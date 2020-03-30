Вместо государства. Украинские националисты в условиях эпидемии резко активизировались

Эпидемия коронавируса оказалась хорошим шансом для националистов показать своих волонтеров во всеукраинском масштабе. И попутно стала своеобразным тестом, показывающим, насколько многочисленно и финансово обеспечено правое движение

Тест, кстати, очень реальный. Например, вроде бы крупнейшая политическая партия националистического толка — «Всеукраинское объединение «Свобода» — смогла отчитаться лишь о том, что избранные от этой партии депутаты Полтавской городской рады 27 марта поучаствовали в принятии решений о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств защиты для городских коммунальщиков, а городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил, что сотрудники горисполкома пожертвуют свою недельную зарплату на приобретение 10 аппаратов ИВЛ. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Для политической организации, официально имеющей порядка 20 тысяч членов, такая пассивность смотрится странно. Городские головы и депутаты и так сейчас принимают решения по борьбе с коронавирусом, от каких бы партий они ни были избраны. А где рядовые активисты, прежде всего молодые ребята?

"Соколы" Тягнибока

Пока что известно лишь об одном проекте, реализуемом Всеукраинским общественным объединением «Сокол», которое является молодежным крылом «Свободы». 18 марта киевское отделение «Сокола» запустило проект «COциальная Vарта» (заглавные буквы отсылают к названию коронавируса СOVID-2019), открыв при этом пункт приема волонтерской помощи по адресу: улица Олексы Тихого, 38/19.

Как можно узнать в соцсетях, именно там находится штаб-квартира «Сокола» в Соломянском районе. Собственно, на странице соломянских «соколов» и выкладывается основная информация о работе проекта, суть которого изложена так: «COциальная Vарта собирает продукты питания, воду, лекарства, чтобы люди берегли свое здоровье, но не были вынуждены рисковать заражением по дороге в магазин или аптеку». Начиная с 20 марта опубликован целый ряд видеозаписей, на которых активисты «Сокола» покупают продукты и развозят их по жилым домам. «Это уже не игра в песочнице»: Тягнибок пригрозил Зеленскому «быстрым» Майданом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Судя по всеукраинской и региональным страницам «Сокола», инициатива киевлян — по сути, единственная волонтерская на всю страну. Разве что в Одессе «соколы» 23 марта отчитались о проведенном рейде по аптекам, установив в ходе оного тот и без того известный факт, что медицинские маски там если и продаются, то по дико завышенным ценам.

Пока ничего не известно о «Санитарном резерве», который 18 марта начала набирать националистическая «Традиция и порядок». О более мелких группах, таких как «Неизвестный патриот» или С14 (действующая сейчас под новым брендом «Общество будущего»), и говорить нечего. Тот же «Правый сектор»* давно стал слабым слепком с самого себя уровня 2014 года…

Медики Билецкого

Зато заметно активизировался «Национальный корпус» с его проектом #НКВолонтеры. 21 марта в Telegram-канале партии сообщалось, что «в Киеве, Черкассах, Днепре, Харькове, Мариуполе, Кропивницком, Александрии волонтеры Национального корпуса уже помогают украинцам». А уже спустя неделю идет «работа активистов проекта на Киевщине, Львовщине, Черкасской, Полтавской, Луганской, а также Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях».

Но, разумеется, интересна конкретика с указанием населенных пунктов, где ведется работа, а не расплывчатые пафосные заявления «мы действуем по всей стране!»

Одной из самых активных точек выглядит Львовщина. «С сегодняшнего дня группы волонтеров начнут свою работу во Львове, Червонограде, Стрые, Дрогобыче и Трускавце, — сообщила 22 марта пресс-служба партии. — Более 100 подготовленных добровольцев во время карантина оказывают поддержку определенным категориям населения в базовых потребностях, дезинфицировать подъезды домов по просьбе жителей, а также помогать в работе медицинских учреждений».

В последующие дни появилось больше конкретной информации: «23 марта во Львове #НКВолонтеры совместно с «Медицинским корпусом» (еще одна профильная структура «азовского» движения. — Авт.) Львовщины доставили питьевую воду в большом количестве во Львовскую областную инфекционную больницу, где госпитализированы львовяне с подозрением на коронавирус. А еще — в местный гериатрический пансионат и военный госпиталь».

И далее: «24 марта во Львове #НКВолонтеры работали в Железнодорожном районе — на ул. Выговского и на Левандовке. Они пообщались с львовянами, узнали об их потребностях в период карантина, а еще раздали помощь тем, кто в ней нуждался. Так, волонтеры передали пищевые корзины с базовыми продуктами пожилым людям, которые не могут во время эпидемии коронавируса безопасно выходить из дома. Завтра активисты продолжат оказывать поддержку горожанам». Андрей Билецкий. Биографическая справка © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Отчеты, действительно, идут от львовян буквально конвейером, при этом заметно, что практически все относятся к областному центру, хотя изначально говорилось о старте проекта и в других городах Львовщины: «25 марта львовские волонтеры работали на улицах Стрыйской и Научной, а также на в Сиховском районе. Сегодня снова раздали пищевые корзины людям почтенного возраста, которые из-за карантина не имеют возможности безопасно выходить из дома, чтобы купить все необходимое».

