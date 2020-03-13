Реакция пользователей соцсетей на инцидент с нападением радикалов на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо наглядно показала, насколько расколото общественное мнение по вопросу мирного урегулирования в Донбассе

В четверг, 12 марта, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо планировал представить очередной план возвращения Донбасса, который описывается в рамках «Национальной платформы примирения и единства».

«Национальная платформа примирения и единства» рекламировалась соратниками Владимира Зеленского как некий прорывной проект пошагового возвращения Донбасса в состав Украины. Однако, как и ожидалось, его представление обернулось очередным националистическим шабашем.

Знаменитого уроженца Донецка, популярного артиста, комика и бывшего коллегу президента Владимира Зеленского по КВН Сергея Сивохо атаковали национал-радикалы и повалили на пол. Инцидент стал весьма наглядной иллюстрацией реального расклада сил на современной Украине.

Пользователи соцсетей не сомневаются, что этот громкий скандал непременно окажет влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику страны.

Так, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook написал, что срыв мероприятия, которое проводил советник главы СНБО, указывает на реальность угрозы со стороны радикалов для любого представителя власти. Спиридонов: Инцидент с Сивохо показывает, что происходит делегитимизация институтов власти © скриншот с в идео UKRLIFE.TV | скриншот с в идео UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

«В Украине происходит делегитимизация институтов власти. И есть угроза даже для первых лиц государства. К сожалению, после того, как война продолжается несколько лет, появляется много людей, которым она выгодна. Поэтому радикальные действия, к сожалению, не удивительны.

Вопрос в другом. Полиция фактически не мешала (тем, кто срывал презентацию). Во-вторых, происходит делегитимизация государственных институтов. Несмотря на то, что Сивохо формально советник секретаря СНБО, а фактически полноценный заместитель секретаря СНБО. И если это (нападение и срыв презентации) спустить с рук, то завтра и Дмитрия Разумкова могут сбить с ног. Или нового премьер-министра Шмыгаля.

Этот инцидент — сигнал и для президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский должен понимать, что в какой-то степени уронили его. Потому что Сивохо достаточно близок к нему. И если можно уронить Сивохо, то в какой-то момент, соответственно, можно будет уронить и самого Зеленского», — подчеркивает политолог.

Куда более радикален в оценках последствий случившегося депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов, лидер партии «Наши» Евгений Мураев. Он полагает, что провокация радикалов на презентации «Платформы национального примирения» была качественно срежиссированна и отработана. Мураев: Не верю, что Зеленский не имел возможности защитить своего человека © Полина Орловская

«Сорванное «профессиональными патриотами» собрание «Платформы нацпримирения и единства» уже даже не симптоматичное событие, а подтверждённый диагноз…

Важно то, что ни примирения, ни мира до смены очередного режима не будет. В первую очередь потому, что это не выгодно внешним управителям. Не верю, что Зеленский не имел возможности защитить своего человека, тем более в офисе собственной партии «Слуга народа». Не верю, что ублюдки, действующие уже без масок, дергали и толкали Сивохо без благословения.

Власти была нужна картинка перед вероятным саммитом «нормандской четверки», и они ее качественно срежиссировали и отработали. Очевидно, что теперь саммит "нормандской четверки" тоже не состоится», — уточняет он.

Однако некоторые политологи прямо или косвенно поддерживают действия националистов, обосновывая свою позицию недопустимостью любых шагов на встречу мятежным регионам. Именно такой точки зрения придерживается директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Небоженко: Сейчас нельзя формировать никакую «платформу примирения» © Facebook/ Виктор Небоженко

«Платформа примирения» возможна только после деоккупации Донбасса. Нельзя "ставить телегу впереди лошади". Нельзя формировать никакую «платформу примирения» пока последний оккупант не покинет землю Донбасса. В лучшем случае — это некомпетентность киевской, центральной власти в деле разрешения военно-политического конфликта на Донбассе. В худшем случае — это сознательное имитация разрешения острейшей проблемы Украины — война с Россией. А может просто политическая ошибка президента Зеленского…

Фальстарт проекта «Платформы», неряшливая стратегия проекта, случайный, анекдотичный выбор руководителя проекта — усталый, бывший комик Сивохо, отказ от опоры на общественное мнение Украины и т д.

Руководить таким государственным проектом «Платформы примирения» должен уважаемый человек, влиятельный политик, воевавший на фронте. Это должен быть моральный авторитет с безупречной репутацией и личной привлекательностью, а не второразрядный, постаревший артист комедийного жанра времен «развитого социализма». Легкомысленно назначенный Офисом президента руководителем проекта Сивохо не понимает ни глубины донбасской трагедии для Украины, ни сложности политического момента…

Наконец, в этом конфликте между сторонниками «Азова» и Сивохо, и функционерами проекта «Платформы примирения» хорошо видна не столько ярость и обида украинских националистов, которые чувствуют вероломство использования «национальной платформы» для каких-то мелких политических целей, сколько отсутствие массовой народной поддержки проекту Сивохо.

