То, о чём мечтали «свидетели карантина», наконец произошло. Арсен Аваков потребовал «тотального полного карантина», не только с остановкой общественного транспорта, но и с закрытием предприятий, кроме самых необходимых, и с запретом выходить на улицу. Всё как мы видим в той же Италии

Однако у нас, всё же, не Италия. У нас климат другой.

В конкретных украинских условиях такой карантин будет означать не только чисто финансовые потери, но и самый настоящий голодомор. Лишённые работы люди будут лишены возможности себя кормить (запасов у них нет — для нашей страны, увы, характерна бедность среди работающих людей), а бедное украинское государство им в этом не помощник — хорошо бы хоть эти самые основные функции как-то поддерживать.

Кстати, насчёт финансов — остановка экономики приведёт к развалу государственного бюджета. За счёт чего будут финансироваться раздутые Вооружённые Силы и МВД? И между кем будет выбирать центральная власть — между армией или пенсионерами (кстати, дефицит Пенсионного фонда мгновенно вырастет в разы). Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В общем, этот тот самый случай, когда лекарство хуже болезни — пенсионеры просто вымрут от голода. Возможно нас успокоит то, что произойдёт это в нормальных санитарных условиях, в безопасности от коронавируса.

Состояние всех остальных граждан тоже вряд ли будет блестящим. Трудно спрогнозировать, дойдёт ли Украина до ленинградских блокадных норм или нет, но голод, скорее всего, будет самый настоящий.

В результате тотального карантина Украина может потерять больше населения, чем теоретически может заболеть ОРВИ, вызванной коронавирусом.

Обратим внимание и на то, что ссылки Авакова на острую необходимость таких мер, выглядят сомнительными. У нас есть статистика Италии, которая выглядит довольно странно. В стране умерло от коронавируса около 4 тыс. человек. Логично предположить, что смертность в первом квартале будет как в первом квартале прошлого года + эти четыре тысячи. Так вот ничего подобного не наблюдается. В прошлом году в Италии в среднем в квартал умирало 145 тыс. человек. Т.е., в первом квартале этого года цифра должна подбираться к 150-ти тыс. (на самом деле меньше за счёт карантинных мер, которые препятствуют распространению «обычных» ОРВИ и гриппа). На практике же легко подсчитать, что в первом квартале этого года в Италии умрёт около 142 тыс. человек. Странная какая-то эпидемия. Как минимум, умирают люди, которые так или иначе умерли бы без вмешательства коронавируса.

В целом, именно с эпидемиологической точки зрения осмысленным выглядит не тотальный карантин всех подряд, а специальная программа защиты именно уязвимых категорий населения — стариков и хроников. Это и проще, и дешевле, и не подорвёт экономику. Подавляющее же большинство здоровых людей эпидемии вообще не заметит — китайский опыт показывает, что заболевает меньшинство инфицированных. Все сидите дома. Аваков останавливает Киев и показывает, кто на Украине хозяин © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

Если исходить из этого, то предложения Авакова явно имеют не эпидемиологическую и не экономическую подоплёку.

Какую же? Логично предположить, что политическую.

Итак, если мы убираем с улиц людей, которые носа не кажут, потому что боятся вируса и полиции, то улицы контролирует полиция и Нацгвардия, обеспечивающие порядок и функционирование того, что ещё уцелело. Кроме того, остаются ещё и плохо дрессированные аваковские нацисты — на них вирус не действует, и полиция об этом знает, как показал «марш украинских добровольцев» 14 марта.

Что мы имеем? Мы имеем контроль над страной Авакова. Пока фактический, но он станет юридическим, как только он договорится с олигархами, которые сейчас поддерживают Зеленского.

Собственно, как глава МВД он и сейчас их устраивает. Понятно, что предлагаемые им радикальные меры им не нравятся, но мало ли что он может пообещать?

В этих условиях арестовать, точнее — посадить под карантин, Зеленского — дело пяти минут. Понимает ли он это? Наверное, понимает, но, с другой стороны, а ему-то что делать? Процесс приобрёл стихийный характер. Тотальный карантин и так начнётся с понедельника, за счёт запрета городского транспорта.

Единственно, Зеленский может попытать вывести в города армию, как это было сделано в Париже, с тем, чтобы компенсировать непомерно возросшую власть Авакова. Но насколько он армии доверяет и насколько армия готова его защитить? На эти вопросы ответов нет. Впрочем, не видно и попыток что-то предпринять.

Ограничением служит то, что Зеленский популярен, а Аваков нет. Но после нескольких недель голодного сидения Зеленский популярным быть перестанет, а народные симпатии будут дарованы любому, кто ослабит жесткость карантинного режима. Именно ослабит — что-то нам подсказывает, что карантин столь удобен для власть предержащих, что в обозримом будущем никто его отменять не будет. Благо причины есть совершенно объективные — реальная эпидемия туберкулёза, от которой уже сейчас гибнет по 4 тыс. украинцев в год и будет умирать в разы больше в случае ликвидации тубдиспасеров. Эксперт Шабовта: Действия властей и заявления Авакова несут угрозу государственности Украины © Facebook Сергея Шабовты

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера». И даже если его не случиться, Украина выйдет из кризиса существенно более бедной и разрушенной, чем это было накануне.

Мы вообще с сомнением относимся к прогнозам, по которым Украина вот-вот распадётся, но нынешняя ситуация как раз наводит именно на такие мысли. Основные нити, связывающие страну, это финансовый интерес олигархов и бюджетные перечисления. А вот если завтра заводы встанут (соответственно — ослабнет организующая воля олигархов), а деньги из Киева приходить перестанут (откуда они там возьмутся, если заводы стоят), тогда и регионам, вернее региональным элитам держатся за Киев будет ни к чему. Каждый, как известно, и выживает и умирает в одиночку.

Жутковато жить в нашем «дивном новом мире».