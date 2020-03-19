Сейчас мир столкнулся с двумя глобальными угрозами: пандемией коронавируса и масштабным экономическим кризисом. Цены на нефть стремительно падают, фондовые рынки рушатся, эксперты предсказывают рецессию и банкротство многих компаний.
Западные СМИ и эксперты уверены, что нынешние события — самые сильные испытания в истории Евросоюза.
А в США вдобавок полным ходом идет предвыборная кампания, в которой Дональд Трамп и Джо Байден, помимо политического противостояния в борьбе за Белый дом, вступили и в личный конфликт друг с другом.
При этом главной темой их противостояния стала Украина.
Как весь этот клубок проблем повлияет на страну, изданию Украина.ру рассказали украинские и российские политические эксперты.
Мир меняется, и Украина вместе с ним
Мир уже меняется, мы впервые видим такой глобальный карантин — такого еще не было в истории нашей планеты, отмечает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Конечно, меняется и Украина как часть большого мира.
Однако к чему это все приведет, эксперт прогнозировать не берётся — «слишком быстро меняется ситуация».
Украине стоит беспокоиться, поскольку она выпадает из фокуса Запада, уверен политолог Марат Баширов. По его словам, Украина для Евросоюза — как кость в горле.
«Я ожидаю, что там (на Украине) резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно. Но с точки зрения того, что, возможно, будут отменены (антироссийские) санкции (мы слышим такие голоса из Франции и Германии), Украина окажется с голыми руками в этой игре. У них не будет ни одного козыря», — говорит политолог.
Что касается ситуации на Донбассе, то там скопилась огромная усталость, заявил Баширов: он прогнозирует, что в течение полугода мы увидим иную позицию Евросоюза в отношении Украины и того, что там происходит на Донбассе.
Кредитов МВФ в ближайшее время не будет, говорит эксперт Института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев. МВФ поставит кредит на паузу, а под каким соусом они это подадут, пока непонятно. Какой-то особой помощи в борьбе с коронавирусом он тоже не наблюдает: «в Европе сейчас действует простой принцип — «каждый сам за себя».
«Единственная помощь, которая может прийти, — это определенная финансовая помощь со стороны США. Но она будет связана с определенными политическими решениями. Пойдет ли наша власть на эти политические решения, пока непонятно. Поэтому фактически Украине стоит рассчитывать только на себя», — убежден Бизяев.
В целом, отмечает он, кризис экономический выльется в кризис политический, очередной виток которого мы будем наблюдать летом. Ключевая интрига состоит в том, сможет ли Кабмин Дениса Шмыгаля справиться с этими вызовами, которые уже сейчас в полный рост стоят перед страной.
«Я в этом вопросе осторожный пессимист», — сообщил политолог.
В свою очередь политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов надеется, что связанная с коронавирусом мировая паника пойдёт на спад по мере того, как расползание болезни будет приостанавливаться.
«Этот кризис, реакция на него, продемонстрировали сильные и слабые стороны целого ряда государств, целого ряда союзов. Вдруг выяснилось, что некоторые гораздо более бедные страны реагируют на этот кризис лучше, чем очень богатые страны и тот самый очень богатый Евросоюз, в который так стремится Украина. Это во-первых.
А во-вторых, действительно, это поставит под вопрос способность Евросоюза реагировать на такие вызовы в будущем», — заявил эксперт, добавив, что «байки Украины про то, что есть Европа, она помогает Украине, поможет Украине в трудную минуту, они тоже развеялись, как туман».
Россия помогла бы Украине, но мешает политика
Если Европа не будет помогать Украине, может ли помочь Россия? Накануне об этом в украинском телеэфире говорил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко. По его словам, в критической ситуации для Украины Запад от нее отвернётся, а Россия поможет.
Однако Владимир Фесенко абсолютно не согласен с Червоненко. Он заявил, что всё, что сейчас делают Россия и Украина по коронавирусу, «делается по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: это исходит от европейских стран, от Китая, но не от России».
