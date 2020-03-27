Как и в целом ряде стран Европы - Сербии, Италии, Австрии, Франции - на Украине на улицах появились патрули бойцов силовых ведомств в медицинских масках. Но этого мало - МВД уже явочным порядком присвоило себе особые полномочия по контролю и слежке за гражданами, которые могли быть введены лишь Верховной Радой

«Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины», — сообщила 22 марта пресс-служба Национальной полиции Украины.

Другое дело, что нацгвардейцы привлечены для патрулирования на наиболее важных участках. Прежде всего это охрана въездов и выездов из столицы страны.

«Для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на въездах-выездах города Киева (на основных дорогах) действуют 8 стационарных постов. В состав постов входят представители полиции и военнослужащие Нацгвардии… Всего в сутки для выполнения задач на постах привлекаются 80 гвардейцев», — сообщила 19 марта пресс-служба Нацгвардии. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

И далее, в тот же день: «В связи с угрозой распространения эпидемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской и Черновицкой. Гвардейцы начали нести службу совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах на территории Украины. В частности, превентивные меры осуществляются на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района (Винницкой области. — Авт.)».

На следующий день было объявлено: «По состоянию на 15:00 20 марта 2020 гвардейцы несут службу совместно с работниками полиции на 38-ми мобильных и стационарных постах ОГП въезда/выезда на территории 5-ти областей: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Житомирской. Основная цель — поддержка общественной безопасности и обеспечения проведения ограничительно-карантинных мероприятий. Правоохранители контролируют пассажироперевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина. В Черновицкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины круглосуточно несут службу на 2 карантинно-эпидемиологических постах в Кицманском районе в 20 километрах от Черновцов…. Военнослужащие Нацгвардии совместно с работниками Нацполиции охраняют общественный порядок путем патрулирования на территории 2-х объектов транспорта и 5 населенных пунктов: Киева, Харькова, Николаева, Запорожья и Энергодара (город в Запорожской области. — Авт.)».

Наконец, 23 марта пресс-служба Нацгвардии сообщила, что «нацгвардейцы заступили на службу в четырех районах Харькова».

Упомянуто также привлечение Нацгвардии к охране объектов обсервации больных: «Также с 16 марта военнослужащие Днепровского полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины несут службу по охране и обеспечению безопасности на объекте обсервации в пригороде Днепра. На территории коммунального учреждения здравоохранения сейчас находятся граждане Украины, которые прибыли из европейских стран, где сейчас наблюдается эпидемия вируса COVID-19… Вместе с работниками полиции гвардейцы несут службу возле Александровской больницы в столице. Эта больница — одна из трех в Киеве, где готовы лечить взрослых пациентов с осложнениями от коронавирусной инфекции COVID-19… В рамках превентивных мер от коронавирусной инфекции COVID-19 военнослужащие НГУ обеспечивают правопорядок и осуществляют разъяснение для граждан на приемном пункте инфекционного отделения Александровской больницы. Для одной смены привлекается 10 гвардейцев воинской части 3066 (27-я отдельная бригада Нацгвардии, базирующаяся в Киеве, ее основные функции — конвоирование, экстрадиция и охрана подсудимых. — Авт.)». «Толпа безликих космонавтов». Источник рассказал, как Аваков сгонит депутатов в Верховную Раду © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Как уточняет пресс-служба Центрального территориального управления Нацгвардии: «Все силы и средства Национальной гвардии Днепропетровщины применяются в усиленном режиме».

Впрочем, резервы для использования, безусловно, существуют, ведь общая численность Нацгвардии может составлять по законодательству до 60 тыс. чел. По факту, правда, численность этого рода войск была заметно меньше, причем даже меньше «штатки». Например, 21 марта 2016 года пресс-секретарь Нацгвардии Светлана Павловская сообщила на брифинге, что «на данный момент у нас 48 тыс. по штату численность, но реально 42 тыс. сегодня проходят службу в рядах Национальной гвардии Украины». Но то, что непосредственно численность военнослужащих, которых можно привлечь к патрулированию улиц, на порядок выше названной выше цифры в 2360 человек, это безусловно.

