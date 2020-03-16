Пока что с определённостью говорить о политических последствиях коронавирусной эпидемии нельзя. Однако уже сейчас действуют наметившиеся тенденции, которые могут оказать в дальнейшем более или менее сильное влияние на украинскую политику

Перечислим основные тенденции, которые запустила эпидемия.

1. Усиление центральной власти

Поскольку граждане отвлечены на вопросы самоспасения, а проведение акций протеста ограничено (выходные — не показатель, эти акции проводило само МВД), то центральной власти можно быстренько принимать непопулярные решения.

Одно такое решение уже принято — президент подписал закон о среднем образовании, практически исключающий получение образования на русском языке. Правда, в этом случае никаких акций протеста не предполагалось.

А вот принятие решения о рынке земли как раз должно было вызвать протесты и логично было бы ускорить голосование. Тем более, что количество поправок, которые можно обсудить, вполне подъёмное.

Однако, меры по борьбе с эпидемией оттесняют эту повестку дня на второй план — сейчас уже активно обсуждается возможность введения частичного или полного карантина в Раде или даже чрезвычайного положения. Выбор сделан в пользу более актуальной темы.

2. Политическая ответственность

Разумеется, в политике сейчас начнётся толкотня вокруг того, кто сделал наибольший вклад в борьбу с эпидемией, а кто должен нести ответственность.

По второму направлению в целом понятно — по идее ответственность должен нести президент. Однако он себя обезопасил — включены все меры безопасности, не смотря на их явную чрезмерность. Избирателям должно быть очевидно, что власть делает всё и даже немного больше.

Поскольку доверие к нынешней власти всё ещё высокое, попытки оппозиции возложить вину за эпидемию на президента эффекта не дадут.

Впрочем, виновный, на всякий случай, тоже обнаружился — им стал министр здравоохранения Илья Емец, который сделал некорректное заявление (в общем, нормальное для врача, но недопустимое для политика).

В то же время, успехи в борьбе с эпидемией тоже совершенно не обязательно обеспечат позитивное отношение к обществу. Политтехнологи полагают, что слишком активное участие Юлии Тимошенко в борьбе с эпидемией «свиного гриппа» в 2009 год привязало её к «токсичной» повестке дня и ухудшило ситуацию в ходе избирательной кампании.

3. Экономика

Экономические последствия карантина будут крайне негативными.

С одной стороны, наблюдается всемирный экономический спад. Причём в отношении Китая говорят даже о катастрофе: промышленный рост в январе-феврале упал на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение стало рекордным за последние 30 лет. Между тем, Китай был среди важных потребителей украинской промышленной и аграрной продукции.

С другой стороны, внутренние карантинные меры нанесут сильнейший ущерб малому и среднему бизнесу. Многие небольшие магазины и кафе просто не смогут открыться после завершения карантинным мер — банальным образом не хватит средств для аренды помещений. А малый и средний бизнес — это значимая часть ВВП и миллионы рабочих мест.

Власти вроде бы в курсе, по пока реакция примерно такая: «Хитрые предприниматели перестали завозить в продуктовые магазины новые продукты (…). Это делают специально, чтобы создать дефицит и поднять цены на продукты и ряд других необходимых товаров. Президент уже в курсе. Всех «хитрых предприимчивых бизнесменов», которые решили нажиться на эпидемии, будут за такое наказывать. В Офисе Президента создадут закрытый "черный список" бизнесменов» (анонимный телеграм-канал, близкий к ОП).

В действительности, ситуация эта для президента (и, возможно, для премьера) даже выгодна — экономическое падение началось ещё в прошлом году, но президент принял меры (поменял правительство). А если падение продолжилось, то это не его вина, а глобального кризиса.

4. Территориальная целостность

Ладно с внешними границами. Но тут появились ещё два момента.

Во-первых, перекрыта граница между Украиной и ОРДЛО. Проход открыт только для жителей Украины, возвращающихся из ОРДЛО, и жителей ОРДЛО, возвращающихся с Украины. Это ли не фактическое признание отдельности ЛДНР?

Во-вторых, обсуждается возможность введения карантинных мер в отдельных областях, а в некоторых городах они уже приняты. Это в некоторой степени (и — задним числом) оправдывает меры в отношении ОРДЛО. Но возникает другой вопрос — зачем вообще нужен Киев, если из первой же кризисной ситуации области должны выходить самостоятельно? Какой-то коронавирусный федерализм…

5. Идеология

Киевской пропагандистской машине придётся очень постараться, что преодолеть последствия эпидемии в идеологическом плане.

Во-первых, эпидемия пришла на Украину не из России, а из Европы. Более того, итальянцы указывают, что это их собственные очаг заражения — даже непонятно, виноват ли в чём-то Китай.

Во-вторых, вся европейская свобода передвижения и, в частности, украинский «святой безвиз» растворились в атмосфере. Конечно, ситуация не столь оскорбительная для Украины, как обсуждавшаяся отмена безвиза. Но ситуация всё равно странная — безвиз был единственным зримым подтверждением эффективности евроинтеграционного курса Украины.

В-третьих, на фоне катастрофической ситуации в Италии очень странной выглядит безучастность соседей по ЕС и пресловутой «брюссельской бюрократии». В СССР помощь пострадавшим регионам всегда становилась общенациональным делом. Существует ли вообще ЕС?

В-четвёртых, Россия и Белоруссия остались единственными странами, которые очень осторожно вводят меры безопасности и контроля. Со временем, когда паника пройдёт, это оценят.