Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск" - 29.12.2024 Украина.ру
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Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"
Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск" - 29.12.2024 Украина.ру
Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"
Сначала будет ликвидация Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, российские силы зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск
2024-12-29T06:20
2024-12-29T06:20
новости
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
покровск/красноармейск
курахово
борис рожин
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он также заметил, что как только ВС РФ возьмут Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение."Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара", — считает эксперт.По его словам, все это произойдет в январе-феврале."Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего", — заключил Рожин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Покровск — это город, который имеет стратегическое значение.Он подчеркнул, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Когда российская армия возьмет ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241226/1059959891.html
россия
днепропетровская область
украина
покровск/красноармейск
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новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, курахово, борис рожин, детали
Новости, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, Курахово, Борис Рожин, детали

Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"

06:20 29.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сначала будет ликвидация Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, российские силы зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Да, были ожидания, что мы возьмем Покровск к Новому году, но теперь понятно, что это будет не раньше весны, учитывая, что Украина сосредоточила там серьезные силы. Я думаю, что за эти праздники противник потеряет Курахово", — заявил Рожин.
Он также заметил, что как только ВС РФ возьмут Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение.
"Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара", — считает эксперт.
По его словам, все это произойдет в январе-феврале.
"Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего", — заключил Рожин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Покровск — это город, который имеет стратегическое значение.
Он подчеркнул, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Когда российская армия возьмет ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.
Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря, 09:37
"Жилая застройка освобождена": Рогов рассказал о боях за КураховоОсновные бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР теперь идут в его промзоне. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФПокровск/КрасноармейскКураховоБорис Рожиндетали
 
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