https://ukraina.ru/20241229/1059983378.html

Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"

Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск" - 29.12.2024 Украина.ру

Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"

Сначала будет ликвидация Кураховского кармана, потом взятие Великой Новоселки. Скорее всего, российские силы зайдут в Днепропетровскую область раньше, чем будет освобожден Покровск

2024-12-29T06:20

2024-12-29T06:20

2024-12-29T06:20

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вооруженные силы украины

вс рф

покровск/красноармейск

курахово

борис рожин

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Он также заметил, что как только ВС РФ возьмут Константинополь или Улаклы, группировка ВСУ в районе Дачного и Кураховской ТЭЦ попадет в оперативное окружение."Дальше падет Великая Новоселка, которая уже охвачена с двух сторон после того, как мы взяли Сторожевое и отбили у противника Новый Комар. Если мы еще и перережем дорогу на запад в Запорожскую область, с группировкой ВСУ там повторится сценарий Угледара", — считает эксперт.По его словам, все это произойдет в январе-феврале."Насчет Покровска пока не знаю. Скорее всего, мы зайдем в Днепропетровскую область раньше, чем он будет освобожден. Покровск противник будет оборонять до последнего", — заключил Рожин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Покровск — это город, который имеет стратегическое значение.Он подчеркнул, что шахта Покровска производит 6,2 миллиона тонн кокса. Когда российская армия возьмет ее, Украине придется ввозить коксующиеся угли, чтобы не остановились заводы по производству металла.Подробнее об этом в интервью Юрия Кнутова: Если Россия устроит ВСУ "Сталинград" в Покровске, то получит ключи от еще нескольких городовПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241226/1059959891.html

россия

днепропетровская область

украина

покровск/красноармейск

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новости, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, курахово, борис рожин, детали