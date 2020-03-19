Эпидемия коронавируса и экономический кризис — это форс-мажоры, которые приостановят переговорный процесс по Донбассу, отмечают политэксперты. Но в любом случае переговоры продолжатся, а на концептуальные решения стороны могут выйти примерно к лету

Сейчас мир столкнулся с двумя глобальными угрозами: пандемией коронавируса и масштабным экономическим кризисом. Цены на нефть стремительно падают, фондовые рынки рушатся, эксперты предсказывают рецессию и банкротство многих компаний.

Западные СМИ и эксперты уверены, что нынешние события — самые сильные испытания в истории Евросоюза.

А в США вдобавок полным ходом идет предвыборная кампания, в которой Дональд Трамп и Джо Байден, помимо политического противостояния в борьбе за Белый дом, вступили и в личный конфликт друг с другом.

При этом главной темой их противостояния стала Украина.

Чума XXI века: их ласковый и нежный зверь © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Мир меняется, и Украина вместе с ним

Мир уже меняется, мы впервые видим такой глобальный карантин — такого еще не было в истории нашей планеты, отмечает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Конечно, меняется и Украина как часть большого мира.

Однако к чему это все приведет, эксперт прогнозировать не берётся — «слишком быстро меняется ситуация».

Украине стоит беспокоиться, поскольку она выпадает из фокуса Запада, уверен политолог Марат Баширов. По его словам, Украина для Евросоюза — как кость в горле.

«Я ожидаю, что там (на Украине) резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно. Но с точки зрения того, что, возможно, будут отменены (антироссийские) санкции (мы слышим такие голоса из Франции и Германии), Украина окажется с голыми руками в этой игре. У них не будет ни одного козыря», — говорит политолог.

Что касается ситуации на Донбассе, то там скопилась огромная усталость, заявил Баширов: он прогнозирует, что в течение полугода мы увидим иную позицию Евросоюза в отношении Украины и того, что там происходит на Донбассе.

Кредитов МВФ в ближайшее время не будет, говорит эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев. МВФ поставит кредит на паузу, а под каким соусом они это подадут, пока непонятно. Какой-то особой помощи в борьбе с коронавирусом он тоже не наблюдает: «в Европе сейчас действует простой принцип — «каждый сам за себя».

Здоровавшийся с премьером депутат Шахов заявил, что подцепил коронавирус на Украине © RadaTVchannel | RadaTVchannel | Перейти в фотобанк

В целом, отмечает он, кризис экономический выльется в кризис политический, очередной виток которого мы будем наблюдать летом. Ключевая интрига состоит в том, сможет ли Кабмин Дениса Шмыгаля справиться с этими вызовами, которые уже сейчас в полный рост стоят перед страной.

«Я в этом вопросе осторожный пессимист», — сообщил политолог.

В свою очередь политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов надеется, что связанная с коронавирусом мировая паника пойдёт на спад по мере того, как расползание болезни будет приостанавливаться.

«Этот кризис, реакция на него, продемонстрировали сильные и слабые стороны целого ряда государств, целого ряда союзов. Вдруг выяснилось, что некоторые гораздо более бедные страны реагируют на этот кризис лучше, чем очень богатые страны и тот самый очень богатый Евросоюз, в который так стремится Украина. Это во-первых.

А во-вторых, действительно, это поставит под вопрос способность Евросоюза реагировать на такие вызовы в будущем», — заявил эксперт, добавив, что «байки Украины про то, что есть Европа, она помогает Украине, поможет Украине в трудную минуту, они тоже развеялись, как туман».

Россия помогла бы Украине, но мешает политика

В Украине в связи с кризисом решили искать помощи у России © скриншот с видео "112 Украина" Евгений Червоненко. По его словам, в критической ситуации для Украины Запад от нее отвернётся, а Россия поможет.

Однако Владимир Фесенко абсолютно не согласен с Червоненко. Он заявил, что всё, что сейчас делают Россия и Украина по коронавирусу, «делается по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: это исходит от европейских стран, от Китая, но не от России».

