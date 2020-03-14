По состоянию на 14 марта на Украине официально коронавирус диагностировали у трех человек. Вероятно, что в ближайшее время эти данные обновятся, так как вечером 13 марта в Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с двумя детьми. В воскресенье, 15 марта, из Италии вывезут находящихся там украинцев

Короновирус и Украина: почему Киеву нечего бояться © РИА Новости, Нина Зотина

Напомним, первый случай коронавируса выявили именно в этом регионе Украины. Накануне туда прибыла партия экспресс-тестов.

Первую смерть на Украине зафиксировали в пятницу, 13 марта. Жертвой эпидемии стала 71-летняя женщина, которую госпитализировали накануне.

В тот же день новоизбранный глава Минздрава Илья Емец на заседании профильного комитета в Раде так прокомментировал угрозу коронавируса:

«Между прочим, этот вирус детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры, если это будет»

После критики в свой адрес Емец попытался объяснить свои слова, заявив, что у пожилых «едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов.

Такого же мнения придерживается Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI), который опубликовал опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях.

Медики предлагают обеспечить доступ к интенсивной терапии больным с более высокими шансами на выздоровление.

По словам политолога Кирилла Молчанова, учитывая плачевный уровень украинской медицины, карантин, пожалуй, единственный способ уменьшить число жертв пандемии.

Всего в мире коронавирус диагностировали у более 140 тысяч человек. Свыше пяти тысяч человек погибли.

С 12 января Кабмин ввел карантин на всей территории страны, отправив школьников и студентов на вынужденные каникулы и отменив массовые мероприятия.

Чрезвычайная ситуация побудила президента Владимира Зеленского записать обращение к нации, в котором он предупредил, что Украина на две недели закроет свои границы для иностранцев.

Биологической атаки не было. Ученый из США Кеннет Алибек про коронавирус © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ряды заболевших пополнил и один из украинских дипломатов за рубежом. В какой именно стране это произошло, Кулеба не уточнил.

Не остался в стороне и глава МВД Арсен Аваков. На своей странице в Facebook он похвалил президента и коллег-министров за «резкие ограничительные меры», не исключив, впрочем, что эти меры нужно будет ужесточить еще больше.

«Мы сделали это своевременно и правильно. Не поздно и не рано. Возможно, даже немного страхуясь. Так надо, и, вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче», — написал он.

Кабмин Украины на экстренном заседании в субботу, 14 марта утвердил распоряжение президента о временном запрете на пересечение воздушных и наземных границ до 3 апреля. Ограничения вступят в силу с полуночи 17 марта.

Однако автомобильные пункты пропуска для граждан, путешествующих на собственном транспорте, продолжат работать на Украине и после закрытия границы.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) 15 и 16 марта направит дополнительные борта, чтобы вывезти украинских граждан из стран Евросоюза.

Коронавирус в Италии: особенности национального карантина © REUTERS, Flavio Lo Scalzo | REUTERS, Flavio Lo Scalzo | Перейти в фотобанк

Правительство Украины объявило об эвакуации своих граждан из Италии, в которой эпидемия унесла жизни более 1,2 тысячи человек, в том числе одной украинки. Спецрейс с украинцами на борту должен вылететь из итальянского Тревизо в воскресенье, 15 марта.

Минздрав Украины в свою очередь создал оперативный штаб противодействия коронавирусу в Центре общественного здоровья.

Правительство Украины также запретило въезд на подконтрольную Киеву территорию гражданам с регистрацией в ДНР и ЛНР.

Зеркальные меры приняли и главы народных республик Донбасса, установив режим повышенной готовности к эпидемии коронавируса. Гражданам с симптомами заболевания без регистрации в республиках въезд запрещен.