Ситуация с переговорами России и Белоруссии по поводу цен на нефть в общем-то мало беспокоит информационные площадки. Дело-то житейское, такое случалось не раз, бывало еще и похуже. Однако сама ситуация поражает знаковостью

Именно такое чудо случилось почти год назад, 19 апреля 2019 года, когда был загрязнен нефтепровод «Дружба». Тогда так совпало, что в Пекине состоялась встреча Путина и Лукашенко на фоне тупика в переговорах по «компенсации за налоговый маневр». Концептуально ничего не изменилось, но кое-какие позиции удалось выиграть. Сейчас в деталях ситуация выглядит чуть не так, но в принципе очень похоже. Для Минска это чудо.

Ценовой кунштюк

На первый взгляд то, что случилось на мировом рынке нефти, для Белоруссии очень плохо. Несмотря на то что цены на нефть в мире падают, паника не привела к тому, что у обменных пунктов в Белоруссии появились барыги. Обмен валют в этой стране давно локализирован вокруг банков, хотя есть нюансы: близ узловых транспортных пунктов (ж/д, авиа- и автовокзалы) существуют окошки, в которых гости РБ могут обменять валюту. Они не привязаны ни к каким банкам, но курс обмена формируется по нацбанку, и никто не сомневается в законности этой операции. После того как случился «распад ОПЕК», у этих окошек немедленно появились субъекты, которые предлагают обмен. Можно соглашаться, можно нет. Но это факт. «Барыги» у обменников — это очень плохо. Символ веселых 90-х и полное отсутствие контроля над курсом валют. А значит, и каждым семейным бюджетом. Странно, что в РБ милиция — это Бог, который якобы не в курсе дела. Но нет повода беспокоиться. Правоохранители, несомненно, знают о том, что происходит. Но не вмешиваются. Вполне очевидно, что приказ не вмешиваться был отдан. Но зачем? Чтобы понять, стоит вникнуть. Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта курс доллара вырос на 5,01% и составил 2,3518 рубля. Это для Беларуси нормально. Деноминация 2016 года хеджировала риски инфляции на 50%. Это знали все сознательные граждане страны. Но есть нюансы. Курс российского рубля снизился на 4,78% и составил 3,1628 белорусского рубля за 100 российских. Этот факт важен для того, чтобы каждый знал константу: белорусский рубль привязан не к доллару, а к российскому рублю. Обесценивание российского рубля влечет обесценивание белорусского «коллеги». Биржевые торги нефтью в ночь с воскресенья на понедельник открылись падением к уровню пятницы на 25-27%. Такого не было за последние 30 лет. В течение сегодняшнего дня марка Brent опускалась до 32 долларов за баррель, но потом восстановилась до 37 долларов за баррель. Цены на нефть рухнули, примерно на 10% к доллару рухнул российский рубль и автоматически по итогам дня доллар подорожал на 5%, а российский рубль почти на 5% снизился. При этом валютная корзина по итогам дня выросла на 0,2%. Анонимные телеграмм-каналы пишут о том, что в Белоруссии образовались очереди к обменным пунктам (с барыгами). Однако это не совсем правда. Барыги есть, а очередей нет. По сути с белорусским рублем практически ничего не произошло. Он немного снизился, но совсем незначительно. То есть это история не про белорусский рубль, а про колебания валют на внешних рынках.

Де-факто

В дальнейшем ситуация с курсами валют в Белоруссии будет зависеть от изменения мировых цен на нефть. Если цены на Brent в течение недели-месяца стабилизируются в районе 30-35 долларов за баррель, курс доллара в России стабилизируется на нынешнем значении в районе 73-74 рублей. В таком случае белорусский рубль за одну-две недели повторит ту же траекторию по отношению к доллару. То есть произойдет обесценивание на 10% по сравнению с уровнем прошлой недели, и курс может вырасти до уровня 2,5 рубля за доллар.

Второй сценарий предполагает откат нефтяных цен. Масштабные скидки по цене на нефть со стороны Саудовской Аравии, с одной стороны, означают кардинальное изменение стратегии поведения на рынке, а с другой — такой шаг можно рассматривать как инструмент давления на Россию, чтобы она согласилась снизить объемы добычи, что позволит стабилизировать цены на нефть. И если внутри ОПЕК+ будет достигнуто соглашение, более чем вероятно, что также быстро может произойти возврат к ценам, которые были на прошлой неделе, когда нефть марки Brent стоила 45-50 долларов за баррель. Для валютного рынка это значит, что российский и соответственно белорусский рубль могут откатиться назад. В таком случае после небольшого скачка курс доллара может вернуться к отметке в 2,22-2,25 белорусского рубля.

