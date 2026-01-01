Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя - 01.01.2026 Украина.ру
Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя
Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя - 01.01.2026 Украина.ру
Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя
После Гуляйполя ВСУ будут пытаться удержать последний рубеж по реке Верхняя Терса перед подступами к Запорожью. Этот водный барьер станет следующей задачей для группировки "Восток". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах Михаил Поликарпов
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова (Мирноград) в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.Эксперт рассказал стратегии противника в районе Гуляйполя. "В нынешней конфигурации фронта для ВСУ она была бессмысленна", — заявил Поликарпов, говоря о контрударах.Он указал на следующую ключевую цель ВСУ, имеющую гораздо большее значение. "У них за спиной стоит более важный укрепрайон в Орехове, приспособленный к круговой обороне. Вот за него они будут драться", — сказал историк.Поликарпов также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив российских войск. "Если только мы опять не сможем провернуть окружение. И наши успехи в районе Степногорска западнее Орехова и борьба за плацдармы за рекой Гайчур дают шансы на такое окружение уже этой зимой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.
Последний рубеж ВСУ перед Запорожьем: Поликарпов о перспективах наступления ВС РФ после Гуляйполя

05:45 01.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
После Гуляйполя ВСУ будут пытаться удержать последний рубеж по реке Верхняя Терса перед подступами к Запорожью. Этот водный барьер станет следующей задачей для группировки "Восток". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и на Балканах Михаил Поликарпов
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова (Мирноград) в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
Эксперт рассказал стратегии противника в районе Гуляйполя. "В нынешней конфигурации фронта для ВСУ она была бессмысленна", — заявил Поликарпов, говоря о контрударах.
Он указал на следующую ключевую цель ВСУ, имеющую гораздо большее значение. "У них за спиной стоит более важный укрепрайон в Орехове, приспособленный к круговой обороне. Вот за него они будут драться", — сказал историк.
Поликарпов также выразил осторожный оптимизм по поводу перспектив российских войск. "Если только мы опять не сможем провернуть окружение. И наши успехи в районе Степногорска западнее Орехова и борьба за плацдармы за рекой Гайчур дают шансы на такое окружение уже этой зимой", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Владимира Евсеева: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года.