«Я считаю, что причины разногласий Украины и России лежат в совершенно другой плоскости, нежели коронавирус и экономический кризис», — сказал политолог.

Россия действует абсолютно последовательно, считает Марат Баширов. У нее очень четкая позиция по Донбассу: выполняйте Минские соглашения, и ситуация будет разрешаться. Но если Минские соглашения будут выполнены, то возникает вопрос о том, что нужно будет Донбасс реинтегрировать в экономику Украины. Для этого требуются огромные деньги, которых у Украины нет.

«Россия в этом смысле будет руководствоваться здравым экономическим смыслом, как это было в газовом вопросе. Если ей это будет выгодно, возможно, она что-то купит, какая-то кооперация будет.

Но если России это будет невыгодно, она деньги дарить не будет. Тем более что мы знаем, что Украина страна очень коррумпированная», — сообщил эксперт.

У России сейчас куча своих проблем, и помочь Украине она может разве что медпрепаратами, говорит Руслан Бизяев. Он также, как Фесенко, убеждён: проблема российско-украинских отношений лежит в политической плоскости.

«Как только Украина вернёт себе суверенитет и окончательно сбросит внешнее управление (а кризис и коронавирус даёт для этого идеальную возможность), можно будет говорить о перезагрузке отношений России и Украины», — отметил политолог.

Он добавил, что ситуация не будет настолько острой, если стороны пойдут на взаимные уступки.

Украинка в Италии решила нарушить карантин ради денег, но вскоре пожалела об этом © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

В целом, говорит эксперт, на данный момент все хотят мира, но все его видят по-разному: и в России, и на Украине.

Россия и сейчас помогала бы активно Украине, но Украина не готова принимать помощь от России, считает Владимир Корнилов. В том числе и из-за своих идеологических штампов и националистической заразы, которая гораздо более опасна для Украины, чем этот самый коронавирус.

«Вы же понимаете идеологию и логику украинских националистов: лучше помереть, чем получать какую-то помощь или поддержку от «клятых москалей», — сказал Корнилов.

Донбасс: переговоры на паузе

Сейчас из-за пандемии массово отменяются и замораживаются мероприятия по всему миру. Можно прогнозировать, что отменится (перенесётся на неопределённый срок) встреча в «нормандском формате» по Донбассу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Переговоры по Донбассу уже фактически на паузе, говорит Владимир Фесенко: отменена личная встреча участников трехсторонней контактной группы 25 числа, хотя, возможно, она состоится в формате видеоконференции.

Владимир Корнилов также считает, что переговоры о судьбе региона — на паузе, причем по инициативе украинской стороны.

«Буквально на позапрошлой неделе договорились об открытии дополнительных двух пунктов КПВВ на границах Украины и ЛНР, и через два-три дня Украина, даже не согласовав этот вопрос ни с республиками Донбасса, ни с Россией, ни с ОБСЕ, просто берет и перекрывает все пункты КПВВ, дезавуировав все то, о чем договорились за два-три дня до этого в Минске. В ответ, конечно, ДНР и ЛНР вводят свои ограничения.

Я говорю об этом, подчеркивая, что Украина может о чем-то договариваться в Минске, но потом спокойно плюет на свои же обещания и достигнутые договоренности», — рассказал эксперт.

Ермак пообещал, что соглашения о Консультативном совете по Донбассу подпишут только после голосования «слуг народа» — Арахамия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Но в целом я надеюсь, что данный процесс будет продолжен после того, как закончится вся эта паника вокруг карантина», — сказал Корнилов.

Коронавирус и кризис — это форс-мажоры, которые затормозят переговорный процесс, но не остановят его полностью, считает Руслан Бизяев. Но на какие-то концептуальные решения стороны выйдут к встрече в «нормандском формате», прогнозирует он: «то есть о серьезных подвижках мы можем говорить только ближе к лету».