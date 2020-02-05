В мировой политике, а еще более в экономике нарастает беспокойство по поводу негативных последствий коронавируса (2019-nCov) – крайне опасного вируса гриппа, пришедшего из города Ухань провинции Хубэй центрального Китая. Началась пандемия в середине декабря 2019 года. А что делают в профилактических целях по борьбе с пандемией в Киеве?

Текущий коронавирус на 70% схож с атипичной пневмонией (SARS), атаковавшей Землю в 2003 году. По заданию редакции, я решил проверить, насколько поликлиники Киева подготовлены к борьбе с коронавирусом.

Как в Китае и в России

Госкомитет по здравоохранению КНР заявляет: по состоянию на 1 февраля заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, —14 380 человек. За сутки выявлено 2590 новых случаев заражения. По состоянию на полночь 1 февраля 2110 человек находятся в тяжелом состоянии, 304 умерли, 328 человек выписаны из больниц. Первый умерший за пределами Китая — 44-летний больной скончался на Филиппинах.

3 февраля пораженных опасным недугом стало уже 17,2 тысячи. По состоянию на 3 февраля смертность от 2019-nCov превысила численность павших от SARS. Ухань и прилегающие к нему округа закрыты на въезд и выезд. На карантине еще 14 городов. Люди обязаны носить марлевые медицинские маски, а тех, кто забыл или не хочет, хватают на улицах и в обязательном порядке принуждают надеть маски. Некоторые ищут способы побега из вирусного источника. Например, по воде. Вирус уже проник в Таиланд, Японию, Сингапур, Тайвань, Австралию, Малайзию, США, Францию, Германию, Южную Корею, ОАЭ, Канаду, Италию, Россию, Великобританию, Испанию, Швецию, Вьетнам, Камбоджу, Финляндию, Индию, Непал, Филиппины и Шри-Ланку.

Россия временно останавливает туристический безвиз с Китаем и выдачу разрешений на работу китайцам в РФ. Закрыла Москва и границу с Монголией, откуда могут прийти граждане КНР. А для всех, кто возвращается из Китая, открыты специально оборудованные карантинные центры.

Похожим образом поступили Австралия, Япония, Пакистан и Италия. В Америке из-за коронавируса объявлен режим ЧС в области здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает случай чрезвычайным и имеющим международное значение. Без паники! Цифры свидетельствуют: экономический эффект от коронавируса извлекают только США © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

Вируса нет, но температуру проверяем

27 января киевское отделение Минздрава Украины подтвердило наличие одного пациента с коронавирусом. Но грипп не является тем самым 2019-nCov. 1 февраля Минздрав повторно заявил: в стране нет ни одного лабораторно подтвержденного случая нового коронавируса. Все же Минобразования рекомендовало отечественным вузам перевести китайских студентов на дистанционное обучение. 28 января Киев остановил на время эпидемии авиасообщение с Китаем, а оттуда 30 января спецрейсом вернулись 158 украинцев. В тот же день должен был быть еще один такой рейс.

Все пассажиры рейсов из Китая проходят в киевском международном аэропорту «Борисполь» температурный скрининг. Выглядит это так: доктор подходит к человеку и прикладывает к его голове инфракрасный градусник. Также решили поступить в Днепре, но абсолютно со всеми пассажирами на всех рейсах.

На первом этаже все спокойно

В Киеве паники не видно. По моим наблюдениям, очень мало людей ходят в медмасках. Хотя медики говорят, что эти тряпочки за пределами медучреждения не имеют никакого смысла. Какой-то эффект может быть, только если их правильно носить и менять ежечасно. Но гораздо надежнее часто мыть руки и реже касаться ими лица.

В связи с реформой здравоохранения поликлиники теперь называются амбулаториями семейной медицины, где население обслуживают семейные врачи, которые раньше назывались участковыми. Первичную медпомощь семейный врач оказывает лишь тем пациентам, с которыми подписал декларацию. В порядке живой очереди теперь нельзя попасть к врачу, надо записываться. У моего семейного доктора с 39-летним стажем работы время для приема есть только на завтра. Длительность приема 20 минут.

Моей амбулатории выделен в жилой «хрущевке» только первый этаж, все кабинеты умещаются в небольшом пространстве: справа от входной двери кабинет врача, чуть левее — регистратура, дальше влево — коридорчик с парой других кабинетов. Там сидят мамы с маленькими детьми, у регистратуры стоят две коляски. Волнения нет, все спокойно.

На столике регистратуры разложены буклеты Центра общественного здоровья Минздрава Украины. В них информация о важности вакцинации, профилактики СПИДа/ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепатитов. Никакой информации о коронавирусе-2019-nCov обнаружить не удалось. Разве что висит объявление о том, по какому адресу жителям района можно сделать прививку.

