"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ

После закрепления успеха в Красноармейске у российского командования есть несколько вариантов развития наступления. Наиболее перспективным выглядит удар на запад, в сторону Павлограда и далее по Запорожской и Днепропетровской областям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853976_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_69bbd49d423277ce3fd7fd7f6009cefd.jpg

Комментируя потенциальные направления нового удара ВС РФ, эксперт перечислил возможные варианты. "Потенциально от Красноармейска можно наступать в трех направлениях: Константиновка, Доброполье, Павлоград", — заявил Поликарпов.Он четко обозначил собственное мнение о наиболее выгодном из них. "Теоретически наступать нужно на Павлоград", — сказал историк.Поликарпов развил свою мысль, обрисовав стратегическую перспективу. "Наступление на запад по Запорожской и Днепропетровской областям мне видится наиболее перспективно", — сказал эксперт.В другой части интервью Поликарпов коснулся темы западного направления в более широком контексте, отметив его значение для обхода мощных укрепрайонов. "Понятно, что киевский режим не хочет уходить из этого укрепрайона... Но мы ее и не будем штурмовать. Мы приблизимся к ней со стороны Николаевки (напротив Красного Лимана) и постараемся ее обойти с востока, зайдя на юг Харьковской области, чтобы отрезать часть коммуникаций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.

2026

