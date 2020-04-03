По данным на 3 апреля, общее количество заразившихся COVID-19 в мире достигло 1 018 082 человек (за сутки 3017 новых случаев), летальных исходов 53 251 (+84 за сутки), полностью излечились 213 218 человек

Самая сложная ситуация сохраняется в Соединённых Штатах, где диагноз подтверждён у 245 373 человек (+496 за сутки), скончались 6 095 (25), выздоровели 10 403.

Однако меры по борьбе с эпидемией не всегда работают настолько эффективно, как хотелось бы. По информации газеты The New York Times, плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший 24 марта в Нью-Йорк — эпицентр заболевания в масштабах страны, — за эти дни принял всего трех человек, хотя на его борту помещается до 1000. Кроме того, растёт конкуренция среди штатов. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо рассказал, что регион не получил 17 тысяч уже оплаченных аппаратов искусственной вентиляции лёгких, закупленных в Китае, потому что их могли перекупить другие штаты.

Тем временем американские врачи сообщили, что по результатам тестирования новая вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации вируса.

«Оба этих патогена — близкие родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом», — заявил доцент Питтсбургского университета Андреа Гамботто.

Ситуация в России

За сутки в стране подтвердили 601 случай заражения в 32 регионах, таким образом, общее количество заболевших составляет 4149, с начала эпидемии скончались 34, в том числе 4 за последние сутки, выздоровел 281 пациент.

Больше всего заболевших в Москве — 2923 человека. За сутки подтверждено 448 новых случаев выявления инфекции, в том числе 53,5% заразившихся — женщины. Что касается возраста пациентов, то среди заболевших — 73 человека старше 65 лет, от 46 до 65 лет — 159, от 18 до 45 лет — 199 человек, а большинству нет и 45 лет, в том числе 17 детей. Назван срок окончания вспышки коронавируса в России © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Учёные не перестают работать над совершенствованием диагностики коронавируса. Российская компания «ДНК-Технология», выпускающая приборы и наборы реагентов для ПЦР-исследований, зарегистрировала новую тест-систему для выявления COVID-19, которая позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке. В скором времени система может получить лицензию за рубежом.

Появилась информация о заболевании главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и гимнаста Сергея Найдина. Всех спортсменов из «Новогорска» — единственной учебно-тренировочной базы, которую Министерство спорта не закрывало на карантин, — увезли и продезинфицировали помещение. Вторая проба тренера показала отрицательный результат.

Всего коронавирус поразил 78 регионов России.

Ситуация на Украине

Как сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, на 10:00 3 апреля в стране зафиксировано 942 лабораторно подтверждённых случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания.

Наибольшее количество выявленных случаев зафиксировано в Киеве (180), Черновицкой и Тернопольской областях (171 и 114 соответственно). Украинские власти запретили вывозить из страны гречку © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

На брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупредил, что пик эпидемии ещё не пройден, он ожидается в ближайшее время.

«Мы будем предлагать и предлагаем более жёсткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью», — сказал он.

Ведомство и в дальнейшем будет привлекать для тестирования на COVID-19 частные лаборатории, чтобы увеличить доступность анализов и процент выявления случаев заболевания.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины решает вопрос о возвращении домой соотечественников, находящихся за рубежом. В соответствующей программе участвуют 13 700 украинцев, в срочной эвакуации нуждаются 8538 человек. Однако не везде так просто организовать вывоз людей, в частности из Непала.

«Это отдалённая страна, и для неё трудно построить маршрут. С другой стороны, там есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на её борт», — заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев рассматривает возможность обратиться за помощью к российским дипломатам в Непале, но прежде изучит, есть ли альтернативные варианты.