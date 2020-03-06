Украинское досье. Когда ждать переворота и смещения Зеленского?

Смена правительства на Украине свидетельствует об укреплении позиций олигархата, но настоящая война с проводниками политики транснационального капитала только начинается. При этом не стоит ожидать изменений в русофобской политике и каких-либо шагов к миру на Донбассе

Об этом говорили российские и украинские эксперты в ходе состоявшейся в четверг, 5 марта, пресс-конференции на тему «Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

«Не перезагрузка, а разгрузка»

Пока нет особых оснований видеть в смене правительства и премьера стремление произвести настоящую перезагрузку власти, хотя и хотелось бы в это верить. Но, скорее, произошла её «разгрузка», избавление от «части балласта», от раздражающих население лиц. Об этом сказал украинский политолог Павел Рудяков. По его словам, «эта часть балласта — грантоеды, «соросята»… часть этих людей, по крайней мере, на уровне правительства отсекается».

Он отметил, что это происходит в ситуации, когда в стране — системный кризис, который можно уже назвать кризисом государственности. Очень напряжённая социально-экономическая ситуация, и серьёзные экономисты строят прогнозы, когда рухнет пирамида ОВГЗ, по итогам прошлого года невыполнение госбюджета оценивают в 51-77 млрд гривен (по данным Госказначейства, 35 млрд грн). Словом, Украина — в преддефолтном состоянии.

Ответственность за это часть украинского экспертного сообщества возлагает на грантоедов-«соросят», продолжил эксперт, добавив, что те своей вины не признают: «уже появились публикации, что ситуация так плоха, потому что Путин виноват».

«Понятно, что эта грантоедская прослойка — враги государства Украина, не единственные, но серьёзные. А то, что произошло с правительством, — это ж фактически только сдули пыль сверху…» — подчеркнул Рудяков, пояснив, что у «соросят» остаются очень серьёзные позиции на среднем уровне управления. И очищение там только начинается. Кабмин Шмыгаля провел тайное заседание – СМИ © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Рудяков подчеркнул, что Зеленскому в противостоянии с грантоедами (а это серьёзная сила) надо на кого-то опираться, опора на одного только Коломойского недостаточна, отсюда и наблюдаемое ныне усиление позиций олигарха Рината Ахметова. По мнению эксперта, следует теперь ожидать продвижения «ахметовцев» на разные этажи власти, в том числе в пустующие (на данный момент) кресла руководителей экономического блока правительства.

Большая игра

Модерировавший дискуссию политолог, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов в связи с этим напомнил, что два украинских Майдана в значительной мере стояли «против олигархов» — и что же? По итогам этих «революционных действий» их позиции только укреплялись.

«И вот сейчас мы видим: Ахметов, который ассоциировался совершенно правильно с Кучмой, с Януковичем, он финансировал Партию регионов и так далее, потом он стал главным решающим человеком при Порошенко… И он обогатился, самая дорогая недвижимость в мире принадлежит Ринату Ахметову. Это украинские, конечно, деньги. Вы сказали: антинародные товарищи «соросята», но это ещё сильнее можно сказать про таких, как Ахметов. Их влияние усиливается», — сказал эксперт. Он также обратил внимание на то, что параллельно кадровым вопросам Верховная Рада продолжает решать вопрос о земле, продолжает рассматривать и отклонять поправки к «земельному» законопроекту.

«И вот-вот будет довольно сильно изменена украинская реальность», — отметил Хисамов, предложив собравшимся экспертам подумать над тем, не являются ли «эти игры, эти перестановки и рокировки во власти, в правительстве, в Генеральной прокуратуре, в Антикоррупционном бюро, не является ли это какой-то частью большой игры за большой передел собственности в Украине.

