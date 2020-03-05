Опасный коронавирус нового типа (Covid-19) все-таки добрался до Украины. Первый случай заражения зафиксирован в городе Черновцы. Мужчина был госпитализирован, а новость чуть не привела к погрому. Толпа местных жителей едва не линчевала жену больного, которую почему-то никто не поместил на карантин, хотя она находилась в контакте с заболевшим мужем

Никто не помещал на карантин и всех прочих людей, с которыми контактировал больной. Заместитель директора местного департамента здравоохранения Мария Полищук вполне «профессионально» заявляет, что женщину помещать на карантин не было нужды, поскольку симптомы заболевания у нее не проявлялись. Она также говорит, что дезинфекция подъезда, где проживает семья, была проведена исключительно для того, чтобы успокоить граждан, словно бы в этом тоже нет никакой нужды.

Коронавирус мужчина подхватил в Италии, откуда вернулся на днях. И это может быть не единичный случай. «Учитывая пассажиропоток из той же Италии, думаю, с десяток случаев у нас уже есть. Один больной может заразить 5-25 человек, дальше все идет в геометрической прогрессии», — говорит бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. Уровень готовности к эпидемии на Украине он оценивает как «ниже среднего».

Две большие разницы. Как с коронавирусом борются на Украине и в Белоруссии © AP, Sergei Grits | AP, Sergei Grits | Перейти в фотобанк Ульяны Супрун и теперь скорая снова должна выезжать в случае высокой температуры. До 3 марта человек, который мог быть заражен коронавирусом, должен был самостоятельно добираться в больницу общественным транспортом. Сама же автор медицинской реформы Супрун еще раз проявила свой «профессионализм» советами украинцам о борьбе с коронавирусом. По ее мнению, его можно победить, если мыть руки и петь нецензурную песню о Владимире Путине.

Правительство Украины успокаивает граждан, заявляя о готовности справиться с коронавирусом. Граждане оптимистическим заявлениям не верят, поскольку знают о реальном состоянии системы реформированного здравоохранения. Если заболевание смогло быстро распространиться в странах с куда более налаженным медицинским обслуживанием, то что уж тогда говорить об Украине.

В Италии, откуда приехал больной, на здравоохранение выделяется 119 миллиардов евро в год, на Украине в 2020 году выделено около 4 миллиардов евро, то есть в 30 раз меньше. Соответственно, можно взглянуть на ситуацию со вспышкой коронавируса в Италии и предположить, что результаты на Украине будут раз в 30 хуже.

Теперь уже бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая призывает граждан не паниковать: «Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала чётко, согласно утверждённых алгоритмов. Напоминаю, что у нас есть более 2000 боксов и около 12000 коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5000 квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать», — успокаивает граждан Скалецкая. Однако в интервью «Радио свобода» она заявляет, что этих 12000 коек хватит только на 4 месяца, если начнется эпидемия. Бывший главный санитарный врач Святослав Протас также подчеркивает, что боксы, о которых говорит Скалецкая, не того уровня защиты, а в инфекционных отделениях больниц нет автономных систем вентиляции и обеззараживания сточных вод.

Об уровне готовности говорит и тот факт, что на данный момент Украина не может справиться с эпидемией обычного гриппа. От него уже скончались 48 человек. Эпидемический порог превышен на 55,6%. Большинство больных заразились штаммом H1N1, который в 2009 году вызвал панику и унес жизни 1127 украинцев. Все последние годы Украина была также мировым лидером по темпам распространения кори. Как заявлял в августе прошлого года вице-премьер Павел Розенко, около 4000 человек ежегодно умирают на Украине от туберкулеза. Тем не менее Киев намерен 1 апреля закрыть противотуберкулезные больницы. Если украинская система здравоохранения пасует перед старыми и излечимыми заболеваниями, то эффективность борьбы с новой опасностью, скорее всего, окажется еще меньше.

Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) на Украине была «реформирована» в 2017 году, то есть уже отсутствует, санитарные врачи «уничтожены как класс», а инфекционные больницы закрываются. Лишь на днях СЭС решили восстановить, но это невозможно сделать за несколько дней — на обучение новых специалистов нет времени, а многие из старых специалистов переквалифицировались, ушли на пенсию или уехали из страны.

Еще более парадоксальная ситуация сложилась с медицинскими масками. На фоне дефицита и скачка мировых цен на маски Украина решила подзаработать и продает их за границу (преимущественно в Китай), обеспечивая свои медицинские учреждения просроченными масками. Об этом сообщила депутат от «Оппозиционной платформы» Антонина Славицкая.

«В то время, когда председатель Комитета по вопросам охраны здоровья делает бизнес, зарабатывая немалые деньги и продавая маски за границу (по крайней мере по версии СМИ), Минздрав распределяет по регионам из госрезерва защитные маски, срок использования которых истек еще в 2015 году. Панику не разгоняем, но немного предательства здесь не помешает», — написала Славицкая, опубликовав документы с подтверждением своих слов. Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Украинский врач-инфекционист Юрий Жигарев весьма скептически оценивает готовность Украины к противодействию эпидемии. «Если Минздрав заявляет, что готов, значит ему виднее. Хотя я так не думаю. Во-первых, все врачи и медперсонал должны быть обеспечены средствами защиты. В частности, респираторами, халатами, перчатками и всем остальным. Кроме того, во всех областях должны быть врачи: инфекционисты, эпидемиологи и анестезиологи. Многие заболевшие коронавирусом пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких. Их нужно подключать к аппарату. Я как инфекционист этого сделать не могу, так как этим занимаются анестезиологи и ревматологи. У нас есть много отделений, где сейчас нет таких специалистов. Они или уволились, или их не хватает по разным причинам. Если в каких-то отчетах написано, что у нас есть в каждом регионе определенное количество коек и аппаратов, нужно понимать, что койки и аппараты сами не лечат. Должны быть медсестры и врачи, которые будут заниматься лечением больных», — говорит доктор Жигарев. Он также подчеркивает, что отдельную клинику для больных коронавирусом, как в Китае, на Украине не построят, а с тысячами заболевших система здравоохранения не справится.

Эффективность борьбы с эпидемиями зависит не только от системы здравоохранения.

На координационном совещании СНБО по поводу распространения коронавируса задания получили главы полиции, миграционной службы, службы по чрезвычайным ситуациям, пограничной службы и Минздрава.

Глава МВД Арсен Аваков отрапортовал 4 февраля, что в стране заступил на круглосуточное дежурство вертолёт, который будет эвакуировать больных. «Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж и, соответственно, медперсонал», — сообщил Аваков. Пограничники отчитались о введении температурного скрининга на границе. Служба по чрезвычайным ситуациям пока предпочитает перекидывать ответственность на Минздрав, утверждая, что это исключительно его компетенция.

Понимая реальные последствия (как для рейтинга, так и на международном уровне), власти Украины скорее всего в случае эпидемии реальные данные оглашать не будут. В конце концов, никто ведь даже не может дать гарантии, что умершие на Украине от гриппа умерли действительно от обычного гриппа, а не коронавируса, так как симптомы похожи. И поскольку большинство вирусных инфекций идут на спад в теплое время года, остается надеяться только на погоду.