Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/yuriy-baranchik-dlya-trampa-vazhen-mir-po-ukraine-no-rossiya-ne-dolzhna-podstraivatsya-pod-ssha-1073877277.html
Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США - 01.01.2026 Украина.ру
Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
Мирное урегулирование украинского конфликта важно для администрации США, но не может быть единственной темой в диалоге с Москвой. Существует ряд других вопросов в отношениях с Вашингтоном, которые не должны отодвигаться на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
2026-01-01T05:00
2026-01-01T05:00
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
украина.ру
выборы
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a80221bacc65bb5ffdc84da6a3f7050d.jpg
Отвечая на вопрос о важности мирного соглашения для президента США Дональда Трампа, эксперт признал его значимость, но сразу оговорился. "Для него это важно, но мы не должны подстраиваться под американские планы", — заявил Баранчик.Он перечислил другие нерешенные проблемы в двусторонних отношениях между Россией и США. "Помимо Украины, у нас есть другие проблемы во взаимоотношениях с США. Например, это стратегическое ядерное сдерживание. Или остается еще проблема дипсобственности России", — сказал политолог.Баранчик задался вопросом о медлительности Вашингтона в решении некоторых вопросов. "Почему она не решена за год, который прошел с инаугурации Трампа? Ведь это внутриполитическое дело американской администрации, для этого не требуются переговоры с Украиной", — отметил аналитик.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101175/85/1011758550_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bcbe8a2d62e0b014f2ed3f94fdb87789.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, украина.ру, выборы, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, ядерное, ядерное оружие, геополитика
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, выборы, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, ядерное, Ядерное оружие, геополитика

Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США

05:00 01.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мирное урегулирование украинского конфликта важно для администрации США, но не может быть единственной темой в диалоге с Москвой. Существует ряд других вопросов в отношениях с Вашингтоном, которые не должны отодвигаться на второй план. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Отвечая на вопрос о важности мирного соглашения для президента США Дональда Трампа, эксперт признал его значимость, но сразу оговорился. "Для него это важно, но мы не должны подстраиваться под американские планы", — заявил Баранчик.
Он перечислил другие нерешенные проблемы в двусторонних отношениях между Россией и США. "Помимо Украины, у нас есть другие проблемы во взаимоотношениях с США. Например, это стратегическое ядерное сдерживание. Или остается еще проблема дипсобственности России", — сказал политолог.
Баранчик задался вопросом о медлительности Вашингтона в решении некоторых вопросов. "Почему она не решена за год, который прошел с инаугурации Трампа? Ведь это внутриполитическое дело американской администрации, для этого не требуются переговоры с Украиной", — отметил аналитик.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд ТрампУкраина.рувыборыпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровядерноеЯдерное оружиегеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
05:00Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
04:45"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
04:30"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
04:15Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
23:00Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
20:17Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
19:34Медведев поздравил воинов и тружеников тыла, США и РФ договорятся о мире без ЕС. Главное к этому часу
19:11Зеленский на Новый год уволил высокопоставленного чиновника
19:02Лукашенко предостерёг Путина от опасности покушения
18:35Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана
18:01ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
17:39Эстония осталась без кабеля
17:23Армия России отбила самое масштабное контрнаступление ВСУ
17:11ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области
17:05Поздравления приморцам и хабаровчанам
17:01Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
16:45Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
16:41К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
Лента новостейМолния