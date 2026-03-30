"Елка" против "крыльев": военкор о новом средстве борьбы с дронами-разведчиками ВСУ

Украинские FPV-дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло". Если найти способ противодействия этим дронам-самолетам, можно значительно ослепить украинские расчеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц, который регулярно посещает зону боевых действий

2026-03-30T13:04

Рассуждая о приоритетах в борьбе за малый воздух, эксперт указал на перспективную российскую разработку. Что касается дронов-перехватчиков, то сейчас все коллеги-журналисты хотят посмотреть на "Елку": заснять ее работу на боевых позициях и поговорить с разработчиками, отметил Коц."Дело в том, что FPV-дроны бьют только после того, как сверху пролетело "крыло" (дроны-самолет) и засняло все позиции наших войск (у него ночная камера и тепловые сигнатуры)", — объяснил военкор. По его мнению, если найти способ противодействия "крыльям", значительно ослепить украинские расчеты FPV-дронов.По его словам, "Елка" выглядит очень перспективно. "Запускается она с установки пистолетного типа. Поражает дрон-самолет на высоте до 1,5 километров кинетическим ударом. Такие штуки нам нужны. Это будет хорошее подспорье и для мобильных групп ПВО в приграничье, и для бойцов на передовой", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Герман Садулаев: России нужны "зубы дракона" в нижнем небе, чтобы достойно отразить новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.

