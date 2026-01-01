https://ukraina.ru/20260101/yuriy-baranchik-dlya-trampa-vazhen-mir-po-ukraine-no-rossiya-ne-dolzhna-podstraivatsya-pod-ssha-1073877277.html

Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США

Мирное урегулирование украинского конфликта важно для администрации США, но не может быть единственной темой в диалоге с Москвой. Существует ряд других вопросов в отношениях с Вашингтоном, которые не должны отодвигаться на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик

Отвечая на вопрос о важности мирного соглашения для президента США Дональда Трампа, эксперт признал его значимость, но сразу оговорился. "Для него это важно, но мы не должны подстраиваться под американские планы", — заявил Баранчик.Он перечислил другие нерешенные проблемы в двусторонних отношениях между Россией и США. "Помимо Украины, у нас есть другие проблемы во взаимоотношениях с США. Например, это стратегическое ядерное сдерживание. Или остается еще проблема дипсобственности России", — сказал политолог.Баранчик задался вопросом о медлительности Вашингтона в решении некоторых вопросов. "Почему она не решена за год, который прошел с инаугурации Трампа? Ведь это внутриполитическое дело американской администрации, для этого не требуются переговоры с Украиной", — отметил аналитик.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.

