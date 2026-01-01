"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/klyuchevye-rayony-kupyanska-pod-nashim-kontrolem-yuriy-knutov--o-kovarnoy-no-provalnoy-taktike-vsu-1073879144.html
"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ - 01.01.2026 Украина.ру
"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
Контратака ВСУ под Купянском, построенная на копировании российской тактики, в конечном итоге играет на руку командованию ВС РФ. Ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-01-01T04:45
2026-01-01T04:45
новости
купянск
россия
украина
юрий кнутов
вс рф
наступление вс рф
украина.ру
"рубикон"
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062524459_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7313d5826be59b486d43f5ff27ea882a.jpg
Комментируя сложную ситуацию под Купянском, Кнутов признал, что во время атаки противник использовал погодный фактор и тактику "просачивания". "Что касается Купянска, то здесь противник сумел использовать наш опыт. Украинские войска начали продвижение на восток под прикрытием тумана, когда сложно использовать дроны. Также была широко применена наша тактика просачивания небольшими группами", — заявил эксперт.При этом аналитик отметил, что атака на Купянск уже выдыхается. "На сегодняшний день значительная часть этих групп была уничтожена, но часть из них продолжает боевые действия", — сказал аналитик, отметив, что ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне.Кнутов привел пример успешного отражения аналогичной атаки ВСУ на другом участке фронта. "Была предпринята попытка атаковать под прикрытием тумана при поддержке танка "Абрамс" и другой бронетехники и окраины Покровска. Но наши дроноводы из центра "Рубикон" контролировали ситуацию, и бронетехника противника была уничтожена", — заявил он."Так что при надлежащей подготовке, думаю, нам удастся выманить элитные части ВСУ в Купянске, перемолоть их и выдавить из черты города", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.
купянск
россия
украина
купянское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0f/1062524459_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_b713d5031db779b19a36debc3a109bb4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, россия, украина, юрий кнутов, вс рф, наступление вс рф, украина.ру, "рубикон", сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, купянское направление, купянск новости, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
Новости, Купянск, Россия, Украина, Юрий Кнутов, ВС РФ, наступление ВС РФ, Украина.ру, "Рубикон", СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, Купянское направление, купянск новости, Украина.ру Дзен, дзен СВО, война, война на Украине

"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ

04:45 01.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Контратака ВСУ под Купянском, построенная на копировании российской тактики, в конечном итоге играет на руку командованию ВС РФ. Ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Комментируя сложную ситуацию под Купянском, Кнутов признал, что во время атаки противник использовал погодный фактор и тактику "просачивания". "Что касается Купянска, то здесь противник сумел использовать наш опыт. Украинские войска начали продвижение на восток под прикрытием тумана, когда сложно использовать дроны. Также была широко применена наша тактика просачивания небольшими группами", — заявил эксперт.
При этом аналитик отметил, что атака на Купянск уже выдыхается. "На сегодняшний день значительная часть этих групп была уничтожена, но часть из них продолжает боевые действия", — сказал аналитик, отметив, что ключевые районы города — под российским контролем или находятся в серой зоне.
Кнутов привел пример успешного отражения аналогичной атаки ВСУ на другом участке фронта. "Была предпринята попытка атаковать под прикрытием тумана при поддержке танка "Абрамс" и другой бронетехники и окраины Покровска. Но наши дроноводы из центра "Рубикон" контролировали ситуацию, и бронетехника противника была уничтожена", — заявил он.
"Так что при надлежащей подготовке, думаю, нам удастся выманить элитные части ВСУ в Купянске, перемолоть их и выдавить из черты города", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКупянскРоссияУкраинаЮрий КнутовВС РФнаступление ВС РФУкраина.ру"Рубикон"СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперацияКупянское направлениекупянск новостиУкраина.ру Дзендзен СВОвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
05:00Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
04:45"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
04:30"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
04:15Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
23:00Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
20:17Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
19:34Медведев поздравил воинов и тружеников тыла, США и РФ договорятся о мире без ЕС. Главное к этому часу
19:11Зеленский на Новый год уволил высокопоставленного чиновника
19:02Лукашенко предостерёг Путина от опасности покушения
18:35Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана
18:01ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
17:39Эстония осталась без кабеля
17:23Армия России отбила самое масштабное контрнаступление ВСУ
17:11ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области
17:05Поздравления приморцам и хабаровчанам
17:01Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
16:45Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
16:41К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
Лента новостейМолния