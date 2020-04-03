По состоянию на 15:00 3 апреля в мире зарегистрировано уже свыше 1 млн человек, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Скончались свыше 53,9 тыс. человек, выздоровели - более 217,4 тыс. человек

Больше всего заболевших в США, где COVID-19 заразилось свыше 245,5 тыс. человек. Следом идет Испания: здесь свыше 117,7 тыс. заразившихся. Таким образом, Испания обошла Италию по масштабам пандемии. В Италии — свыше 115,2 тыс. заразившихся. Следом идет Германия с более чем 84,7 тыс. зафиксированных случаев коронавируса. Замыкает пятерку Китай с более чем 82,4 тыс. инфицированных. Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Больше всего от COVID-19 умерло в Италии — болезнь унесла жизни свыше 13,9 тыс. человек. Затем идет Испания с более чем 10,9 тыс. умерших. После — Франция с более чем 5,3 тыс. скончавшихся, а после — материковый Китай с более чем 3,2 тыс. Замыкает пятерку Иран с более чем 3,1 тыс. умерших.

Больше всего выздоровевших в Китае — свыше 76,7 тыс. человек. Затем идет Испания с более чем 30,5 тыс. выздоровевших, после — Германия с более чем 22,4 тыс. выздоровевших, а следом — Италия с более чем 18,2 тыс. излечившихся пациентов. Замыкает пятерку Иран с более чем 16,7 тыс. выздоровевших. Таковы данные Университета Джона Хопкинса.

В Китае, откуда и начала распространяться новая инфекция, заявили, что 4 апреля, когда в стране отмечается День поминовения усопших, почтут и память жертв COVID-19.

«Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа».

Тем временем во всем мире, в том числе и в России и на Украине, ужесточают карантинные меры, призванные остановить распространение коронавируса.

Обстановка в России

В России количество зараженных коронавирусом выросло до 4149. За сутки зафиксирован 601 новый случай инфицирования. При этом 281 человек выздоровел, 34 умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 78 регионах. Большинство субъектов РФ ввело режим самоизоляции для всего населения. Правительство России принимает все меры для стабилизации ситуации.

«Правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме мы принимаем проактивные решения по поддержке здравоохранения», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением COVID-19.

В борьбе с инфекцией участвуют и местные власти. Так, руководство Москвы сообщило, что в городе заработала система мониторинга COVID-19. При этом в Москве введены ограничительные меры. Среди прочего были запрещены поездки в одном автомобиле для пассажиров, которые не проживают в одном месте. Как пояснил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, таким образом между пассажирами нарушается дистанция в 1,5 метра. За такие нарушения горожанам будет грозить штраф. При этом автомобилистам разрешается ездить в другой район города при серьезной необходимости. Кроме того, москвичам разрешено добираться на личном автомобиле или на такси до соседнего гипермаркета.

В свою очередь Чечня стала первым регионом России, где в связи с пандемией был введен комендантский час. С 3 апреля в ЧР с 20:00 до 8:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Меры не касаются отдельных спецслужб.

«Это вынужденная мера, которая вводится как часть плана борьбы с распространением коронавируса», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

С 5 апреля, как сообщалось ранее, в Чечне полностью закроют границы региона с остальной частью России.

Обстановка на Украине

На Украине по состоянию на 15:00 3 апреля официально объявили о 942 зараженных. При этом умерло от инфекции 23 человека, а вылечилось — 19 человек. Кто виноват? Кого обвинят в пандемии коронавируса © The Central Hospital of Wuhan

Руководство Украины принимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции. В пятницу 3 апреля к украинцам обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уважаемые украинцы, с целью обеспечения здоровья граждан мы продолжаем усиливать меры по защите наших внешних границ. Останется работать лишь 21 пункт пропуска на государственной границе Украины. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину сроком на 14 дней. Еще одно ограничение и усиление мер по расторжению цепочки заболевания — мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более чем двоим лицам, за исключением лиц, сопровождающих детей», — заявил Шмыгаль.

Кроме того, на Украине запрещено пребывания в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Нельзя также находится в общественным местам детям до 14 лет без сопровождения. Украинцам запретили посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Можно лишь выгуливать домашних животных, и то — одному человеку, или нарушить запрет в случае служебной необходимости. Также запрещены массовые мероприятия, а также нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус. Также запрещено самовольно покидать места обсервации.

«Правительство также призывает вас, уважаемые украинцы, хотя погода зовет быть на природе, но удержаться от шашлыков, от прогулок по паркам, от массовых мест отдыха на ближайшие 3-4 недели. Это на самом деле поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями», — заявил украинский премьер-министр. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 3 апреля

При этом Шмыгаль призвал украинцев готовиться к тому, что ограничительные меры могут продлить, хотя, как подчеркнул Шмыгаль, «Украина не может позволить себе не работать полгода или даже 2-3 месяца». Карантинные меры сначала отменят для трудоспособного населения, но сохранят для остальных.

«Поскольку угроза распространения коронавируса за 3 недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин будет продлен», — отметил Шмыгаль.

Таким образом, Украина пытается остановить распространение смертельно опасной болезни.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица