В украинских Черновцах выявили первый случай заболевания коронавирусом nCoV-2019. Этот единственный случай уже считается вспышкой инфекции. В Черновицкую областную инфекционную больницу доставили еще трех человек с подозрениями на этот тип гриппа: недавно они побывали в тех странах, где он зафиксирован

Заболел мужчина. Его жену, контактировавшую с разносчиком заразы, врачи не мудрствуя лукаво отправили «под домашний арест». Фокус, однако, не удался. Под давлением разгневанных соседей женщина от греха подальше решила все-таки лечь в клинику. Ранее в Новых Санжарах Полтавской области разразился дикий скандал из-за того, что туда прибыла группа условно контактных украинцев из Китая (они предположительно могли контактировать с заболевшими). С эвакуированными каждые два дня проводятся лабораторно-диагностические мероприятия.

Все это показало, что термоскрининг в аэропортах малоэффективен, так как симптомы коронавируса проявляются только через две недели после заражения. До этого он может чувствовать себя абсолютно здоровым и при этом являться разносчиком болезни. Измерение температуры дает результат в одном случае из ста, когда у пациента уже в разгаре лихорадка. Но 99 носителей вируса врачи в таком случае пропустят. Дожить бы до лета. Как Украина встречает коронавирус © REUTERS, Mykola Tys

Страшнее кори

Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая составляющая медицинской сферы Украины уже пять лет как методично уничтожается, а все это время соответствующие кадры (лаборанты, эпидемиологи, гигиенисты, которые и проводят диагностику) в вузах не готовились (на «выращивание» такого медика требуется от 6 до 10 лет), готовность страны к эпидемии равна нулю.

А между тем коронавирус имеет намного более тяжелые последствия, чем корь, которая буйствует на территории государства уже третий год. Об этом сообщает глава санэпидслужбы Украины Святослав Протас, которого суд восстановил в должности. Именно он, а не Виктор Ляшко, по решению суда является главным санитарным врачом Украины. «Врачи-инфекционисты включаются уже на последнем этапе противоэпидемиологической системы. На первом этапе нужно идентифицировать, диагностировать и изолировать больного. Эти функции ложатся на службу, которой в стране нет уже пятый год», — говорит Протас.

Халаты и маски за свой счет

Между тем Ляшко заявил, что в настоящее время в системе здравоохранения имеется 12 тыс. коек в инфекционных стационарах и 2,5 тыс. инфекционных боксов. Однако внутренняя и внешняя обстановка спецотделений, где лежат больные, удручающая. Фотографии убогих больничных интерьеров уже увидела вся страна. Глава ОО «Национальная медицинская палата Украины» Сергей Кравченко напомнил, что госпиталь в Черновцах — это советские полубоксы с деревянными перекрытиями. У медсестер из средств индивидуальной защиты есть только хирургические маски и халаты, которые они, как утверждает медэксперт, приобретают за собственный счет.

«Виктор Кириллович Ляшко почему-то не сказал, проинформировал ли он в соответствии с нормами международных медико-санитарных правил Румынию и Италию, через которые наш заболевший следовал на территорию Украины», — заметил Кравченко.

В противовес заявлениям Минздрава врач неустанно повторяет, что лечебно-профилактические и инфекционные учреждения на грани массового закрытия ввиду отсутствия финансирования и нужной медтехники. Хотя министерство на днях пообещало, что предусмотрит механизм финансирования инфекционных больниц, который будет учтен в рамках второго этапа реформирования здравоохранения с 1 апреля.

Теперь поздно

Кроме всего прочего, добавил доктор, комиссия по ЧС при Кабмине три месяца бездействовала и не поднимала вопрос о дополнительном выделении денег из резервного фонда для эффективной подготовки к вирусу. Теперь уже поздно. Инфекционные палаты не готовы, средств индивидуальной защиты для медперсонала не хватает, нет изделий медназначения и лекарств для борьбы с распространением инфекции, нет соответствующей техники (аппарат искусственной вентиляции легких, используемый в реанимации при пневмонии, в Украине всего один, пока что на два человека). Хроники коронавируса. Смерти в США и зараженная в Крыму © РИА Новости, Алессандро Рота | Перейти в фотобанк

Мало того, в стране дефицит аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации — насыщение крови кислородом при вирусной пневмонии и тяжелом респираторном синдроме, причиной которых на данный момент является cOnV-2019. Если наберется хотя бы 10 таких устройств, уже будет хорошо. Пока такое оборудование, отмечает Кравченко, есть только в одном столичном Институте сердца. По утверждению медика, сутки работы такой аппаратуры стоят порядка $3-5 тыс.

Вместе с машиной — на карантин

Украинцы, которые подозревают, что могли контактировать с носителем болезни или у них уже появился кашель, чихание, температура, должны не выходя из дома связаться с медиками и получить первичную консультацию. Однако государство не создало колл-центр, где бы находились консультанты — эпидемиологи-инфекционисты. Удар со стороны потенциальных заболевших придется принять врачам скорой помощи, которая, как говорит Протас, своих инфекционистов не имеет.

Вроде бы Минздрав скооперировался с правительственным контактным центром, который адресует звонки соответствующим специалистам. Они в режиме телефонного разговора должны собрать эпидемиологический анамнез, определить риски и подтвердить или опровергнуть подозрение. Они же дадут совет: можно ли выйти на улицу к семейному врачу.

Если же подозрение подтвердится, к больному должна выехать спецбригада, а не обычная карета скорой помощи без средств индивидуальной защиты, как это было в Черновцах. Та смена врачей, которая приняла заболевшего черновчанина, должна быть немедленно помещена на карантин, причем вместе с машиной.

Паника уже посеяна

…И она приводит к тому, что под инфекционными отделениями выстраиваются очереди, где стоят люди с симптомами и требуют, чтобы их проконсультировали. Стоит иметь в виду, что численность семейных врачей вдвое ниже потребности. Большинство из них из-за этого перегружены пациентами, но кое-где в регионах таких врачей вообще нет. Эксперты считают, что этих врачей было бы лучше привлечь в кол-центры — толку было бы больше. «А так мы подвергаем опасности и людей и работников инфекционных стационаров. Уже есть тревожные звонки насчет закупки масок индивидуальной защиты, продуктов питания, создания продзапасов, очередей в магазинах. А стресс понижает иммунную систему организма», — предупредил Святослав Протас.

Нельзя забывать и о тех, кто находится в особой группе риска: стариках, детях, беременных женщинах и больных сахарным диабетом.