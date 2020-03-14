Как утверждает пресс-служба Черновецкой ОГА, инфекцию они могли подхватить у человека, который недавно вернулся из Италии. Его также госпитализировали с симптомами COVID-19.
Напомним, первый случай коронавируса выявили именно в этом регионе Украины. Накануне туда прибыла партия экспресс-тестов.
Первую смерть на Украине зафиксировали в пятницу, 13 марта. Жертвой эпидемии стала 71-летняя женщина, которую госпитализировали накануне.
В тот же день новоизбранный глава Минздрава Илья Емец на заседании профильного комитета в Раде так прокомментировал угрозу коронавируса:
«Между прочим, этот вирус детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры, если это будет»
После критики в свой адрес Емец попытался объяснить свои слова, заявив, что у пожилых «едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов.
Такого же мнения придерживается Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI), который опубликовал опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях.
Медики предлагают обеспечить доступ к интенсивной терапии больным с более высокими шансами на выздоровление.
По словам политолога Кирилла Молчанова, учитывая плачевный уровень украинской медицины, карантин, пожалуй, единственный способ уменьшить число жертв пандемии.
Всего в мире коронавирус диагностировали у более 140 тысяч человек. Свыше пяти тысяч человек погибли.
С 12 января Кабмин ввел карантин на всей территории страны, отправив школьников и студентов на вынужденные каникулы и отменив массовые мероприятия.
Чрезвычайная ситуация побудила президента Владимира Зеленского записать обращение к нации, в котором он предупредил, что Украина на две недели закроет свои границы для иностранцев.
Соотечественникам, которые все еще находятся за рубежом, глава государства рекомендовал вернуться на Украину как можно скорее.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ряды заболевших пополнил и один из украинских дипломатов за рубежом. В какой именно стране это произошло, Кулеба не уточнил.
Не остался в стороне и глава МВД Арсен Аваков. На своей странице в Facebook он похвалил президента и коллег-министров за «резкие ограничительные меры», не исключив, впрочем, что эти меры нужно будет ужесточить еще больше.
«Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче», — написал он.
Кабмин Украины на экстренном заседании в субботу, 14 марта утвердил распоряжение президента о временном запрете на пересечение воздушных и наземных границ до 3 апреля. Ограничения вступят в силу с полуночи 17 марта.
Однако автомобильные пункты пропуска для граждан, путешествующих на собственном транспорте, продолжат работать на Украине и после закрытия границы.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) 15 и 16 марта направит дополнительные борта, чтобы вывезти украинских граждан из стран Евросоюза.
Решила отказаться от полетов через украинское воздушное пространство компания «Белавиа». Белорусский авиаперевозчик уже объявил, что приостанавливает рейсы в аэропорты Украины.
Правительство Украины объявило об эвакуации своих граждан из Италии, в которой эпидемия унесла жизни более 1,2 тысячи человек, в том числе одной украинки. Спецрейс с украинцами на борту должен вылететь из итальянского Тревизо в воскресенье, 15 марта.
Минздрав Украины в свою очередь создал оперативный штаб противодействия коронавирусу в Центре общественного здоровья.
Правительство Украины также запретило въезд на подконтрольную Киеву территорию гражданам с регистрацией в ДНР и ЛНР.
Зеркальные меры приняли и главы народных республик Донбасса, установив режим повышенной готовности к эпидемии коронавируса. Гражданам с симптомами заболевания без регистрации в республиках въезд запрещен.