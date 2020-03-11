Именно такое чудо случилось почти год назад, 19 апреля 2019 года, когда был загрязнен нефтепровод «Дружба». Тогда так совпало, что в Пекине состоялась встреча Путина и Лукашенко на фоне тупика в переговорах по «компенсации за налоговый маневр». Концептуально ничего не изменилось, но кое-какие позиции удалось выиграть. Сейчас в деталях ситуация выглядит чуть не так, но в принципе очень похоже. Для Минска это чудо.
Ценовой кунштюк
На первый взгляд то, что случилось на мировом рынке нефти, для Белоруссии очень плохо. Несмотря на то что цены на нефть в мире падают, паника не привела к тому, что у обменных пунктов в Белоруссии появились барыги. Обмен валют в этой стране давно локализирован вокруг банков, хотя есть нюансы: близ узловых транспортных пунктов (ж/д, авиа- и автовокзалы) существуют окошки, в которых гости РБ могут обменять валюту. Они не привязаны ни к каким банкам, но курс обмена формируется по нацбанку, и никто не сомневается в законности этой операции. После того как случился «распад ОПЕК», у этих окошек немедленно появились субъекты, которые предлагают обмен. Можно соглашаться, можно нет. Но это факт. «Барыги» у обменников — это очень плохо. Символ веселых 90-х и полное отсутствие контроля над курсом валют. А значит, и каждым семейным бюджетом. Странно, что в РБ милиция — это Бог, который якобы не в курсе дела. Но нет повода беспокоиться. Правоохранители, несомненно, знают о том, что происходит. Но не вмешиваются. Вполне очевидно, что приказ не вмешиваться был отдан. Но зачем? Чтобы понять, стоит вникнуть.
На Белорусской валютно-фондовой бирже 9 марта курс доллара вырос на 5,01% и составил 2,3518 рубля. Это для Беларуси нормально. Деноминация 2016 года хеджировала риски инфляции на 50%. Это знали все сознательные граждане страны. Но есть нюансы. Курс российского рубля снизился на 4,78% и составил 3,1628 белорусского рубля за 100 российских. Этот факт важен для того, чтобы каждый знал константу: белорусский рубль привязан не к доллару, а к российскому рублю. Обесценивание российского рубля влечет обесценивание белорусского «коллеги». Биржевые торги нефтью в ночь с воскресенья на понедельник открылись падением к уровню пятницы на 25-27%. Такого не было за последние 30 лет. В течение сегодняшнего дня марка Brent опускалась до 32 долларов за баррель, но потом восстановилась до 37 долларов за баррель. Цены на нефть рухнули, примерно на 10% к доллару рухнул российский рубль и автоматически по итогам дня доллар подорожал на 5%, а российский рубль почти на 5% снизился. При этом валютная корзина по итогам дня выросла на 0,2%. Анонимные телеграмм-каналы пишут о том, что в Белоруссии образовались очереди к обменным пунктам (с барыгами). Однако это не совсем правда. Барыги есть, а очередей нет. По сути с белорусским рублем практически ничего не произошло. Он немного снизился, но совсем незначительно. То есть это история не про белорусский рубль, а про колебания валют на внешних рынках.
Де-факто
В дальнейшем ситуация с курсами валют в Белоруссии будет зависеть от изменения мировых цен на нефть. Если цены на Brent в течение недели-месяца стабилизируются в районе 30-35 долларов за баррель, курс доллара в России стабилизируется на нынешнем значении в районе 73-74 рублей. В таком случае белорусский рубль за одну-две недели повторит ту же траекторию по отношению к доллару. То есть произойдет обесценивание на 10% по сравнению с уровнем прошлой недели, и курс может вырасти до уровня 2,5 рубля за доллар.
Второй сценарий предполагает откат нефтяных цен. Масштабные скидки по цене на нефть со стороны Саудовской Аравии, с одной стороны, означают кардинальное изменение стратегии поведения на рынке, а с другой — такой шаг можно рассматривать как инструмент давления на Россию, чтобы она согласилась снизить объемы добычи, что позволит стабилизировать цены на нефть. И если внутри ОПЕК+ будет достигнуто соглашение, более чем вероятно, что также быстро может произойти возврат к ценам, которые были на прошлой неделе, когда нефть марки Brent стоила 45-50 долларов за баррель. Для валютного рынка это значит, что российский и соответственно белорусский рубль могут откатиться назад. В таком случае после небольшого скачка курс доллара может вернуться к отметке в 2,22-2,25 белорусского рубля.
