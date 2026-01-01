https://ukraina.ru/20260101/klyuchevye-rayony-kupyanska-pod-nashim-kontrolem-yuriy-knutov--o-kovarnoy-no-provalnoy-taktike-vsu-1073879144.html

"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ

Контратака ВСУ под Купянском, построенная на копировании российской тактики, в конечном итоге играет на руку командованию ВС РФ. Ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Комментируя сложную ситуацию под Купянском, Кнутов признал, что во время атаки противник использовал погодный фактор и тактику "просачивания". "Что касается Купянска, то здесь противник сумел использовать наш опыт. Украинские войска начали продвижение на восток под прикрытием тумана, когда сложно использовать дроны. Также была широко применена наша тактика просачивания небольшими группами", — заявил эксперт.При этом аналитик отметил, что атака на Купянск уже выдыхается. "На сегодняшний день значительная часть этих групп была уничтожена, но часть из них продолжает боевые действия", — сказал аналитик, отметив, что ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне.Кнутов привел пример успешного отражения аналогичной атаки ВСУ на другом участке фронта. "Была предпринята попытка атаковать под прикрытием тумана при поддержке танка "Абрамс" и другой бронетехники и окраины Покровска. Но наши дроноводы из центра "Рубикон" контролировали ситуацию, и бронетехника противника была уничтожена", — заявил он."Так что при надлежащей подготовке, думаю, нам удастся выманить элитные части ВСУ в Купянске, перемолоть их и выдавить из черты города", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.

