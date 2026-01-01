https://ukraina.ru/20260101/posledniy-rubezh-vsu-pered-zaporozhem-polikarpov-o-perspektivakh-nastupleniya-vs--rf-posle-gulyaypolya-1073879492.html

Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя

Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя - 01.01.2026 Украина.ру

Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя

После Гуляйполя ВСУ будут пытаться удержать последний рубеж по реке Верхняя Терса перед подступами к Запорожью. Этот водный барьер станет следующей задачей для группировки "Восток". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах Михаил Поликарпов

2026-01-01T05:45

2026-01-01T05:45

2026-01-01T05:45

новости

россия

орехов

запорожье

владимир евсеев

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059899428_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_dd9c071a3c8e3d081c17ebadf687b2f7.jpg

Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова (Мирноград) в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.Эксперт рассказал стратегии противника в районе Гуляйполя. "В нынешней конфигурации фронта для ВСУ она была бессмысленна", — заявил Поликарпов, говоря о контрударах.Он указал на следующую ключевую цель ВСУ, имеющую гораздо большее значение. "У них за спиной стоит более важный укрепрайон в Орехове, приспособленный к круговой обороне. Вот за него они будут драться", — сказал историк.Поликарпов также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив российских войск. "Если только мы опять не сможем провернуть окружение. И наши успехи в районе Степногорска западнее Орехова и борьба за плацдармы за рекой Гайчур дают шансы на такое окружение уже этой зимой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.

россия

орехов

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, орехов, запорожье, владимир евсеев, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине