Итак, что происходит на Украине? Происходит традиционное весеннее обострение – президент Зеленский пытается управлять страной, а националисты пытаются объяснить ему, как это делать так, чтобы не задеть национальное достоинство, воспитанное на Майдане и в АТО

Напомним предысторию:

— 11 марта проходит встреча в Минской контактной группе.

Состоялись давно анонсированные прямые переговоры Андрея Ермака и Дмитрия Козака. Было достигнуто подобие умеренного прогресса в вопросах обмена пленными и развода войск.

Было объявлено о создании консультативного совета в рамках политической подгруппы. Пока непонятно, что это такое, но по косвенным данным можно сделать вывод, что это орган для прямого контакта между Украиной и ЛДНР, что создаёт возможности для согласования позиций по, например, принимаемым Украиной законодательным актам (они должны быть согласованы с Донбассом).

— В тот же день Москву посещает делегация депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы» во главе с Виктором Медведчуком.

Проводятся переговоры с президентом России и руководством Госдумы. Принято решение о создании «парламентского измерения "нормандского формата"».

— 12 марта советник главы СНБОУ Сергей Сивохо попытался провести презентацию «Национальной платформы примирения и единства».

Презентация была сорвана плохо дрессированными националистами, обычно связываемыми с Арсеном Аваковым («Азов»). Свои действия они мотивировали отказом Сивохо однозначно назвать Россию страной-агрессором. Полиция бездействовала, но, в конце концов, задержала нескольких участников нападения.

Руководитель радикального "Национального корпуса" Андрей Билецкий призвал "побратимов" собраться у Печерского райотдела полиции столицы, чтобы вызволить побратимов. Зеленский разгневался и пообещал кары, радикалов выпустили.

В общем — обозначившийся прогресс в переговорах оказался под угрозой срыва из-за действий националистов. Так ли это?

Некоторый прогресс на переговорах действительно есть, но он пока касается только вопросов, которые худо-бедно и раньше решались — прекращения огня и обмена пленными. В политической части по-прежнему застой.

Мы так до сих пор и не знаем, насколько далеко Зеленский готов пойти в деле выполнения Минских соглашений. На уровне официальных заявлений выполнение в принципе исключается (Украина принципиально хочет сначала контроль и зачистку, а уже потом выборы). Однако, тут надо понимать, что, учитывая специфику общественного мнения, Зеленский должен так говорить независимо от его собственных намерений. Если он скажет завтра о том, что выборы можно и так провести, при «оккупантах», то избиратели его не поймут.

Для нас здесь показатель серьёзности намерений — статус закона о деоккупации. Поскольку он действует, то каждый участник переговорного процесса должен твёрдо знать: Россия — агрессор; Донбасс — оккупирован; никаких переговоров не будет, потому что мы не ведём переговоров оккупационными властями. Парадоксально, но с точки зрения закона и Ермак и Сивохо действительно подставились, а националисты правы (что не извиняет хулиганства).

Отменить же закон Зеленский, очевидно, не в силах.

Разумеется, есть огромный соблазн свалить всё на националистов, которые до сих пор контролируют улицу и могут позволить себе сорвать официальное мероприятие власти и напасть на друга и доверенного сотрудника президента.

Это не совсем так.

Украинские радикальные националисты представляют, разумеется, определённую силу, но самостоятельной роли всё же не играют. В противном случае они уже давно пришли бы к власти — в конечном итоге, их ведь даже Порошенко не устраивал по ряду параметров…

Фактически националисты используются разными группами влияния. Вот и сейчас националисты, завязанные на СБУ, и, таким образом, подконтрольные президенту, в атаке на Сивохо участия не принимали. Хотя они тоже за войну и против примирения.

Так что произошедшее в большей степени лежит в плоскости противоречий между группами влияния в окружении президента (то, чем занимается Порошенко уже мало кого интересует).

Зеленский, после успешной операции по изменению состава правительства, решил, не теряя темпа, достичь каких-то успехов и во внешнеполитической плоскости. И, видимо, забыл что-то с кем-то согласовать.

Непосредственный же конфликт, судя по всему, возник между Ермаком и Аваковым.

Связанные с первым анонимные телеграмм-каналы находятся в состоянии истерики и понимают происходящее именно как атаку на своего шефа. Президент также очень недоволен, поскольку он связывает с Ермаком какие-то надежды.

Однако, Зеленский и Ермак на настоящий момент скорее всего не готовы к прямому столкновению с Аваковым. Поэтому будут вестись переговоры.

Понятно, что интерес президента — привлечь к ответственности участников нападения. И, надо думать, что их таки привлекут, тем более, что ничего особенного им не грозит — это ведь действительно «хулиганка».

Гораздо интереснее понять, какие цели преследует другая сторона конфликта — глава МВД.

Если его целью было подать сигнал своего недовольства, то ему это вполне удалось. Но чего он на самом-то деле хочет?

Не сорвать же, на самом деле, переговоры? Аваков, конечно, ассоциируется с радикалами, но сам он вряд ли радикалом является. Минские соглашения, в общем-то, вне его непосредственных интересов. Во всяком случае, о дипломатических амбициях Авакова ничего не известно.

Очевидно, его интерес — сохранить как можно большую роль в украинской власти и, вероятно, какие-то преференции в бизнесе.

Пост вице-премьера по силовому блоку он уже не получил (но нет и самой такой должности). Значит речь идёт о сохранении контроля над нынешним «суперминистерством». Например — об отражении попыток министра обороны Андрея Тарана «наложить лапу» на Национальную гвардию.

В целом, прогнозировать результат переговоров между Зеленским и Аваковым сложно — никто не знает, чего хочет Аваков и насколько далеко может пойти на уступки Зеленский.

Очевидно одно — между различными группировками в закулисье украинской власти наступает момент истины.