его побратимы так самоотверженно рассказывают о самообороне, словно никто не видел стрим, словно не было экспертиз, словно все вокруг тупые рагули. Не, ребят. Следствие–подозрение–суд–приговор. Только так», — прокомментировал ситуацию в своём Telegram телеведущий Максим Назаров.

Иронизировал по этому поводу и народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Стерненко зачем–то начал цитировать законодательство, пытаясь объяснить, что иногда можно и убить кого-то, если ситуация требует. Не, не нужно делать этого в «Телеграме», следствию и суду можно будет рассказать очень скоро. Но, прекрасно, что крупный политический обозреватель снова превратился в оправдывающегося убийцу, то есть вернулся в своё естественное состояние. Всем его защищающим предлагаю хештег: «Нет тюрьме для убийц!» Будет очень красиво смотреться. Мне кажется, что версия: будучи вооружённым холодным оружием, пробежал 99 метров и убил безоружного, самообороняясь, — будет смотреться несколько экзотично даже по нашим меркам», — полагает Бужанский.

Почему Стерненко не посадят

Венедиктова зарегистрировала дело против Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Авакова, не выступают в поддержку адептов Порошенко, курируемых СБУ.

Объяснение здесь видится в следующем: власть боится, что «активист» может заговорить, пролив свет на неприглядные истории, за которыми стояли его кураторы. Как писало украинское издание «Страна.ua», инициатором кураторства над Стерненко был лично экс-замглавы СБУ Павел Демчина, а непосредственно осуществлял его некий Кащей из департамента «Т».

Возможные разоблачения высокопоставленных эсбэушников, их связей с «активистами», в свою очередь, вызовут еще большее разочарование общества в том, во что превратилась Украина после Майдана, и рост недоверия к государственным органам. Опасаясь разорвать этот порочный круг, команда Зеленского консервирует состояние «закон не один для всех», существовавшее во времена Порошенко. Но в то же время подобными действиями они убивают не только свой рейтинг и авторитет, а и возможность каких-либо позитивных перемен в стране.

* Деятельность организации запрещена в РФ