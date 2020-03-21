Место было странное, а погода была ещё страньше. Собственно, точку, где должно было произойти свидание, нам указали в WhatsApp по координатам. Лорд избегал людных мест. И его можно понять – тёмные дела надлежит творить во тьме

Это была заставленная строительной техникой площадка на мысе Большого Фонтана. В одну сторону — глинистый обрыв, и наверху — антенны радиостанции. В другую — обрыв же и таунхаус на берегу моря.

Несмотря на конец июня, погода была мрачная. Небо затянуто тучами, с которых периодически срывался дождь. Море покрыто барашками, а за оконечностью мыса периодически били вверх пенистые фонтаны — особенно нервные волны разбивались о камни.

Вечер, уже довольно темно. Астматически ухают совы. Периодически с низким гулом пролетают комары размером со среднего гуся…

Несмотря на кажущуюся безлюдность, наше появление в столь странном месте не осталось незамеченным. Из вагончика охраны появился мужик к трениках, шлёпанцах и футболке. На его худощавом лице легко читалась мысль: «???».

И его таки можно было понять. Всё же позднее время, место явно отдалённое от цивилизации и странная компания — семейная пара с двумя детьми школьного возраста. С одной стороны, интуитивно понятно, что угонять асфальтовый каток они не будут. Ну — наверное. С другой — что же они тут делают, если не собираются угнать каток?

ЦИК Украины раскрыл, как выглядят Дарт Вейдер и другие мажоритарщики © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— У нас тут просто встреча назначена, — мило улыбаясь, сообщила она.

Откровенно говоря, эта информация сторожу не объяснила совсем ничего. С кем можно встречаться в этакое-то время в этаком-то месте?

— С кем?

— С Дартом Вейдером.

Лицо сторожа приобрело дикое выражение, и он чуть не поджёг вместо сигареты нос.

Впрочем, легко было убедиться, что мы сумасшедшие совсем не буйные, даже более того — вполне домашние.

Он немного ещё постоял с нами, побеседовав на темы стоимости солярки, и, в конце концов, откланялся. Наши суждения относительно цен на солярку окончательно убедили его в том, что угонять каток мы не будем. По крайней мере, до тех пор, пока солярка не подешевеет.

Прошло ещё несколько минут. Совы ухали. Гусь-комары гудели. Небо думало, не разразиться ли настоящим дождём.

Не успело. За поворотом дороги, ведущей к нам, вспыхнул яркий свет и над мысом загремел барабанами и трубами «Имперский марш».

Из-за поворота лихо вырулил красный кабриолет с российскими номерами (это бросилось в глаза, как только они приспособились к свету фар). За рулём сидел Он — сам Тёмный Лорд Дарт Вейдер.

Совы и комары потеряли дар речи.

Вышедшая из машины фигура была столь впечатляюща, а сипящее дыхание столь натурально, что я, будучи давним поклонником классической саги, тут же принял приличествующую случаю позу. Жена радостно завизжала. Дети честно обалдели от счастья, хотя всё знали заранее — и до последнего момента не верили.

Придя в себя от первого шока, старший немедленно попросился в падаваны в Лорду, в чём ему было мягко, но решительно отказано:

— Нет, ты джедай. Чтобы стать ситхом, тебе нужно действительно захотеть встать на тёмную сторону силы.

Я ждал, что за этим последует предложение печенек, но оно не последовало. Вероятно, Тёмный Лорд был приверженцем ЗОЖ.

После завершения ритуальной части мы занялись мирным делом — пошли искать место, где можно сфотографироваться. Причём младшему был презентован световой меч Тёмного Лорда — подержать.

Тем временем самое интересное происходило за нашими спинами.

При первых звуках марша сторож вылетел из вагончика бомбой, чуть не снеся дверь. Грохот упавшей челюсти наверняка был слышен в сопредельной Румынии. Я не видел выражения его лица, но думаю, что приобрёл бы некоторые новые знания об особенностях человеческой мимики в состоянии крайнего изумления.

Уже когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы можно было выпасть из ступора, без риска рассыпаться на запчасти, сторож проявил похвальную понятливость:

— Это ведь подарок для детей, правда? Это тот самый Дарт Вейдер — который у нас в Раду выдвигался?

— Правда, правда…

— Как здорово, это же память на всю жизнь…

Дарт Вейдер не прошёл в Верховную Раду © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

— Зря я там закурил…

Действительно — культурно отдыхали. Не водку же квасить, в самом-то деле…

Тёмный Лорд вежливо попрощался, сел в машину и под звуки «имперского марша» удалился, демонстрируя, как у кабриолета на ходу складывается чёрная, под цвет шлема и плаща, крыша.

P.S.: А Дарт Вейдер мне понравился. Это, кстати, не тот Дарт, который выдвигался на пост президента, а совсем молодой парень, работающий в одном из одесских театров. У него приятный голос (насколько можно было расслышать из-за аппаратуры), и он действительно любит детей. Есть у него и реальные политические амбиции и своя программа. Он, например, ездил с имперскими штурмовиками по городу и закрашивал объявления о продаже наркотиков.

P.P.S.: Организовал это приключение добрый знакомый, которого я хотел бы называть своим другом — бывший первый зампред областной администрации и председатель областного совета Николай Владимирович Пундик. Огромное ему за это спасибо!