Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
2026-03-30T13:00
13:00 30.03.2026
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что рад тому, что партия российских нефтепродуктов прибыла на Кубу
"Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям", - сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Куба оказалась в отчаянном положении из-за блокады, Россия не может оставаться безучастной и продолжит работать над этой темой.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас.
Поставка пришла на фоне острого топливного кризиса на острове. С 9 января Куба не получала нефть — последнюю отгрузку осуществила Мексика, но затем поставки прекратились под давлением Вашингтона.
Ситуация усугубилась после военной операции США в Венесуэле 3 января, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро. Венесуэла была одним из ключевых экспортеров нефти для Кубы. Кроме того, 20 марта Минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.
На прошлой неделе энергосистема Кубы дважды испытала масштабный сбой электричества на фоне топливного эмбарго со стороны США и растущего давления на правительство в Гаване. Вечером 21 марта на острове полностью прекратилась подача электроэнергии.
Подробнее о российской помощи - в материале Российский танкер с гуманитарным грузом прибыл на Кубу. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру.