Заплатите три тысячи

Ждал я своей очереди недолго. В комнате два врача, сидят друг напротив друга. Обращаясь к своему «участковому», я изобразил беспокойного и невнимательного к информации ипохондрика, который из-за легкого недомогания боится заразиться новым вирусом. И попросил проконсультировать — «а вдруг что». Между нами произошел следующий диалог:

— Что-то я чувствую себя неважно и хотел бы уточнить, что делать, если что.

— Какие жалобы? Раздевайтесь, послушаю. У нас, по-моему, еще такого (коронавируса.— Ред.) не было.

— Просто в прессе пишут…

— Читайте прессу дальше. Ничего вам не могу сказать. Никаких вакцин у нас пока нет.

Врач послушал меня на скорую руку и заглянул в горло.

— Горло красноватое, но в общем все в порядке.

— А если что, скорую вызывать?

— Какую скорую? Она что, поедет? Дорого будет стоить. «Борис» (известная частная киевская клиника. — Ред.) вызовешь, три тысячи (гривен. — Ред.) заплатишь. Приходи к нам, если заболеешь. На вызовы мы не ходим сейчас.

— И вы выписываете больничный?

— Если это необходимо, если вы нетрудоспособны. А так — жаропонижающее: «Нурофен», «Парацетамол», «Амиксин», «Тамифлю», «Гропринозин». В Украине развалена санэпидемслужба. Как это влияет на борьбу с коронавирусом? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Процедура не заняла и пяти минут. Собственно говоря, никакого диагноза с помощью простого осмотра поставить нельзя. Мало ли от чего горло красное или температура. Для того чтобы с уверенностью сказать, что это коронавирус, нужно специальное исследование. Как выяснилось, на Украине его не делают. Собирают анализы и отправляют в Европу. Ответ приходит только через пару недель.

Отследить и изолировать

В ходе пресс-конференции 29 января в Киеве экс-начальник Санитарно-эпидемиологической службы Святослав Протас сказал, что в связи с пандемией необходимо внедрение мер идентификации больных. Можно, конечно, всех находящихся в очаге заражения изолировать от здоровых и наблюдать их в течение лихорадочного периода. Но инфекцию не остановить заборами и карантином, и к потенциально опасным лицам важно применить метод наблюдения.

«Например, приезжают люди из эпидемических территорий Китая, и мы должны на протяжении 14 дней за ними наблюдать. То есть созваниваться, справляться о состоянии здоровья. Не нарушать их права на перемещение, но и не ждать, когда человек обратится к врачу. Если человек заболел, мы будем знать и сможем его активно изолировать, чтобы он не разносил инфекцию так, как по Украине была разнесена корь. Тогда все ходили к семейному врачу, сидели в очереди, и никто о больных не знал», — советует эпидемиолог.

К счастью, отметил он, государство прислушивается к профильным экспертам, и в аэропортах уже проводится анкетирование пассажиров. Получив данные, специалисты держат связь с гражданами, которые могли подхватить пневмонию. Тем не менее, как сказал Протас, в «Борисполе» «один градусник на весь аэропорт и врач, одетый в костюм дорожника». Тогда как в Соединенных Штатах в три аэропорта дополнительно направили 100 эпидемиологов.

Это означает, что нет надлежащей мобилизации медицинских кадровых ресурсов, которые сами рискуют здоровьем, ибо работают без противочумных костюмов. Кстати, доктора рискуют вдвойне: они не застрахованы и в случае болезни не смогут получить от государства компенсацию.

Нет мотивации, коек и аппаратуры

«Хуже всего то, что врачи-эпидемиологи демотивированы и деморализованы, потому что в этом году им обрезали финансирование на 15% и в этом же году планируют ликвидировать все остатки Санэпидслужбы. И это вместо того чтобы на базе кадрового потенциала создать какую-то современную службу контроля и профилактики болезней», — констатировал Протас.

На той же пресс-конференции поддержал коллегу и глава ОО «Национальная медицинская палата Украины» Сергей Кравченко, отметив, что Китай намерен за неделю построить две инфекционные больницы на 1000 коек, а в Киеве корпус детской больницы «Охматдет» строится уже 10 лет.

«По всей территории Украины, может быть, мы насобираем до двух тысяч койко-мест, чтобы отреагировать на вирус. Реформа заставляет коммунальные и неприбыльные лечебно-профилактические учреждения переходить на самоокупаемость. Инфекционные отделения, где есть боксованные резервные палаты на определенный случай, не могут самоокупаться», — заключил Кравченко.

Кроме того, один из методов терапии различных вирусных пневмоний у людей — экстракорпоральное насыщение крови кислородом. Такое оборудование есть, как сказал Кравченко, но только в одном единственном столичном Институте сердца. По утверждению медика, сутки работы такой аппаратуры стоит порядка $3-5 тыс. И вывод здесь один: Украина совсем не готова бороться с такой быстро распространяющейся эпидемией.