Особенности национального курса

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что мировые «качели» — повод договориться с РФ, потому что «ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе». С начала года Минск и Москва находятся в состоянии невыясненных сложностей. Не договорившись о цене, в январе Белоруссия отказалась от поставок, и Минск стремительно и демонстративно начал искать альтернативы. Позже некоторые российские компании все-таки стали продавать нефть Белоруссии, но в объемах явно недостаточных для продолжения экспорта нефтепродуктов, который составляет основу белорусской экономики.

Поможет ли Белоруссии обвал цен на нефть договориться с Россией? 9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули на 30% из-за провала переговоров стран-членов ОПЕК+ с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса. Это самый сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Возможность покупки нефти (в том числе российской) по цене на 30% дешевле может положительно отразиться на внутреннем рынке нефтепродуктов Белоруссии, то есть в ценах на бензин, которые напрямую регулирует концерн «Белнефтехим». Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Раньше входящие цены на нефть повышались, и чтобы рост цен на бензин был медленным, белорусские НПЗ должны были работать с почти нулевой рентабельностью. А с обвалом цен с большой долей вероятности внутренний рынок будет становиться более прибыльным, и «Белнефтехиму» не нужно будет повышать цену на углеводороды. Правда, с точки зрения экспортных поставок ситуация принципиально не меняется, ведь с обвалом цен на нефть точно так же будет проседать и мировая цена на нефтепродукты.

Главный вопрос в том, как долго такое положение дел сохранится. А оно не сохранится, потому что имеет место спекулятивная паника, которая очень скоро закончится: Саудовская Аравия не сможет долго удерживать тренд на низкие цены. Бюджет королевства формируется из расчета 80 долларов за баррель. До катастрофы было примерно 50-60. А 30 долларов экономика Саудовского королевства не выдержит. И значит, что скоро прекрасные парни в белых простынях вместо одежды немного спустят пар. И не факт, что Белоруссии удастся использовать качели на переговорах с Россией. Но! Если ситуация все-таки продержится какое-то время, тогда Минск с меньшими экономическими потерями сможет принять российские условия на текущий год. Премия российским компаниям в 10 долларов за тонну нефти.

Закон Торичелли

С другой стороны, курсы валют в каждом обменном пункте Белоруссии (с барыгами) говорит только о том, что экономика и семейные бюджеты каждой белорусской семьи давно не привязаны к доллару. Они связаны, как уже было сказано, только с российским рублем. Это очень важный момент.

Разговоры и мечты, которые плодили телеграмм-каналы о едином государстве, строились не на пустом месте. Граждане Белоруссии давным-давно строят свою жизнь как граждане России. Это чистая правда: каждый бюджет каждой семьи в Гомеле, Бобруйске, Минске, Гродно и так далее строится точно на той же валюте, что и в Москве, Питере, Жиздре, Новосибирске, Аяне и так далее. Все сегодня знают: стоит дрогнуть валютному рынку — и следом за российским рублем вниз покатится и белорусский.

Как же будут вести себя российские нефтяные компании?

Буквально вчера, то есть 10 марта, стало известно, что шесть фирм начали поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщила белорусская сторона, правда, не указав названия компаний. Однако тренд говорит о том, что объемы будут наращиваться. Если компании сейчас начнут наращивать добычу нефти, они в любом случае будут заинтересованы в максимальном сбыте и поставках в Белоруссию. А значит, действительно появляется возможность для переговоров о снижении премии к цене нефти.

Подарок заключен в падении цен. Для Белоруссии — страны-импортера нефти — падение мировых цен на 30%, безусловно, имеет плюсы. Страна имеет возможность выбора, потому что предложение превышает спрос. Но проблема остается прежней — неотработанная логистика поставок альтернативной нефти.

Знал Бацька о том, что случится, или не знал? Лукашенко ведь не раз встречался с парнями в простынях, что широко освещалось прессой. Скорее всего вряд ли. Но ситуация в его пользу. Падение цен на нефть застало Белоруссию на переходном этапе: страна апробирует новые варианты поставок — железной дорогой из стран Балтии, реверсом из Польши, по нефтепроводу «Одесса-Броды». Но это все пока что фикция и скорее всего демонстрация протеста для России. Белорусские НПЗ это никак не сделает рентабельными. Минск лишь может свернуть поиски альтернативной нефти, ведь в последнее время Александр Лукашенко давал понять, что курс на диверсификацию он менять не намерен. Обстановка дает временной люфт, чтобы решить текущие экономические проблемы.

Однако принципиально ситуация в отношениях с Россией не меняется, ведь из-за налогового маневра к 2024 году цена на российскую нефть достигнет мировой. А низкой, несмотря на спекулятивный пузырь, она не будет. Цели Эр Рияда совсем не такие.