«Я считаю, что причины разногласий Украины и России лежат в совершенно другой плоскости, нежели коронавирус и экономический кризис», — сказал политолог.
Россия действует абсолютно последовательно, считает Марат Баширов. У нее очень четкая позиция по Донбассу: выполняйте Минские соглашения, и ситуация будет разрешаться. Но если Минские соглашения будут выполнены, то возникает вопрос о том, что нужно будет Донбасс реинтегрировать в экономику Украины. Для этого требуются огромные деньги, которых у Украины нет.
«Россия в этом смысле будет руководствоваться здравым экономическим смыслом, как это было в газовом вопросе. Если ей это будет выгодно, возможно, она что-то купит, какая-то кооперация будет.
Но если России это будет невыгодно, она деньги дарить не будет. Тем более что мы знаем, что Украина страна очень коррумпированная», — сообщил эксперт.
У России сейчас куча своих проблем, и помочь Украине она может разве что медпрепаратами, говорит Руслан Бизяев. Он также, как Фесенко, убеждён: проблема российско-украинских отношений лежит в политической плоскости.
«Как только Украина вернёт себе суверенитет и окончательно сбросит внешнее управление (а кризис и коронавирус даёт для этого идеальную возможность), можно будет говорить о перезагрузке отношений России и Украины», — отметил политолог.
Он добавил, что ситуация не будет настолько острой, если стороны пойдут на взаимные уступки.
«Скажу так: то, что не смогли сделать ни международные наблюдатели, ни Россия, ни Украина, сделал коронавирус. Фактически коронавирус сейчас остановит войну», — заявил Бизяев.
В целом, говорит эксперт, на данный момент все хотят мира, но все его видят по-разному: и в России, и на Украине.
Россия и сейчас помогала бы активно Украине, но Украина не готова принимать помощь от России, считает Владимир Корнилов. В том числе и из-за своих идеологических штампов и националистической заразы, которая гораздо более опасна для Украины, чем этот самый коронавирус.
«Вы же понимаете идеологию и логику украинских националистов: лучше помереть, чем получать какую-то помощь или поддержку от «клятых москалей», — сказал Корнилов.
Донбасс: переговоры на паузе
Сейчас из-за пандемии массово отменяются и замораживаются мероприятия по всему миру. Можно прогнозировать, что отменится (перенесётся на неопределённый срок) встреча в «нормандском формате» по Донбассу с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.
Переговоры по Донбассу уже фактически на паузе, говорит Владимир Фесенко: отменена личная встреча участников трехсторонней контактной группы 25 числа, хотя, возможно, она состоится в формате видеоконференции.
Владимир Корнилов также считает, что переговоры о судьбе региона — на паузе, причем по инициативе украинской стороны.
«Буквально на позапрошлой неделе договорились об открытии дополнительных двух пунктов КПВВ на границах Украины и ЛНР, и через два-три дня Украина, даже не согласовав этот вопрос ни с республиками Донбасса, ни с Россией, ни с ОБСЕ, просто берет и перекрывает все пункты КПВВ, дезавуировав все то, о чем договорились за два-три дня до этого в Минске. В ответ, конечно, ДНР и ЛНР вводят свои ограничения.
Я говорю об этом, подчеркивая, что Украина может о чем-то договариваться в Минске, но потом спокойно плюет на свои же обещания и достигнутые договоренности», — рассказал эксперт.
Он прогнозирует, что будет отложен вопрос обмена пленными, который планировался на март, поскольку в таком случае пленные должны проходить карантин, медицинское обследование и тому подобное.
«Но в целом я надеюсь, что данный процесс будет продолжен после того, как закончится вся эта паника вокруг карантина», — сказал Корнилов.
Коронавирус и кризис — это форс-мажоры, которые затормозят переговорный процесс, но не остановят его полностью, считает Руслан Бизяев. Но на какие-то концептуальные решения стороны выйдут к встрече в «нормандском формате», прогнозирует он: «то есть о серьезных подвижках мы можем говорить только ближе к лету».