Особенности национального курса
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что мировые «качели» — повод договориться с РФ, потому что «ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе». С начала года Минск и Москва находятся в состоянии невыясненных сложностей. Не договорившись о цене, в январе Белоруссия отказалась от поставок, и Минск стремительно и демонстративно начал искать альтернативы. Позже некоторые российские компании все-таки стали продавать нефть Белоруссии, но в объемах явно недостаточных для продолжения экспорта нефтепродуктов, который составляет основу белорусской экономики.
Поможет ли Белоруссии обвал цен на нефть договориться с Россией? 9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули на 30% из-за провала переговоров стран-членов ОПЕК+ с Россией и другими партнерами организации о дополнительном сокращении объемов добычи в условиях падения спроса из-за коронавируса. Это самый сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Возможность покупки нефти (в том числе российской) по цене на 30% дешевле может положительно отразиться на внутреннем рынке нефтепродуктов Белоруссии, то есть в ценах на бензин, которые напрямую регулирует концерн «Белнефтехим».
Раньше входящие цены на нефть повышались, и чтобы рост цен на бензин был медленным, белорусские НПЗ должны были работать с почти нулевой рентабельностью. А с обвалом цен с большой долей вероятности внутренний рынок будет становиться более прибыльным, и «Белнефтехиму» не нужно будет повышать цену на углеводороды. Правда, с точки зрения экспортных поставок ситуация принципиально не меняется, ведь с обвалом цен на нефть точно так же будет проседать и мировая цена на нефтепродукты.
Главный вопрос в том, как долго такое положение дел сохранится. А оно не сохранится, потому что имеет место спекулятивная паника, которая очень скоро закончится: Саудовская Аравия не сможет долго удерживать тренд на низкие цены. Бюджет королевства формируется из расчета 80 долларов за баррель. До катастрофы было примерно 50-60. А 30 долларов экономика Саудовского королевства не выдержит. И значит, что скоро прекрасные парни в белых простынях вместо одежды немного спустят пар. И не факт, что Белоруссии удастся использовать качели на переговорах с Россией. Но! Если ситуация все-таки продержится какое-то время, тогда Минск с меньшими экономическими потерями сможет принять российские условия на текущий год. Премия российским компаниям в 10 долларов за тонну нефти.
Закон Торичелли
С другой стороны, курсы валют в каждом обменном пункте Белоруссии (с барыгами) говорит только о том, что экономика и семейные бюджеты каждой белорусской семьи давно не привязаны к доллару. Они связаны, как уже было сказано, только с российским рублем. Это очень важный момент.
Разговоры и мечты, которые плодили телеграмм-каналы о едином государстве, строились не на пустом месте. Граждане Белоруссии давным-давно строят свою жизнь как граждане России. Это чистая правда: каждый бюджет каждой семьи в Гомеле, Бобруйске, Минске, Гродно и так далее строится точно на той же валюте, что и в Москве, Питере, Жиздре, Новосибирске, Аяне и так далее. Все сегодня знают: стоит дрогнуть валютному рынку — и следом за российским рублем вниз покатится и белорусский.
Как же будут вести себя российские нефтяные компании?
Буквально вчера, то есть 10 марта, стало известно, что шесть фирм начали поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщила белорусская сторона, правда, не указав названия компаний. Однако тренд говорит о том, что объемы будут наращиваться. Если компании сейчас начнут наращивать добычу нефти, они в любом случае будут заинтересованы в максимальном сбыте и поставках в Белоруссию. А значит, действительно появляется возможность для переговоров о снижении премии к цене нефти.
Подарок заключен в падении цен. Для Белоруссии — страны-импортера нефти — падение мировых цен на 30%, безусловно, имеет плюсы. Страна имеет возможность выбора, потому что предложение превышает спрос. Но проблема остается прежней — неотработанная логистика поставок альтернативной нефти.
Знал Бацька о том, что случится, или не знал? Лукашенко ведь не раз встречался с парнями в простынях, что широко освещалось прессой. Скорее всего вряд ли. Но ситуация в его пользу. Падение цен на нефть застало Белоруссию на переходном этапе: страна апробирует новые варианты поставок — железной дорогой из стран Балтии, реверсом из Польши, по нефтепроводу «Одесса-Броды». Но это все пока что фикция и скорее всего демонстрация протеста для России. Белорусские НПЗ это никак не сделает рентабельными. Минск лишь может свернуть поиски альтернативной нефти, ведь в последнее время Александр Лукашенко давал понять, что курс на диверсификацию он менять не намерен. Обстановка дает временной люфт, чтобы решить текущие экономические проблемы.
Однако принципиально ситуация в отношениях с Россией не меняется, ведь из-за налогового маневра к 2024 году цена на российскую нефть достигнет мировой. А низкой, несмотря на спекулятивный пузырь, она не будет. Цели Эр Рияда совсем не такие.