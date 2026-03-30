Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что рад тому, что партия российских нефтепродуктов прибыла на Кубу

2026-03-30T13:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям", - сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что Куба оказалась в отчаянном положении из-за блокады, Россия не может оставаться безучастной и продолжит работать над этой темой.Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас.Поставка пришла на фоне острого топливного кризиса на острове. С 9 января Куба не получала нефть — последнюю отгрузку осуществила Мексика, но затем поставки прекратились под давлением Вашингтона.Ситуация усугубилась после военной операции США в Венесуэле 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Венесуэла была одним из ключевых экспортеров нефти для Кубы. Кроме того, 20 марта Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.На прошлой неделе энергосистема Кубы дважды испытала масштабный сбой электричества на фоне топливного эмбарго со стороны США и растущего давления на правительство в Гаване. Вечером 21 марта на острове полностью прекратилась подача электроэнергии. Подробнее о российской помощи - в материале Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

