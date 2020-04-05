Информационные агентства сообщили, что в понедельник, 6 апреля, состоится экстренная встреча министров энергетики стран-участниц формата ОПЕК+. Беседа пройдет в режиме видеоконференции, в ней примет участие представитель США, и основная ее цель – стабилизация мирового рынка нефти

Все серьезные игроки на рынке черного золота старательно готовят свои позиции к предстоящим переговорам. Все понимают, что в нынешней чрезвычайной ситуации, в которой оказалась экономика планеты, рынку крайне важны позитивные новости для формирования биржевых котировок на уровне не ниже рентабельности производства нефти. Переговоры ОПЕК+ с США и есть такой повод.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках. В нем примут участие руководители основных нефтяных компаний России и высокопоставленные чиновники правительства РФ.

Как известно, 1 апреля утратило силу соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК+, куда входила Россия. Месяцем ранее стороны уже пытались договориться. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи, Россия выступила за сохранение действовавших тогда условий. Началась ценовая война.

Саудовцы надеялись, что падение цен вынудит Россию согласиться на квоты ОПЕК. В результате в начале марта нефтяные котировки обвалились, и топливо упало в цене в два с лишним раза. В январе баррель марки Brent торговался около 72 долларов за баррель, а сейчас его цена немного превышает отметку в 30 долларов. Кто мигнет первым. Хроники мировой нефтяной войны © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Как известно, при добыче сланцевой нефти применяется дорогостоящий метод гидроразрыва пласта (фрекинг). Чтобы разработка была экономически выгодной, цена на баррель нефти должна колебаться между 40 и 60 долларами. Именно такие рамки саудовцы надеялись сохранить, когда предлагали России еще больше сократить добычу.

Но из-за пандемии коронавируса, пик которой почти во всех странах мира еще не пройден, потребление к началу мая может сократиться по оценкам различных экспертов до 20-25 млн баррелей в сутки.

В этой связи для восстановления баланса в рамках ОПЕК+ понадобится сократить добычу не менее 10 млн баррелей в сутки, что означает серьезное урезание квот для участников сделки.

Ранее саудовская стратегия ограничения добычи в рамках ОПЕК с привлечением России держала цены на определенном уровне. Высокие цены помогали Америке наращивать сланцевую добычу. Но Россия надеется, что тотальная ценовая война обанкротит американских сланцевиков, у которых себестоимость добычи гораздо выше, чем в России. «Украина: глобальный контекст»: украинский блеф о «Северном потоке-2», сланцевый мираж США ©

Сланцевая отрасль и без того страдает от большой долговой нагрузки. Если доходы еще больше снизятся, многие компании не смогут выполнять свои обязательства и станут банкротами. Новые потенциальные инвесторы будут сторониться нефтяного сектора США.

Похоже, что в данный момент Россия одерживает верх в этой потасовке, считает американская газета The Wall Street Journal.

Для демократов, которые продолжают считать Дональда Трампа путинской марионеткой, а добычу гидроразрывом — смертным грехом против матушки Земли, ответ ясен. Если Москва уничтожит эту отрасль в США, она окажет большую услугу Америке и всей планете.

Белый дом поддержал предложение помочь американской нефтедобыче, добавив в стратегический резерв 77 млн баррелей нефти на сумму три миллиарда долларов. Но оно не вошло в законопроект о помощи в связи с коронавирусом на общую сумму два триллиона долларов, поскольку демократы осудили эту меру, увидев в ней попытку спасти крупные нефтяных баронов. Конгресс США против «Северного потока – 2», но санкции ввести не может — сенатор © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Это парадокс, но возражения демократов против технологии гидроразрыва в США обеспечивают Путину господствующее положение в его противоборстве с Трампом, подчеркивает издание.

Рост добычи нефти и газа в Америке создает угрозу стабильности в России, а при Трампе США бесцеремонно пользовались этим преимуществом. Президент не только поддерживал и продвигал добычу методом гидроразрыва пластов; он ввел санкции против газопровода «Северный поток — 2», как минимум временно остановив прокладку второй прямой ветки из России в Германию.

С ноября 2019 года США стали мировым лидером по экспорту сжиженного природного газа в страны ЕС, а объемы американского экспорта в Китай и Японию (это тоже важные рынки для России) продолжают расти.

Как сказал близкий соратник Путина, глава российской государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин, США используют свои энергетические ресурсы в качестве политического оружия, начиная эпоху «силового колониализма» в ущерб другим странам. «Роснефть» ответила на санкции США против своей «дочки» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Остается только гадать, как будет разворачиваться нефтяная война и когда она закончится. Ситуация развивается стремительно. Несмотря на заявление Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия проводят дискуссии, на днях представитель Кремля сообщил, что эти две страны не ведут никаких переговоров в настоящий момент и что президент Путин не планирует проводить телефонные переговоры с властями Саудовской Аравии.

Очевидно, Россия не собирается сдаваться в ближайшее время. По данным Министерства финансов РФ, страна сможет балансировать бюджет при ценах на нефть в районе 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. Американские производители сделать то же самое не смогут.

Occidental Petroleum, одна из ведущих компаний в области фрекинга в США, уже утратила две трети биржевой стоимости. Корпорация Apache потеряла три четверти своей стоимости, а еще в январе ее акции котировались на самом высоком уровне.

Теперь многое зависит от переговоров, которые состоятся в понедельник, 6 апреля.

При подготовке материала использовался перевод сайта inosmi.ru