Не случайно, руководство МВД прямо призывает к увеличению своих полномочий. 21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков написал «Тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти». Днем ранее об этом же говорил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» первый заместитель главы МВД Антон Геращенко: «Если мы увидим, что нам такими ограничительными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения». 23 марта Геращенко повторил мысли своего шефа, на этот раз в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV: «Со времен Древнего Рима и древних эпидемий, которые выкашивали десятки и сотни миллионов человек, никто не придумал другого метода кроме как тотальный карантин, в тех случаях… когда отсутствует вакцина».

24 марта глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко в интервью «Интерфакс-Украина» призвал к введению «хотя бы» комендантского часа: «И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время». Фесенко предположил, почему Аваков высказался против введения ЧП © Facebook Владимира Фесенко

«Это будет война! Война за выживание!» — нагнетает истерию Геращенко. Аваков же призвал к переходу всей страны на командно-плановую экономику, как это было в том числе странах Запада в годы Первой и Второй мировой войны: «Должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование».

Как не раз уже отмечало издание Украина.ру, похоже на то, что власть уходит от команды Зеленского в рукт Авакова и его окружения.

Пока что введения чрезвычайного положения удалось избежать. 25 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране режим чрезвычайно ситуации (ранее он уже был введен 18 марта в Киевской области, 19 марта — в Черновицкой и Житомирской областях, 20 марта — в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, 23 марта — в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, 24 марта — во Львовской области).

Разница между чрезвычайным положением и чрезвычайной ситуацией состоит в том, что первое разрешает временное ограничение прав и свобод человека. Кстати, ранее Аваков и Геращенко уже пытались увеличить полномочия Нацгвардии в случае принятия чрезвычайного положения, инициировав законопроект № 6556 от 8 июня 2017 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Национальной гвардии Украины». Законопроект предлагал, во-первых, передать Нацгвардии ряд прерогатив Национальной полиции, такие как обыск и задержание граждан, перекрытие движения на дорогах (сейчас для этого нацгвардейцы должны ходить в совместные патрули с полицейскими), во-вторых, дать Нацгвардии возможность применять «боевую и другую технику» и «окружать (блокировать) отдельные районы (участки) местности, зданий и объектов». Достаточно было бы взять в блокаду Киев или хотя его правительственный квартал — и вот вам переворот без всякого Майдана…

Но тем не менее, возможности МВД уже заметно возросли, причем ряд моментов вызывает вопросы о нарушении тайны личных данных граждан, то есть таким образом нарушаются конституционные права и свободы украинцев.

«Сегодня полиция начала централизованно получать ваши контакты из ваших анкет. Мы будем обращаться к сотовым операторам по необходимости, мы будем обращаться к банковской сфере», — сообщил 23 марта в «Свободе слова» Геращенко вернувшимся из-за границы украинцам. Об этом же он написал на следующий день в Facebook: «Не исключаю, что… государству придётся обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей».

Во время телепередачи ведущий логично возразил: «Вы говорите про чрезвычайное положение, но употребляете термин «карантин». Чрезвычайное положение — юридический термин, который предусматривает ограничение некоторых прав и свобод?» На что Геращенко возразил в том ключе, что для карантина «нужно ограничение свободы передвижения и общения».

Но слежка за гражданами через мобильные и банковские сети требует отдельных законов, принимаемых парламентом.

Осенью 2017 года Петр Порошенко и его окружение обдумывали возможность принятия законопроект, который давал бы ему возможность объявлять чрезвычайное или особое положение без согласования с Верховной Радой. Такой закон не был принят. Сейчас же изобретательные головы в МВД нашли возможность шаг за шагом обойти существующие запреты ограничения прав и свобод граждан в обычное время, ссылаясь на эпидемию коронавируса.