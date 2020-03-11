«Черный понедельник» и обвал цен на нефть 9 марта многие на Украине встретили неприкрытым ликованием. Высказывались прогнозы о неминуемом скором крахе Российской Федерации и проводились параллели с падением цен на нефть в конце 1980-х, что якобы «похоронило Советский Союз»

Советник главы МВД и бывший начальник чрезвычайной службы Украины Зорян Шкиряк даже назвал это «ударом проукраинских сил Саудовской Аравии», приближающим «распад Российской империи». Чего при этом не учитывают украинские политики, так это рикошетного удара по украинской экономике.

Уже на следующий день, 10 марта, настал «черный вторник» для Украины. Как только открылись после выходных украинские банки, начался и обвал гривны. Нацбанк попытался погасить рост курса доллара срочной продажей своих валютных резервов, но обуздать падение гривны пока не удалось. За первый час торгов НБУ продал четверть миллиарда долларов для сдерживания девальвации. Однако следует признать, НБУ сейчас стоит перед непростым выбором: либо поддерживать гривну, выбрасывая на аукцион валюту из запасов ради сохранения прибыли иностранных держателей облигаций (ОВГЗ), либо дать гривне опуститься, чтобы поддержать экспортеров. Скорее всего, руководство НБУ, предчувствуя скорую отставку, будет и дальше выбрасывать миллионы на сдерживание курса. Все равно разбираться с последствиями придется следующему руководству. С 10 марта держатели ОВГЗ начали активно избавляться от украинских ценных бумаг, выводя капиталы из страны, а Нацбанк впервые с 2018 года прекратил продажу ОВГЗ. Гривну сейчас, скорее всего, будут спасать за счет выброса валюты, но долго удержать ее не удастся. Руководству Нацбанка важно дать успеть вывести капитал иностранным держателям ОВГЗ, что говорит о том, чьи интересы оно на самом деле отстаивает. «Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Депутат Александр Дубинский считает такие действия государственным преступлением.

«Прямо сейчас Национальный банк в лице Смолия, Рожковой и Чурия совершает государственное преступление. Перед лицом финансового кризиса, абсолютно четко зная о начавшемся оттоке капиталов из третьих стран, НБУ сливает из резервов 0,25 млрд долларов «для сглаживания курсовых колебаний». Это «сглаживание» есть не что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и Минфином Маркаровой сформировали пирамиду на рынке гособлигаций и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны. Сейчас интервенции Нацбанка всё так же искусственно удерживают курс гривны от девальвации, чтобы спекулянты могли зафиксировать прибыль и выйти из украинского долга. Фактически происходит невосполнимая утрата резервов», — пишет Дубинский.

Для Украины начавшийся финансовый кризис совпал еще и с падением производства и системными невыплатами зарплат, которые привели к отставке Кабинета Алексея Гончарука. Подходит и срок для выплат по внешним кредитам. В 2020 году Украина должна выплатить $17 миллиардов, из них более 5 миллиардов — до мая. Иными словами, у Киева нет финансовой «подушки безопасности» и такого запаса прочности, как у экономики РФ.

Украинский экономист Виктор Скаршевский полагает, что Украина уже входит в «период турбулентности, что опасно для нашей слабой сырьевой экономики». Однако серьезного удара по экономике всего мира он ожидает лишь к концу текущего года или началу 2021-го. За этот период, по его словам, украинскую гривну может лихорадить — она может несколько раз стремительно взлетать и падать, как это было в 2015 году.

Падение цен на нефть, как правило, сопровождается и падением цен на сырье. Поскольку Украина фактически превратилась в сырьевой придаток, для нее такое падение может быть очень болезненным. Такое падение уже началось, и в первую очередь это касается металлургии (обвал на 3,2%), которая дает около 12% ВВП страны и 30% всех валютных поступлений. С другой же стороны, украинские экономисты надеются на поступление к лету дешевого бензина, что может немного порадовать аграриев и нивелировать убытки от падения цен на их продукцию.