Удивительно, но в столице, где находится крупнейшее отделение партии, активность достаточно скромная. Все новости из Киева — о том, что 26 марта местные активисты «Нацкорпуса» проводят «дезинфекцию подъездов и части придомовой территории ежедневно в разных районах города». Причем по факту представлены фотографии двух ребят-дезинфекторов, явно действующих одной группой в одном же районе…

С активностью соратников по партии в Киевской области это не сравнить. «В рамках проекта #НКВолонтеры Белоцерковский центр («Нацкорпуса» — Авт.) помог медикам добраться домой. После рабочих суток в Белоцерковской инфекционной больнице, опорной больнице области, врачи и медперсонал были развезены по домам», — сообщила 22 марта пресс-служба партии.

И спустя три дня: «Представители #НКВолонтеров в Белой Церкви и Белоцерковском районе на Киевщине, кроме помощи со подвозом врачей из дома к местным больницам, также поставляют медицинским учреждениям концентраты дезинфектора и другие необходимые и дефицитные средства». Заметно, что и число активистов в области задействовано больше, чем в столице (причем разных полов и возрастов), и фигурирует даже микроавтобус с фирменной оклейкой!

В Винницкой области 22 марта отделение «Нацкорпуса» сообщило о том, что «с целью помощи пожилым и маломобильным жителям Винницы сформировали рабочие группы, которые готовы доставлять продукты и лекарства на дом». И уже на следующий день националисты отчитались о том, что «винницкие пенсионеры получили более 300 пакетов с горячими обедами», опубликовав подробный фотоотчет о своей работе. «Национальный корпус». Справка © Facebook, Партія "Національний Корпус" | Перейти в фотобанк

«В Штаб противодействия коронавирусу в Кропивницком обратился Областной военный госпиталь. Дело в том, что у них нет в наличии медицинских масок и марлевых повязок. Наши волонтеры передали необходимую защиту, — сообщило 26 марта отделение «Нацкорпуса» в бывшем Кировограде. — Также в ближайшее время будут переданы маски 3-му полку спецназначения и 28-й бригаде, в настоящее время находящимся в зоне проведения ООС».

Еще один крупный город той же Кировоградской области — Александрия. «В рамках всеукраинского проекта #НКВолонтеры к нам на горячую линию позвонила девушка с просьбой помочь с обеспечением продуктов, — информирует 23 марта местное отделение «Нацкорпуса». — Уже в течение нескольких часов волонтеры Национального корпуса Александрии доставили продукты малообеспеченной семье».

Винница, информация за 28 марта: «В Виннице #НКВолонтеры продолжают свою деятельность и призывают винничан придерживаться карантинных требований, прежде всего оставаясь дома. За весь период карантина наши волонтеры совместно с территориальным центром социального обслуживания города обработали более тысячи адресов. Сотни пенсионеров и маломобильных горожан получили горячие обеды, продукты и лекарства на дом».

В Запорожской области в самом областном центре пока лишь объявлен набор волонтеров. Аналогичный набор ведется и в Бердянске. Чуть дальше продвинулись партийцы в Энергодаре, где местное отделение «Нацкорпуса» сообщило 24 марта: «Наши волонтеры раздали (пенсионерам и маломобильным людям. — Авт.) около 700 масок, которые были предоставлены Управлением труда и социальной защиты населения для пенсионеров города».

По другим регионам. Как уклончиво сообщается на сайте «Нацкорпуса», «на Черкасщине… #НКВолонтеры… работают над тем, чтобы медучреждения Черкасской области полноценно функционировали». Вот и понимай как хочешь — они уже перевозят врачей на своем транспорте или еще «работают над этим»? Судя по всему, первое, но при этом машин у них откровенно мало.

В Донецкой области активисты «Нацкорпуса» расклеивают информационные объявления на улицах, об этом сообщалось 24 марта из Краматорска и 28 марта из поселка городского типа Мангуш. Билецкий послал на украинскую войну с китайским коронавирусом свой «Медицинский корпус» © Украина.ру/Стрингер

В Днепре националисты уже доставляют продуктовые наборы по квартирам. В Волынской области «в райцентре Рожище… активисты «Нацкорпуса» (судя по фото — женского пола. — Авт.) и другие небезразличные граждане начали пошив масок для медработников».

27 марта «к проекту #НКВолонтеры присоединился Одесский центр «Нацкорпуса», создав собственную волонтерскую базу и наладив сотрудничество с местными органами власти и соцслужбами. Уже сегодня активисты проекта в городе начали доставку гуманитарной помощи маломобильным слоям населения».

Конечно, для организации, ранее декларировавшей 20-тысячный актив, это немного — судя по фотографиям, суммарно по стране в волонтерстве занято меньше сотни человек. Тем не менее, активность заметная.

Получается, что там, где государство не смогло решить проблемы своих граждан, это за него на Украине делают националисты.

* Деятельность организаций запрещена в РФ