А это уже реальный фальстарт проекта и карикатура на «миротворчество». Наверняка скоро Сивохо, как многолетнего друга президента Зеленского, перебросят на «другой фронт работ» или просто наградят «за мужество» и отправят на пенсию», — убежден украинский политолог.

Хотя абсолютное большинство пользователей соцсетей полагает: если президент будет пытаться угодить националистам, все попытки мирного процесса в Донбассе будут заранее обречены на провал. Ляшенко: Зеленскому пора понять, что завтра на пол швырнут не Сивохо, а его © Facebook, Глеб Ляшенко | Перейти в фотобанк

В частности, украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если власть и дальше будет заигрывать с национал-радикалами, то рано или поздно они ее свергнут.

«Пора бы уже нашему президенту понять, что все эти активисты, волонтёры, атошники и прочие майданные гавнюки не исчезнут, как роса на солнце. Если с ними продолжать миндальничать, то завтра швырнут на пол уже не Сивохо, а самого Зеленского. И ногами вдобавок попинают президента.

Эти люди нарушают закон. Они преступники. Они провокаторы. Они разжигатели ненависти. Сначала против них должна начаться информационная кампания, объясняющая украинцам, что преступник героем быть не может. А затем — жёсткие юридические последствия. Арестовывать, судить и — на нары.

Если Зеленский боится, пусть уходит прочь и запускает процесс перевыборов. Сколько можно терпеть этих уродов? Очень трудно поверить в реализацию мирных инициатив Зеленского, если власть не может их даже презентовать», — отмечает Ляшенко.

Еще одним показательным фактором пользователи соцсетей сочли реакцию главы СНБО Алексея Данилова, который после нападения на Сивохо поспешил откреститься от причастности к проекту платформы, заявляя, что это была исключительно его инициатива.

Об этом пишет украинский журналист Павел Волков. Волков: На примере Сивохо Зеленскому показали, кто на самом деле власть в стране © news-front.info | news-front.info | Перейти в фотобанк

«Дно и деградация Украины даже не в том, что какие-то бандиты в камуфляже избили советника главы СНБО и сорвали его презентацию о достижении мира на Донбассе, а в том, как на это отреагировал глава СНБО. Он сказал, что подобные вещи, конечно, недопустимы, но Сивохо не имеет полномочий высказываться от имени СНБО и вообще у нас другая позиция.

В нормальной стране через пять минут камуфляжные террористы, посмевшие такое вытворить, уже валялись бы под сапогами спецназовцев, а глава СНБО не мямлил бы такой бред, а объявил все эти азовы с навозами нацугрозой со всеми вытекающими в виде тотальной зачистки.

Но нет, кое-кто (а кто является патроном "Азова" нам всем известно) показывает Зеленскому, кто на самом деле власть в стране. Единственная законная обязанность президента перед народом и государством в такой ситуации — быстрое и жесткое силовое решение вопроса», — подчеркивает он.

Вне всякого сомнения, за событиями вокруг этого инцидента внимательно следили и в Донбассе, на которой и предполагалось направить усилия украинского государства в рамках так и не презентованного проекта «Национальная платформа примирения и единства».

Как отмечает украинский журналист, социолог и автор издания "Украина.ру" Андрей Манчук на своей странице в Facebook, после оглашения планов директора Украинского института нацпамяти Антона Дробовича о декоммунизации Крыма и Донбасса перспективы примирительного диалога с мятежным регионом становятся весьма призрачными. Манчук: Примирение на марше. В копилку к нападению на Сивохо

«Примирение на марше. В копилку к нападению на Сивохо.

«После возвращения части Донбасса и Крыма под контроль Киева на территориях этих регионов будет введен переходный период декоммунизации. Об этом рассказал директор Украинского института нацпамяти Антон Дробович в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

Дробович заявил, что самые откровенные элементы коммунистической символики на Донбассе и в Крыму будут демонтированы. Однако Институт нацпамяти должен разработать механизмы для диалога с местными жителями касательно декоммунизации в этих регионах», — обратил внимание Манчук.

По всей видимости, никаких иллюзий относительно жизнеспособности подобных инициатив современной Украины не питают в Донбассе. Так, председатель Союза журналистов ДНР Виктор Петренко, комментируя фото с лежащим в окружении радикалов Сивохо, не без сарказма заметил:

«Сивоха и украинские филателисты. Почта Донбасса выпускает замечательные марки. И украинским филателистам это очень может не нравится. Киеву очень не нравится, что вообще есть ДНР и ЛНР.

Так вот. Нам на вот такие ментальные инициативы Сивохи и Зеленского параллельно, как и на мнение украинских филателистов.

Большинство пользователей украинского сегмента соцсетей справедливо заметили, что атака на ближайшего соратника Владимира Зеленского имеет символичное значение для украинской власти. Частный случай националистического беспредела, коих ранее, во времена экс-президента Порошенко, было немало, стал для новой власти болезненным ударом. Поскольку показал неспособность президента на решительные действия в продвижении мирных инициатив по Донбассу.