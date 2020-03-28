По состоянию на 12:00 28 марта в мире зафиксировано более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 27,5 тыс. человек скончались, свыше 135,1 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на третьем месте с результатом 81,7 тыс. заболевших, пропустив вперед Италию с 86,4 тыс. инфицированных, которая днем ранее ненадолго опередила США, однако уже сегодня Штаты уверенно вернули лидерство, показав недосягаемые цифры — более 105 тысяч зараженных.

В десятке также Испания (65,7 тыс.), Германия (53,3 тыс.), Франция (33,4 тыс.), Иран (32,3 тыс.), Великобритания (14,7 тыс.), Швейцария (12,9 тыс.), Южная Корея (9,4 тыс.).

В Италии от коронавируса скончались более 9,1 тыс. человек, в Испании — более 5,1 тыс., в Китае — почти 3,3 тыс., в Иране — больше 2,3 тыс., во Франции — почти 2 тыс. человек, в США — более 1,7 тыс., в Великобритании — 761 человек, в Нидерландах — 547, в Германии — 395, в Бельгии — 289, в Швейцарии — 231, в Южной Корее —144 человека, в Швеции — 105.

Ни в одной другой стране количество летальных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией, пока не достигло 100.

Коронавирус и Украина

Число заболевших коронавирусом на Украине, по данным Минздрава, увеличилось до 310 человек. Подтверждены пять летальных случаев, пять человек выздоровели.

С 28 марта Украина закрыла полностью закрыла свои границы. Теперь нельзя ни заехать в страну, ни выехать из нее. Соответствующее решение было принято правительством страны

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль отметил, что все выявленные за последние несколько недель случаи заражения коронавирусом были связаны с попаданием инфекции в страну извне с вернувшимися из-за рубежа гражданами.

Запрет на въезд и выезд продлится минимум до 24 апреля —карантин введен до этого срока.

Ограничительные меры из-за эпидемии сильно ударили по украинской экономике, и, как отметил политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру, без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Президент страны Владимир Зеленский уже согласовал это с монобольшинством «Слуг народа». Закон о рынке земли, по словам главы государства, будет принят с существенными оговорками.

«Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц — это второй этап, который будет введен с 2024, — будет в 10000 (гектаров — Ред.). То есть первый этап — для физических лиц, для украинцев — 100 гектаров на человека», — приводит ресурс слова Зеленского.

По последним данным, внеочередное заседание Рады назначено на понедельник, 30 марта.

Как рассказал главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру, городе в ходе пандемии коронавируса граждане порой проявляют свои лучшие качества.

В частности, люди в соцсетях, не надеясь на помощь властей, сами организуют группы взаимопомощи и поддерживают пенсионеров и малоимущих.

«Беда сплотила людей, и появились настоящие бескорыстные волонтеры. Доброта и милосердие еще есть в наших людях, и политикам не удалось эти светлые черты убить, хотя они старались», — подчеркнул журналист.

По его словам, муниципальные чиновники и малый бизнес действительно стараются помогать самым обездоленным слоям населения региона, когда социальные работники разносят им продукты и самые необходимые вещи.

Но проблема в том, что сейчас этот круг малообеспеченных очень быстро расширяется, и даже информации о том, насколько бедных, нуждающихся в срочной помощи стало больше, нет ни у кого, добавил Теплов.

Ситуация в мире

Сегодня США прочно заняли первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Как отметил президент страны Дональд Трамп, это вызвано увеличением количества проведенных тестов на наличие коронавируса у американцев.

Однако американист Борис Межуев в интервью изданию Украина.ру предположил, что США не могут сдержать распространение коронавируса из-за своей федеральной системы, в которой многие решения по борьбе с пандемией были отданы на откуп федеральным губернаторам.

Каждый из губернаторов начал принимать собственные решения, причем из них наиболее эффективно сейчас работает губернатор штата Нью-Йорк, но тем не менее каких-то общих единых мер не было принято.

«Потому что была традиция, что с подобного рода бедствиями принято работать на уровне штатов. Отчасти по этой причине вирус пропустили, очень поздно осознали, с чем имеют дело», — пояснил Межуев.

США против коронавируса: Сенат выделил 2 триллиона долларов, но стране всё равно грозит новая Великая депрессия © AP, John Locher | AP, John Locher | Перейти в фотобанк

Тем временем руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса уже привела к началу глубокой рецессии мировой экономики. Ее слова приводит сайт МВФ.

Георгиева отметила необходимость сдержать распространение инфекции — это, по ее словам, позволит сократить продолжительность негативных явлений в экономиках, которые сильнее всего ударят по развивающимся странам.

«Многим из этих стран нужна помощь, чтобы усилить реакцию на кризис, восстановить рабочие места и рост. Стоит учесть дефицит валютной ликвидности и большая нагрузка на долги во многих странах с низким уровнем дохода»,- сказала глава МВФ.

Удар по имиджу Европы

Коронавирус нанес существенный урон имиджу европейских стран, рассказал специалист по вопросам Прибалтики Александр Носович в интервью изданию Украина.ру.

Он отметил, что 90% учеников старших классов в Латвии, Литве и Эстонии на вопрос о своих дальнейших планах отвечают, что они уедут и никогда не вернутся в эти «чертовы страны».

Поэтому говорить о привлекательности балтийских стран в качестве милого и уютного места жительства нельзя. То же самое после коронавируса касается и Западной Европы, включая Скандинавию или Юг вроде Италии.

Швейцария не вызывала сомнений в чистых улицах, уюте и комфорте, но теперь, когда швейцарцы, как и все остальные жители Евросоюза, штурмуют магазины, запасаются туалетной бумагой и не могут остановить пандемию, то этот привлекательный образ уже начал тускнеть, указал политолог.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах Европы и США — таблица