"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/ot-krasnoarmeyska-mozhno-nastupat-v-trekh-napravleniyakh-polikarpov-o-perspektivakh-prodvizheniya-vs-rf-1073880195.html
"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ - 01.01.2026 Украина.ру
"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
После закрепления успеха в Красноармейске у российского командования есть несколько вариантов развития наступления. Наиболее перспективным выглядит удар на запад, в сторону Павлограда и далее по Запорожской и Днепропетровской областям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
2026-01-01T04:30
2026-01-01T04:30
новости
россия
днепропетровская область
юрий кнутов
вс рф
наступление вс рф
спецоперация
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853976_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_69bbd49d423277ce3fd7fd7f6009cefd.jpg
Комментируя потенциальные направления нового удара ВС РФ, эксперт перечислил возможные варианты. "Потенциально от Красноармейска можно наступать в трех направлениях: Константиновка, Доброполье, Павлоград", — заявил Поликарпов.Он четко обозначил собственное мнение о наиболее выгодном из них. "Теоретически наступать нужно на Павлоград", — сказал историк.Поликарпов развил свою мысль, обрисовав стратегическую перспективу. "Наступление на запад по Запорожской и Днепропетровской областям мне видится наиболее перспективно", — сказал эксперт.В другой части интервью Поликарпов коснулся темы западного направления в более широком контексте, отметив его значение для обхода мощных укрепрайонов. "Понятно, что киевский режим не хочет уходить из этого укрепрайона... Но мы ее и не будем штурмовать. Мы приблизимся к ней со стороны Николаевки (напротив Красного Лимана) и постараемся ее обойти с востока, зайдя на юг Харьковской области, чтобы отрезать часть коммуникаций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072853976_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c56022f7bf5547549ab1d3517fcba1b0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепропетровская область, юрий кнутов, вс рф, наступление вс рф, спецоперация, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Днепропетровская область, Юрий Кнутов, ВС РФ, наступление ВС РФ, Спецоперация, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ

04:30 01.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
После закрепления успеха в Красноармейске у российского командования есть несколько вариантов развития наступления. Наиболее перспективным выглядит удар на запад, в сторону Павлограда и далее по Запорожской и Днепропетровской областям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк Михаил Поликарпов
Комментируя потенциальные направления нового удара ВС РФ, эксперт перечислил возможные варианты. "Потенциально от Красноармейска можно наступать в трех направлениях: Константиновка, Доброполье, Павлоград", — заявил Поликарпов.
Он четко обозначил собственное мнение о наиболее выгодном из них. "Теоретически наступать нужно на Павлоград", — сказал историк.
Поликарпов развил свою мысль, обрисовав стратегическую перспективу. "Наступление на запад по Запорожской и Днепропетровской областям мне видится наиболее перспективно", — сказал эксперт.
В другой части интервью Поликарпов коснулся темы западного направления в более широком контексте, отметив его значение для обхода мощных укрепрайонов.
"Понятно, что киевский режим не хочет уходить из этого укрепрайона... Но мы ее и не будем штурмовать. Мы приблизимся к ней со стороны Николаевки (напротив Красного Лимана) и постараемся ее обойти с востока, зайдя на юг Харьковской области, чтобы отрезать часть коммуникаций", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДнепропетровская областьЮрий КнутовВС РФнаступление ВС РФСпецоперацияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВОвойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
05:00Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
04:45"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
04:30"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
04:15Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
23:00Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
20:17Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
19:34Медведев поздравил воинов и тружеников тыла, США и РФ договорятся о мире без ЕС. Главное к этому часу
19:11Зеленский на Новый год уволил высокопоставленного чиновника
19:02Лукашенко предостерёг Путина от опасности покушения
18:35Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана
18:01ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
17:39Эстония осталась без кабеля
17:23Армия России отбила самое масштабное контрнаступление ВСУ
17:11ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области
17:05Поздравления приморцам и хабаровчанам
17:01Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
16:45Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
16:41К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
Лента новостейМолния