Экономист Алексей Кущ считает, что Киеву срочно необходимо разрабатывать антикризисную программу, но пока что правительство Украины лишь усугубляет мировой кризис искусственно созданным локальным кризисом.

«Падение нефти — это признак того, что будут обваливаться все сырьевые рынки в ближайшие 2-3 месяца. То, что сейчас происходит на фондовых площадках, тоже вселяет экзистенциальный ужас. Мы находимся в поворотной точке глобального делового цикла. Все глобальные мировые игроки перестраиваются под условия надвигающегося кризиса. Единственная страна, которая вместо подготовки создает рукотворный кризис — Украина. Мы не готовы к обвалу по металлу, руде, а если произойдет еще обвал сырьевых рынков по продукции сельского хозяйства, плюс и отток спекулятивного капитала и отсутствие желающих покупать наши долговые обязательства, это грозит двойным шоком двух балансов: товарного и финансового. Уже сейчас нужно формировать антикризисную программу», — предупреждает Кущ, подчеркивая, что у Украины есть еще максимум 2-3 месяца на подготовку. «Чёрный понедельник» для Украины. Как новый кризис изменит экономику страны © REUTERS, Aly Song | REUTERS, Aly Song | Перейти в фотобанк

Такой же период прочности украинской экономике отводит и бывший министр экономики Виктор Суслов. «В Украине будут свои проблемы. Формально снижение цены на нефть может привести к снижению цен на топливо и газ, что очень важно для Украины. Но это только одна сторона вопроса. Другая сторона — что вообще начинается кризис сырьевых экономик, что в мире падет спрос на сырье. Украина — страна, в основном производящая и экспортирующая сырье. Поэтому можно предположить, что в ближайшее время начнется дальнейшее сокращение спроса на украинский металл, продукцию химической промышленности и даже продукцию агропромышленного комплекса. И это при наших огромных долгах, больших выплатах и маленьких резервах, которых хватит на 2-3 месяца, а дальше возникнут проблемы», — утверждает экс-министр экономики.

Сколько бы ни говорили президенты Украины о прекращении торговых отношений с РФ, но именно эта страна до сих пор остается основным торговым партнером Украины. Следовательно, любые экономические пертурбации в соседней стране неминуемо скажутся на Украине, лишь с задержкой на 1-2 месяца.

«К сожалению, Украина не может не реагировать на то, что происходит в РФ. Что бы ни говорили о сокращении объемов внешней торговли с этой страной, все знают, что экономические контакты не прекращались полностью, а перестроились и происходят через Беларусь», — говорит финансовый аналитик Василий Немержвицкий.

Для украинской промышленности, которая падает последние месяцы, девальвация российского рубля означает увеличение рисков, так как российская продукция (которая все равно поступает, пусть и с маркировкой «сделано в Беларуси») станет еще дешевле. Вместе с тем будет происходить и сокращение подорожавшего импорта из западных стран, что поможет некоторым украинским производителям отвоевать хотя бы часть внутреннего рынка.

Серьезно бьет по украинской экономике и коронавирус. Тысячи трудовых мигрантов возвращаются из Италии и прочих европейских стран, где приостановлена деятельность ряда предприятий. Это значит, что до стабилизации ситуации с коронавирусом приток перечислений от «заробитчан» будет сокращаться. Напомним, что в год они переводят на Украину около 12 миллиардов долларов.

В периоды любых экономических кризисов первыми падают экономики развивающихся стран, к которым относится и Украина. Ориентация на экспорт дешевого сырья резко сокращает приток валютных поступлений. Можно сказать, что экономики крупных развитых стран выживают за счет уничтожения экономик слаборазвитых стран, обваливая цены на сырье. Там, где экономика США, Германии, РФ или Китая просядет на пару процентов, экономика таких стран, как Украина, может буквально войти в штопор за короткий период времени. Спасать ее финансовыми вливаниями придется не столько украинскому правительству, сколько западным политикам и чиновникам, если у них на тот момент, конечно, не будет иных проблем.