С 1 апреля начинается новый этап медреформы на Украине: появятся ценники на медпомощь, включая хирургические операции. Расходы будут покрываться бюджетом Национальной службы здоровья Минздрава. А если стоимость гарантированной госпомощи превысит официальный ценник, к нему применят корректировочный коэффициент – понижающий

«В случае превышения стоимости предоставленных медицинских услуг за месяц по всем договорам при оказании медицинских услуг, указанных в главах 3-7 раздела II настоящего Порядка, над суммой бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий период по соответствующему пакету медицинских услуг, неуплаченный остаток подлежит уплате НСЗУ в следующих отчетных периодах в пределах общей суммы бюджетных ассигнований, утвержденных сметой, в части, пропорциональной сумме таких остатков по всем договорам. При этом, оплата неуплаченного остатка осуществляется по тарифу с применением корректирующих коэффициентов, действующих в периоде, в течение которого соответствующие медицинские услуги предоставлялись», - сказано в постановлении Кабмина.

Чтобы получить вторичную и третичную медпомощь, нужно взять направление у своего семейного врача. В противном случае пациенту выпишут чек. Бесплатно и без «талончика» - акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, психиатр, нарколог и скорая помощь.

Лечение инфаркта по-украински

Доктора всех категорий твердят: сумм государственной компенсации ни за что не хватит на оплату утвержденных услуг, граждане будут платить за все практически сами. Бюджет Нацслужбы на этот год составляет 72 млрд гривен ($2,9 млрд/182,2 млрд руб.) этого очень мало. А ведь себестоимость медуслуг в разных регионах разная.

Профессиональное сообщество и главное юридическое управление Верховной Рады предупреждали депутатов, принявших медреформу в 2017 году: именно так и будет. Но поворачивать назад уже поздно, а страну с углублением реформы ждет глобальная катастрофа, которую люди ощутят ближе к июню, когда пойдут первые результаты гарантированной государством помощи.

«Вылечить инфаркт миокарда - 16 тысяч 1 гривна 43 копеек ($641,3/40,5 тыс руб.). Такое впечатление, что у нас все инфаркты одинаковые и во всех лечебно-профилактических учреждениях стоимость этой услуги одинаковая. Хотя никто ничего не считал, и все взято с потолка», - сказал председатель общественной организации «Национальная медицинская палата Украины» Сергей Кравченко.

В этой связи кандидат медицинских наук, президент международной медицинской платформы Валентина Маркевич добавила, что в случае полного поражения миокарда не обойтись без стентирования (процедуры расширения коронарных сосудов сердца, а стент может потребоваться не один) и расходных материалов, таких как качественные препараты и обезболивающие. А медицинские наркотики и один флакон/упаковка лекарства очень дорого стоят. Плюс обязательная реабилитация на протяжении 14 дней. 16,1 тыс. гривен — это жалкий мизер по сравнению с реальными расходами на операцию, стоимость которой составляет где-то $5 тыс. Смертоносная реформа. На Украине продолжается медицинский эксперимент над населением © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

То же самое и с родами, когда медикам попадется «тяжелая» роженица с кровотечением. Фиксированную сумму оплатит государство, но кто - допрасходы? Сами же пациенты. Пониженный коэффициент существенно не уменьшит сумму в счете.

Медики кормят пенсионеров

Как показала почти трехлетняя практика, зарплаты квалифицированных специалистов колеблются от 10 до 30 тысяч гривен в месяц. Сотрудники скорой помощи, медсестры и врачи высокой квалификации в регионах и глубинках зарабатывают 8-10 тысяч гривен. Причем врачи первичной медпомощи, семейные доктора, имеют больше перспектив. Так, их оклад зависит от количества пациентов, с которыми они подписали договор, так называемую декларацию.

Работники медицины сами не знают, сколько их в стране. Предположительно, их насчитывается 200 тысяч человек — вдвое меньше от потребности. Точнее сказать нельзя, ведь экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун ликвидировала все медреестры. Так говорит президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. Он посчитал, что если 72 миллиарда разделить на 200 тысяч, получится 12 тысяч гривен в месяц. Это и будет месячной зарплатой медика. А все потому, утверждает врач, что 60% выделенных на медицину денег в 2018-2019 годах возвращалось в бюджет, и «зарплата медицинская — 70% бюджета — кормила пенсионеров и весь остальной госбюджет».

«На съезде психиатров, куда меня пригласили, дискутировали: спущенного тарифа хватит на 15 или 12 дней? Если все раздать на зарплату и сократить 40% персонала, который и так сокращен, тогда будет минимальная зарплата в 3000 гривен профессору, главврачу, медсестре. И ровно мизерная пайка на лечение больных, как в концлагере. Тогда 30 дней можно работать. Или 12 дней — какое-то питание и таблетки минимальные», — заметил специалист.

Стоимость психиатрической помощи — 7406 грн 40 копеек. Именно этих денег хватит то ли на 15, то ли на 12 дней. А если не лечить душевнобольных хорошими препаратами и не поддерживать дозу, голоса в их головах станут звучать громче, а приказы — жестче. Из тихих пациенты могут превратиться в буйных и направить свою агрессию на себя или выплеснуть ее на других. Но их нужно помещать в стационар на 2-3 месяца для купирования острого приступа. Таких людей, по словам Сердюка, сотни и тысячи. Пока что они находятся под присмотром родственников или работников спецучреждений, хотя и принимают бесплатные «карательные таблетки формата 1960-х годов». Медицина на Украине. Печальные итоги года и неутешительные прогнозы © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Что делать только со 185-ю больными, которые лежат в Черниговской областной психиатрической больнице и которым негде жить? Просить милостыню у НСЗУ? Подавать в суд за медицинские эксперименты и нечеловеческое отношение? Такая же проблема с туберкулезом, который точно так же финансируется. А если у человека кровохарканье и он попал в операционную? А если у него ВИЧ/СПИД?», — возмущается доктор.

Самоокупаемость и улица

Сергей Кравченко в который раз подчеркнул, что ввиду этапа реформы о фингарантиях, узкопрофильные лечебно-профилактическими учреждения (туберкулезные диспансеры, инфекционные и психиатрические больницы с боксованными инфекционными отделениями) и республиканские центры должны перейти на самоокупаемость. Это так называемая «автономизация» больниц и амбулаторий, которым нужно изменить организационно-правовую форму, подписав контракт с Нацслужбой здоровья и став таким образом некоммерческим коммунальным предприятием.

Кравченко утверждает, что НСЗУ могла спокойно финансировать медучреждения, не меняя их организационно-правовую форму. Ведь ведомственные лечебно-профилактические учреждения являются государственными и местными органами исполнительной власти для них утверждены тарифы.

Но в спецучреждения или больницы, где есть палаты резерва, которые по умолчанию не могут быть самоокупаемыми, массово не идут пациенты - как в амбулаторию семейной медицины. В результате автономизации их, скорее всего, ждет закрытие.

«Организационно-правовая форма под названием «коммунальное некоммерческое предприятие» противоречит хозяйственному кодексу Украины, которым определено, что предприятие имеет цель получение дохода. А у нас придумали квази-форму - предприятие, но при этом некоммерческое», - сказал эксперт.

Таким образом, констатируют медики, с 1 апреля 2020 года финансирование медучреждений ложится на местные бюджеты. Но они не потянут содержание больниц, которым нужно отчислять десятки миллионов гривен на зарплаты и ЖКУ. Значит, многих специалистов вышвырнут а улицу, а расходы больных на операции и другую медпомощь будут значительно превышать выдуманные Минздравом ценники.