Решение правительства Российской Федерации не закрывать жителям Донецкой и Луганской народных республик дороги в Россию даже при отсутствии российского гражданства вызвало необычайный энтузиазм в Донбассе и глухое раздражение в среде русофобов

С началом карантина, связанного с распространением на территории РФ эпидемии коронавируса, Москва приняла решение закрыть границу со многими из своих соседей, включая Украину. Движение через кордон разрешалось только с паспортами, украшенными двуглавым орлом. Естественно, что республики Донбасса попадали под определение «иностранцы», и ход в Россию и обратно был свободен только для тех двухсот с лишним тысяч граждан, которые уже успели получить российские паспорта.

Гуманность по-русски

Немедленно поднялся дикий скандал, первую скрипку в котором играли «заукраинцы» и так называемые «всепропальщики» — люди, которым везде мерещится «сдача Донбасса прямо в бандеровские лапы». Эти господа так и писали в соцсетях, дескать, вот, посмотрите, Россия оставила ЛДНР один на один с украинской блокадой, ждите голод и мор.

Надо сказать, что такой сценарий был бы именинами сердца для украинских националистов и тех российских либералов, которые постоянно обвиняют Кремль в прагматическом отношении к Донецку и Луганску. Общая беда сближает. Эксперты о том, как кризис изменит отношения Украины с Россией © REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | REUTERS, GG/ANI/Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Но не успели прозвучать первые ноты этого «кошачьего концерта», как на Официальном интернет-портале правовой информации РФ появился текст распоряжения главы правительства России. Собственно, это дополнение к уже имеющемуся распоряжению правительства, посвящённому мерам по улучшению эпидемиологической ситуации в стране. В нем, в частности, сказано: «В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения пункта I настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при наличии в паспорте гражданина Украины, либо документе, удостоверяющем личность,… отметки о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой и Луганской областей». Тут же было выдано поручение Роспотребнадзору обеспечить санитарно-карантинный контроль этих лиц.

Важный для Донбасса шаг

Значение этого шага российского правительства крайне велико для Донбасса. Да и для самой России, остающейся островком гуманного отношения к соотечественникам и просто нуждающимся в помощи людям посреди океана европейского и американского равнодушия и прагматизма.

Во-первых, люди в краю угля и стали знают, что Россия не бросит их ни в какой беде. Теперь они получили тому еще одно подтверждение. Во-вторых, понятно, что республики, живущие последние годы исключительно на своих продуктах и на том, что удается завезти через Россию, не останутся ни без продовольствия, ни без лекарств (Россия уже завезла не менее 15 000 тестов на коронавирус и множество другого медицинского оборудования, которое может пригодиться в случае чего), ни без стройматериалов. Не пострадают интересы людей, нашедших работу в России, но зарегистрированных в Донбасских республиках. Наконец, экспорт предприятий края тоже не будет ущемлен карантинными мерами.

Надо сказать, что еще с довоенных времен между Донецкой и Ростовской областями существует межгосударственная договоренность о свободном въезде и нахождении без регистрации граждан этих областей на их территориях. Для них существуют специальные пешие переходы границы. Важно, что и этот канал связи русского Донбасса с большой Родиной не перекрыт. Ну, и, наконец, на совершенно законной основе теперь, во время карантина, будут ездить за паспортами РФ граждане ЛДНР. Напомним, что ежедневно с этой целью границу республик и РФ пересекает более тысячи человек.

Оценили в России

Гуманный шаг правительства России вызвал однозначное одобрение у всех нормальных людей по обе стороны границы. Одним из первых откликнулся известный российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В своём блоге он заметил: «Правильное решение Мишустина по жителям ДНР и ЛНР. Мишустин распорядился не распространять на жителей Донецкой и Луганской народных республик временное ограничение въезда в РФ для иностранных граждан».

С ним согласен выходец из Донбасса, автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» Владимир Корнилов: «Правительство России исключило из числа иностранных граждан жителей ДНР и ЛНР. Наиважнейшее решение. А то, в самом деле, получалось, что жители Донбасса, не успевшие получить российских паспортов, из-за карантинов оказались в безвыходной ловушке, что грозило гуманитарной катастрофой». Новая блокада Донбасса. Теперь коронавирусная © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

«У нас есть Россия»

Разумеется, с воодушевлением откликнулись на новость в самом Донбассе. Большинство комментаторов подчеркивают важную жителям республик мысль о том, что они для России в данном контексте не иностранцы. А ведь Европа наглухо закрыла границы с Украиной, отказавшись помогать ей в беде. На фоне руки дружбы, протянутой Россией Донбассу, это лучше многих слов говорит о том, кто прав в споре о Западе и Востоке.

Донецкий литератор, член СП ДНР Михаил Афонин откликнулся на ситуацию эмоционально, но нет сомнения, что под его строками подпишется любой житель ДНР: «Дорогие мои эмалированные люби друзи! Помните, как вы радовались, когда ваш гетьман-томасоносец вещал о том, что наши дети будут сидеть в подвалах? Вспоминайте, если забыли. А лучше подумайте, что вы получили. А получили вы то, чего желали нам. Вы сами будете сидеть по норам, а ваши улицы станут патрулировать нацистские патрули. Вас будут убивать, стоит вам только кашлянуть или пустить из носа соплю. Вы же хотели, чтобы нас убивали ни за что? Почувствуйте на себе. Вы получили «безвиз»? А тут Европа закрыла границы. Вы хотели дружить с НАТО? А вот оно отправляет вас и ваших детей на убой к нашим границам. Помните, как шутили, что от Украины останется 95 кварталов? Так вот. Это не шутили. Нет у вас, люби друзи, ничегошеньки. А у нас есть Россия. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Известный блогер Семен Пегов, пишущий под именем War Gonzo, пользуясь случаем, дал отпор «всепропальщикам». Под публикацией о решении правительства РФ он отметил: «Жителям ЛДНР вновь открыт въезд в Россию. Оу, всепропальщики! Сегодня явно не ваш день. Давайте, расскажите о том, как нас "сливают" и "запихивают в Ахметова".

Украине обидно и больно: по соседству живут нормальные люди

В большинстве своем сдержанные донбассовцы просто отметили факт восстановления полноценного движения через границу с Россией, обойдясь без пафоса и назидательного тона, к которому так склонны публицисты украинские. Еще вчера на известном своей русофобской риторикой сайте «Обозреватель» они писали, что, мол, Россия вас бросила наедине с коронавирусом и голодом, вспомните, что вы украинцы, и тому подобную муть. Что тут скажешь, если они до сих пор не могут поверить в то, что республики обеспечены всем необходимым в условиях борьбы с пандемией, что на улицах донбасских городов нет паники, нет ни одного случая коронавируса, транспорт ходит спокойно, и стариков из маршруток, как это делают в Киеве и Черновцах, никто не выбрасывает и не избивает за кашель или чих.

Сегодня в Киеве будут решать вопрос о введении чрезвычайного положения в стране. Настолько велика там истерия эпидемиологическая, что они даже при намеке на опасность начинают терять человеческое лицо и звереть по отношению к своим же соседям и родственникам. Как же обойтись без крайних мер? Конечно, им больно смотреть на то, как Донбасс и Россия строят нормальные братские отношения. Больно и обидно. Ведь не так давно и у них был такой шанс.