"Елка" против "крыльев": военкор о новом средстве борьбы с дронами-разведчиками ВСУ - 30.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/elka-protiv-krylev-voenkor-o-novom-sredstve-borby-s-dronami-razvedchikami-vsu-1077319528.html
"Елка" против "крыльев": военкор о новом средстве борьбы с дронами-разведчиками ВСУ
Украинские FPV-дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло". Если найти способ противодействия этим дронам-самолетам, можно значительно ослепить украинские расчеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
2026-03-30T13:04
2026-03-30T13:10
новости
россия
вооруженные силы украины
бпла
беспилотники
елка
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734330_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_5946e7ea53b07234c0f19f216c16efe5.jpg
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734330_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2c961ff1cd68c72e8fb127bb9873b65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
13:04 30.03.2026 (обновлено: 13:10 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские FPV-дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло". Если найти способ противодействия этим дронам-самолетам, можно значительно ослепить украинские расчеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий
Рассуждая о приоритетах в борьбе за малый воздух, эксперт указал на перспективную российскую разработку.
Что касается дронов-перехватчиков, то сейчас все коллеги-журналисты хотят посмотреть на "Елку": заснять ее работу на боевых позициях и поговорить с разработчиками, отметил Коц.
"Дело в том, что FPV-дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло" (дроны-самолет) и засняло все позиции наших войск (у него ночная камера и тепловые сигнатуры)", — объяснил военкор.
По его мнению, если найти способ противодействия "крыльям", значительно ослепить украинские расчеты FPV-дронов.
По его словам, "Елка" выглядит очень перспективно. "Запускается она с установки пистолетного типа. Поражает дрон-самолет на высоте до 1,5 километров кинетическим ударом. Такие штуки нам нужны. Это будет хорошее подспорье и для мобильных групп ПВО в приграничье, и для бойцов на передовой", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВооруженные силы УкраиныБПЛАбеспилотникиелкаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСилы специальных операцийГлавные новостиглавноевооруженияразработкиСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:56Зеленский запросил перемирия на Пасху
13:33Кухарка может управлять Rheinmetall: Зеленский похвалил украинские БЭК и анонсировал импорт дизеля
13:33"Охота жить": что сегодня происходит в ДНР
13:30Последствия ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре, авиабазе и полигонам в Одесской области
13:11Ждать ли новую волну мобилизации в России? Песков дал ответ
13:10Луговское пало, над Донецком гремит ПВО, Сумщину накрывают удары. Новости к этому часу
13:04"Елка" против "крыльев": военкор о новом средстве борьбы с дронами-разведчиками ВСУ
13:04Все на самом деле серьезно: Киселев об опасности недооценки Европы
13:00Топливный кризис. Россия посчитала своим долгом помочь Кубе с нефтью
13:00Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта
12:5230 марта 2026 года, утренний эфир
12:48Иран – это нация смертников: Садулаев о решении России, которого очень боятся в США
12:42ВСУ подтянули под Константиновку "злобных птичников": Коц о контроле над малым небом
12:36Приехал в Москву за секретами: новые подробности в деле британского шпиона
12:26Экс-министр энергетики Украины посоветовал киевлянам думать над печным отоплением
12:13Польша построит электронный барьер на границе с Украиной. Главные новости к этому часу
12:05Трамп заявил, что новый лидер Ирана Хаменеи может быть тяжело ранен или мертв
11:41После атаки ВСУ на порты, в России призвали давить на Киев до полного истощения
11:41ВСУ ударили по промышленным и энергетическим объектам ЛНР, пострадали люди. Новости СВО
11:15Иран намерен изменить правила Ормузского пролива
Лента новостейМолния