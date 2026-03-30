https://ukraina.ru/20260330/toplivnyy-krizis-rossiya-poschitala-svoim-dolgom-pomoch-kube-s-neftyu-1077318719.html
Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью - 30.03.2026 Украина.ру
Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что рад тому, что партия российских нефтепродуктов прибыла на Кубу
2026-03-30T13:00
2026-03-30T13:00
2026-03-30T13:00
"Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям", - сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что Куба оказалась в отчаянном положении из-за блокады, Россия не может оставаться безучастной и продолжит работать над этой темой.Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас.Поставка пришла на фоне острого топливного кризиса на острове. С 9 января Куба не получала нефть — последнюю отгрузку осуществила Мексика, но затем поставки прекратились под давлением Вашингтона.Ситуация усугубилась после военной операции США в Венесуэле 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Венесуэла была одним из ключевых экспортеров нефти для Кубы. Кроме того, 20 марта Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.На прошлой неделе энергосистема Кубы дважды испытала масштабный сбой электричества на фоне топливного эмбарго со стороны США и растущего давления на правительство в Гаване. Вечером 21 марта на острове полностью прекратилась подача электроэнергии. Подробнее о российской помощи - в материале Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
новости, куба, россия, сша, дмитрий песков, николас мадуро, минтранс, минфин, украина.ру
Новости, Куба, Россия, США, Дмитрий Песков, Николас Мадуро, Минтранс, Минфин, Украина.ру
Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что рад тому, что партия российских нефтепродуктов прибыла на Кубу
"Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Куба оказалась в отчаянном положении из-за блокады, Россия не может оставаться безучастной и продолжит работать над этой темой.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас.
Поставка пришла на фоне острого топливного кризиса на острове. С 9 января Куба не получала нефть — последнюю отгрузку осуществила Мексика, но затем поставки прекратились под давлением Вашингтона.
Ситуация усугубилась после военной операции США в Венесуэле 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Венесуэла была одним из ключевых экспортеров нефти для Кубы. Кроме того, 20 марта Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.
На прошлой неделе энергосистема Кубы дважды испытала масштабный сбой электричества на фоне топливного эмбарго со стороны США и растущего давления на правительство в Гаване. Вечером 21 марта на острове полностью прекратилась подача электроэнергии.