В любом случае, по словам Хисамова, сейчас имеем такой промежуточный результат: украинские олигархи выиграли бой (но не войну) у транснационального капитала «и остаются в игре». Пока. Ключ без права передачи. Донецкий олигарх Ахметов снова первый в политике и бизнесе Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

С этим согласился политолог Сергей Марков, отметивший, что, по его мнению, в настоящее время на Украине происходит важный процесс: «постепенный демонтаж американской системы управления киевским режимом», что проявляется в самых разных сферах. Если раньше президент просто не мог уволить премьера, то теперь «премьера скинули и сказали: всё, теперь ты, а не мы…»

В свою очередь, Хисамов подчеркнул, что в этой ситуации «есть вопрос, кто кем виляет, и вполне возможно, что «хвост виляет собакой». По его мнению, уверенные утверждения многих экспертов о том, что «Украина является колонией США, у неё нет никакого суверенитета», не соответствуют действительности.

«И всё-таки я настаиваю на том, что у украинской элиты есть некий суверенитет, они могут манкировать интересами или указаниями из США. Почему? Потому что они управляются национальным олигархическим капиталом. Он, конечно, антинародный, он, конечно, компрадорский, конечно, плевать им на национальные интересы Украины… Но главную роль в сохранении целостности Украины, относительной, конечно, сыграл Коломойский — в Одессе, в Харькове и т.д. Что он защищал? Родину, что ли, защищал? Он защищал ареал своей охоты, кормления», — сказал эксперт, добавив, что украинские олигархи положили начало и антироссийскому вектору в политике, — «боялись конкуренции российских корпораций». Теперь же у них вынужденная борьба с капиталом международным…

Принимавший участие в дискуссии член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что украинские олигархи, защищая свои интересы, действительно вступают в противоречие с интересами ТНК, опасаясь, что те отберут у них всё «по праву сильного». По мнению эксперта, как раз такой вариант действительно реален.

Шансов нет

Станет ли смена правительства шансом для страны? Рудяков отметил, что лично он в это не верит: при смене лиц остаются все те же модели, которые работали, та же политика, которая зависит от внешних влияний, фактически от внешнего управления». Во всяком случае, выступая в парламенте, Зеленский не произнёс тех слов, которые можно было бы трактовать как надежду на перезагрузку проводимой до сих пор политики.

Эксперт подчеркнул, что гуманитарная сфера на Украине в крайне тяжёлом состоянии, и, судя по всему, это не изменится. Он напомнил, что Киеврада недавно приняла решение праздновать в 2020 году людей, которые «воевали в составе УПА, коллаборировали с гитлеровцами, лично участвовали или имели отношение к преступлениям против человечности, в том числе к массовым убийствам евреев».

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский отметил, что при смене правительства и премьера не поднимался вопрос национального примирения, о гуманитарном диалоге (предлагаемом, в частности, в плане «12 шагов…») на Украине пока «говорить не принято и даже недопустимо».

Эксперт также подчеркнул, что нет достаточных оснований для уверенности в том, что новый премьер Украины — человек Ахметова, но он точно представитель галичанских элит. Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе приоритетом нового правительства

Со своей стороны, Богдан Безпалько констатировал: не столь важно, какая фамилия у премьера Украины, если избранная в 2014 году политико-экономическая модель осталась прежней, — «это модель интеграции с Евросоюзом, это модель движения на Запад практически в ущерб своей собственной индустрии и собственному суверенитету».

Зеленский перенял и гуманитарную политику от режима Порошенко, продолжил эксперт, напомнив, как в Одессе уничтожали последний памятник маршалу Жукову.

«Сбросили балласт»

Главная причина смены премьера и правительства заключается в том, что их огромный антирейтинг стал сказываться на популярности президента Зеленского, считает Сергей Марков. По его словам, Гончарука планировали уволить уже после открытия возможности распродажи земли, списав на него весь негатив. Однако благодаря усилиям оппозиции обсуждение законопроекта о рынке земли не удалось провести в турборежиме. И стало ясно, что могут не успеть: взрыв недовольства мог произойти раньше.

«Соросят» отодвигают, но землю всё равно продадут. И Денис Шмыгаль на посту премьера Украины будет контролировать распродажу земли и других активов, будет следить за тем, чтобы в результате максимальную выгоду получили украинские олигархи, рассказал Марков.

