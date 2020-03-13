Количество инфицированных новым вирусом COVID-19 в Белоруссии выросло почти в два раза. Тем временем на Украине вирус добрался в Житомирскую область. А Китай заявил о возможном американском следе в деле появления новой болезни

Вечером четверга, 12 марта, Минздрав Белоруссии сообщил, что в больницах этой страны находится 21 граждан с лабораторно подтвержденным РНК коронавируса.

«На момент изоляции пациентов тесты у них были отрицательными — то есть на тот момент вирус еще не выделялся из организма. Есть период, когда произошло инфицирование, но человек не является заразным. На тот момент они не представляли опасности для окружающих, так как выделение вируса в окружающую среду может начаться минимум на третий день. К этому моменту все эти люди находились под медицинским наблюдением, ни с кем не контактировали. Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести», — сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии.

«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тем временем на соседней Украине коронавирус достиг уже Житомирской области.

Украина: паника в Киеве, коронавирус в Житомирской области

Вечером 12 марта на Украине паниковали. Причина — видео Антона Гуры, который, по его словам, возвращался на Украину из итальянского Милана. Гура записал несколько видео из самолета, где, по его словам, кашляло много людей. По прилете в Киев врачи осмотрели людей и не обнаружили симптомов заражения коронавирусом. Пассажиры и команда самолета, по словам Гуры, настояли на повторной проверке. После нее у нескольких человек выявили высокую температуру и забрали их в больницу.

Гура заявил, что не верит в то, что многие на борту были здоровы. По его словам, большинство пассажиров просило горячую воду, в которой растворяли жаропонижающие препараты.

При этом он также заявил, что при посадке людей практически не проверяли.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг — всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон были красные глаза и сильное потоотделение. При этом Италия, как уверял Гура, в самолеты рассаживала граждан разных стран. С ним вместе летели граждане Индии и Египта.

«Все, кто сейчас стоит рядом со мной, они были рядом с людьми, у которых выявили коронавирус. <…> Если на глаз, то где-то 80% самолета больные. У многих кашель, глаза слезятся, у кого-то насморк сильный. И все были подготовленные, все в аккурат ходили с порошками потому, что знают, у нас в стране есть пробоина и пробоина реально со скринингом. И можно глотнуть таблетки, выпить порошки — реально всё», — рассказывал Гура на видео, которое снимал уже в автобусе, везущем пассажиров из самолета в аэропорт.

Таким образом он обвинил многих пассажиров в желании обмануть контроль на границе. Гура вышел в эфир «1+1», чем разозлил противников действующей власти. Они обвинили его в распространении паники.

Тем временем в Житомирской области коронавирус выявили у 71-летней местной жительницы, которая еще 1 марта вернулась на Украину из Польши. При этом сначала она погостила у родственников во Львове, а затем вернулась в Радомышль. Местная власть заявила о том, что все 22 человека, которые контактировали с женщиной, были изолированы.

«Тот круг людей, непосредственно контактировавших, — эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома», — отметил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пуловский, передает издание Hromadske.ua.

Двое из контактировавших с женщиной живут в Киеве. Коронавирус в Ухань мог завезти военный армии США © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

«Относительно киевлян — это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, там уже соответствующие службы работают», — отметил чиновник.

Таким образом столица Украины оказалась под угрозой распространения инфекции. Украинские СМИ, помимо советов, как не заразиться коронавирусом, стали печатать молитвы, которые должны помочь от болезни.

Впрочем, коронавирус пробрался и в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Вирус диагностировали у сотрудницы представительства Филиппин.

«В последний раз она посещала ООН в понедельник и пробыла в штаб-квартире примерно 30 минут с 12:50 до 1:20», — сообщил источник агентству РИА Новости.

Между тем, в мире может вспыхнуть дипломатический скандал, связанный с коронавирусом.

Кто виноват в пандемии

Общепринятая версия о распространении коронавируса гласит: «нулевым пациентом» был китаец. При этом, как пишет South China Morning Post, первого заболевшего коронавирусом выявили 17 ноября. Им был 55-летний житель провинции Хубэй. Предполагается, что от него стали заражаться другие люди.

При этом, как ранее заявляли китайские медики, причиной заражения могло быть употребление в пищу мяса летучих мышей.

Однако 12 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь потребовал от США доказать, что «нулевой пациент» появился не у них. Он сослался на заявление директора Центра США по предупреждению и развития заболеваний Роберта Редфилда, который заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от обычного гриппа, после смерти был обнаружен именно коронавирус.

«Когда «нулевой пациент» появился в США? Сколько людей заражено? Как называется больница? Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Проясните ситуацию! Опубликуйте свои данные! США должны объясниться», — заявил китайский дипломат.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020

​Таким образом, он снова повысил интерес общества к конспирологическим версиям возникновения коронавируса, одна из которых гласит, что вирус на деле — биологическое оружие, которое вышло из-под контроля создателей.

Тем временем в мире коронавирусом заразилось более 130 тыс. человек, а умерло от вызванной вирусом пневмонии 4,7 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения признала вирус пандемией.