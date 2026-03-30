Трамп заявил, что новый лидер Ирана Хаменеи может быть тяжело ранен или мертв

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи вновь не появился публично после избрания, а его обращение к гражданам зачитали на государственном телевидении. Об этом 30 марта сообщило украинское издание "Политика Страны"

Это уже не первое подобное обращение Моджтабы Хаменеи после назначения на пост верховного лидера. Ранее его первое заявление после избрания также было зачитано на государственном телевидении, сам он в кадре не появился. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи может быть тяжело ранен или мертв. По его словам, новый лидер Ирана не появляется в публичном пространстве, что вызывает вопросы о его состоянии. Представитель Ирана при ООН Али Бахрейни, в свою очередь, объяснил отсутствие Хаменеи-младшего на публике мерами безопасности. По его словам, новый верховный лидер Ирана продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на непубличный формат работы. Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи был ранен в результате удара 28 февраля, во время которого погиб его отец — прежний верховный лидер Ирана Али Хаменеи.Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.