А учитывая, что Шмыгаля связывают с Ринатом Ахметовым, то можно предположить, что все дивиденды от продажи сельскохозяйственных земель получит именно донецкий олигарх, указал эксперт. Он добавил, что видит в этом определённый «плюс»: было бы лучше, если бы эти активы оказались в руках именно местных олигархов, поскольку с ними легче справиться, чем с ТНК. Уйдет ли Сорос из Украины? - Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

Но вот для Зеленского в назначении Шмыгаля есть «минус»: Шмыгаль — из Львова, а избиратели затем и голосовали за Зеленского, чтобы «люди Майдана», выходцы из Галиции не оказывали столь существенного влияния на внутреннюю политику страны. Столь демонстративное пренебрежение запросами своего электората может плохо закончиться, указал политолог.

Марков также отметил, что назначение на пост премьера «бухгалтера Львовского автобусного завода» свидетельствует об острейшем кадровом кризисе на Украине. По словам эксперта, это прямое следствие «ситуации террора»: тысячи людей «с мозгами» просто уехали из страны и не вернутся на Украину, пока там держится репрессивный режим.

Что с Донбассом и с Россией?

Относительно перспективы достижения мира на Донбассе мнения экспертов разошлись. По словам Павла Рудякова, есть надежда на то, что новое украинское правительство может предпринять шаги к политическому урегулированию конфликта на востоке страны.

«С чем связна эта надежда? С тем, что поменяли министра обороны и министра иностранных дел. В Киеве давно говорят о том, что новый глава администрации президента, бывший помощник президента Андрей Ермак договаривается с представителями России, с европейскими партнёрами о каких-то вещах, а эти вещи потом на уровне исполнения пробуксовывают, потому что не работает МИД во главе с министром, которым был Вадим Пристайко, и не работает Министерство обороны, там был (министром. — Ред.) Андрей Загороднюк», — рассказал эксперт, выразив надежду на то, что теперь ситуация может измениться к лучшему, — есть основания на это надеяться. Киев хоронит «Минск». Почему Украина уверена, что победила в гражданской войне Донбасс? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Не столь оптимистичен Богдан Безпалько. По его словам, сейчас в Донбассе наблюдается очередное обострение, причём ситуация «хуже, чем при Порошенко».

А что с Россией, будут ли шаги к нормализации отношений? Безпалько отметил, что Украина по-прежнему не восстанавливает отношения с РФ в объёмах, необходимых для украинской экономики.

Олег Неменский считает, что в российско-украинских отношениях не следует пока ожидать позитивных перемен: в новом правительстве Украины представлены лица, которые явно не годятся для переговоров с Россией. Эксперт отметил, что новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба имеет скандальный антироссийский бэкграунд, поэтому с ним никто в Кремле разговаривать не будет.

«Судя по всему, отношения с Россией будут полностью под контролем главы президентской канцелярии Андрея Ермака. А это означает, что ни о чем серьезном Ермак с Россией договариваться не собирается», — подчеркнул Неменский, пояснив: если бы Ермак действительно хотел о чем-то договориться с Москвой, на пост главы МИД назначили бы совершенно иного человека.

Эксперт добавил, что еще одним важным сигналом являются слова нового премьера Дениса Шмыгаля о том, что он не собирается возобновлять торговлю с Россией.

В завершение эксперты поспорили, насколько реален сценарий переворота на Украине с отстранением теряющего популярность Зеленского от власти. По мнению Олега Неменского, основания для таких прогнозов действительно есть, это собираются сделать "Билецкий и компания", о чём "открыто говорят, честно говорят… и у них есть на это силы". Однако вряд ли инициаторы успеют реализовать свои планы до того, как закон о рынке земли будет принят. Сергей Марков возразил: пока силовой блок на Украине контролируется спецслужбами США, такой вариант вряд ли будет реализован: возможно, переворот когда-то и будет, но позже.