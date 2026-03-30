Все на самом деле серьезно: Киселев об опасности недооценки Европы

Мы видим, как Европа буквально сходит с ума. Они лишили себя дешевого топлива из России, убили тем самым собственную конкурентоспособность, как следствие - глубочайший экономический и энергетический кризис. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-03-30T13:04

По его словам, антироссийские санкции оказались европейцам себе дороже, с Украиной запутались и надорвались. Ушли в самоизоляцию. Поддержка нацистского режима выглядит предательством провозглашенных Евросоюзом ценностей. Оказавшись без ресурсов и нравственной основы, решили готовиться к войне с Россией.Война с Россией за ресурсы, нанесение России стратегического поражения, мыслится как последний шанс для Евросоюза сохранить себя, продолжил он. Иначе распад. А в таком случае даже крупные европейские страны теряют вес и влияние, оказавшись где-то во втором десятке. Качество жизни тогда в Старом Свете упадет радикально, что тоже будет стратегическим поражением. Но уже Европы."Что это означает для нас? Недооценивать угрозу ни в коем случае нельзя. Да, мы как-то уже привыкли посмеиваться над странностями вырождающейся европейской элиты, но шапкозакидательства позволять себе нельзя", - отметил Киселев.Все на самом деле серьезно, подчеркнул он. Ресурс там огромный. Население Евросоюза втрое больше нашего. Промышленность перестраивается на военные рельсы. Психологическая обработка идет по полной. Ненависть к России разжигается на каждом шагу.В этих условиях президент Владимир Путин собирает Совет безопасности и предлагает главе МИД Сергею Лаврову выступить с закрытым докладом по Европе. Но прежде в открытой части сам ставит некоторые акценты. "Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине. И ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам европейский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран. Это они поддержали госпереворот на Украине, который затем и стал причиной всей цепочки трагических событий, которые до сих пор на украинском направлении происходят", - сказал российский президент.При этом Россия в отношениях с Европой держит дверь открытой. Ведь если даже просто посмотреть на глобус, мы с Европой естественные партнеры и, может быть, даже союзники, отметил Киселев."И еще раз хочу подчеркнуть, мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений", - сказал ПутинМы не хотим никого пугать, но просто нужно увидеть реальность, прокомментировал Киселев. Свежие замечания от едва ли не самого яркого современного философа Западной Европы, француза Эммануэля Тодда:"Нужно воспринимать происходящее в динамике, видеть, к чему это ведет. Самое опасное – это неспособность представить худший сценарий. Именно это приводит к тому, что худший сценарий становится возможным. По этой же причине стал возможным Холокост. Гитлер, нацизм, газовые камеры, крематории – такие идеи, конечно, могли появиться только в больных мозгах нацистской руководящей верхушки. Но это произошло, потому что никто не допускал такой возможности".А теперь та самая динамика, что как раз и ведет к худшему сценарию, сказал Киселев. По понятным причинам начнем прямо с Германии. За два года ФРГ увеличила свой военный бюджет вдвое. Если в 2024-м на оборону было потрачено 52 миллиарда евро, то выделенная сумма на этот год - 108 миллиардов. На 2029-й год планируется уже 170 миллиардов евро. Немецкие оборонные концерны гребут деньги лопатой и завалены контрактами на годы вперед. Они массово производят истребители, танки и броневики. Главная оружейная компания Германии - Rheinmetall - хвалится, что продажи лишь за текущий год вырастут на 40-45%. Стоимость ее акций с февраля 2022-го выросла в 17 раз. И сейчас на историческом максимуме.Недавно Rheinmetall запустил крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов мощностью 350 тысяч снарядов калибра 155 мм в год. Терпящий бедствие немецкий автопром переориентирует производство на войну. Так, Volkswagen уже объявил, что убыточный завод электромобилей в Оснабрюке не закрывается, а переналаживается на ракеты и комплектующие для израильской системы ПВО "Железный купол". Но с таким же успехом он будет крепить и европейскую ПВО. Опять же немецкая компания Quantum Systems с производствами в Германии, Австралии, США и на Украине представила для ВСУ семью беспилотников "Спарта" разведывательной и две матки, легкую и тяжелую, носителей FPV. Радиус действия носителей - 200 километров, что втрое дальше имеющихся в наличии.Гитлер свой "дранг нах остен" начал со строительства дорог на восток. Сейчас можно наблюдать примерно то же. Германия заканчивает прокладку целой сети военных железных дорог для переброски техники и войск в сторону Украины.Там подсчитали, что:"Один боевой танк типа Leopard-2 весит 84 тонны. Зигрет Никутта, глава DB Cargo, заявила в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, что на одном поезде можно перевезти 18 танков или 60 контейнеров с боеприпасами. По словам Никутты, такой поезд весит тысячу тонн. Маршруты классифицированы, мосты проверены на прочность, что является важным фактором для прохождения поездов с несколькими танками Leopard-2", - пишет tagesspiegel.de.Субсидии на прокладку военного коридора в сторону Тирасполя от ЕС получает и Румыния, рассказал Киселев. 17 миллиардов евро выделены на автомагистрали А7 и А8 длиной более 600 километров."В ходе работы осуществляется строительство мостов и виадуков по классу MLC 7080, которые позволяют выдерживать танки М1А2 Abrams весом около 70 тонн и тяжелые тралы с техникой. Тоннели и путепроводы делают высокими и широкими, чтобы по ним могли проходить комплексы ПВО, например Patriot, и понтонные парки без демонтажа оборудования", - пишет topwar.ru.По словам Киселева, это лишь штрихи. Военные приготовления идут во всех странах Евросоюза. Рассматривается даже возможность возобновить военный призыв. Швеция это уже сделала. Ежегодно там призывают в армию 10 тысяч молодых мужчин. Литва с 2026 года ежегодно призывает 5 тысяч молодых людей на военную службу сразу после школы. Эстония делает то же самое. Там на службу в 12 месяцев с будущего года станут призывать 4100 молодых людей. В других странах идет активная подготовка резервистов. Так, в Нидерландах королева Максима только что прошла военный курс, после которого ей присвоено звание подполковника. Женщин агитирует вступать в резервисты и голландская принцесса Амалия.Принцесса уже прошла курс общей военной подготовки в колледже обороны и теперь носит звание капрала. Ну и как обойтись в этой теме без прибалтов? На неделе украинские беспилотники атаковали наш северо-запад. Так их через свое небо официально пропустили Латвия, Литва и Эстония. Это уже факт прямого соучастия в агрессии. "Знаете, ведь это как-то Черчилль Польшу назвал гиеной Европы. Сейчас особо коварную роль в Европе играют вредоносные прибалтийские паразиты. Те, что сосут из Европы дотации, а в ответ разжигают там русофобию. Одна эстонка Кая Каллас чего стоит. Вроде шеф европейской дипломатии, но там, где она, там вражда и скандал.Тут на заседании группы Семи на нее даже наорал госсекретарь США Марко Рубио. Вот что пишет обычно хорошо информированный портал Axios. Каллас критиковала США за то, что они не повышают давление на Москву. Рубио был буквально разъярен. "Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста, мы выйдем из процесса", - сказал глава Госдепа.Европа, как видим, рулит в опасном направлении. Хорошо, что это, по крайней мере, отчетливо видно, резюмировал Киселев.Как украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

