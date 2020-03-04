В Кишиневе в начале недели произошли события, которые тут же напомнили апрель 2009 года, когда в Молдавии случился по сути государственный переворот. Тогда оппозиция устроила «оранжевую революцию», в результате которой были разгромлены и разграблены здания парламента и резиденции президента

Все это привело к политическому кризису, парламентским выборам и отстранением от власти коммунистов, правивших страной более 8 лет. Но обо все по порядку.

«Мы воевали с Россией!»

Все началось несколько недель назад, когда министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что Россия остановила вооруженный конфликт в Приднестровье в 1992 году, и назвал те события «гражданской войной».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия не совершала акта агрессии, а, напротив, остановила бойню на Днестре в 1992 году.

«Фактически российская армия, которая тогда дислоцировалась на востоке Молдавии, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие», — заявил Аурелиу Чокой.

Это высказывание вызвало гневную реакцию со стороны тех, кто воевал в начале 90-х со стороны Молдавии — комбатантов. Они потребовали, чтобы министр после таких слов ушел в отставку. Дело в том, что, по их мнению, комбатанты в 1992 году героически воевали против… «России, которая оккупировала Приднестровье».

Они провели немногочисленный пикет у здания правительства, министр Чокой на это заявил, что в отставку не собирается, и, в общем, так бы конфликт и сошел на нет, если бы не дата 2 марта — день, когда 28 лет назад молдавские военные вошли в Приднестровье и начали боевые действия, в результате которых погибли десятки мирных жителей.

Активная фаза приднестровского конфликта закончилась между Молдавией и Приднестровьем только в июле 1992 года при посредничестве России. И не без участия генерала Александра Лебедя, принявшего командование 14-й российской армией, дислоцированной в Приднестровье и соблюдавшей до этого нейтралитет, тем же летом. Именно тогда он заявил Кишиневу:

«Если вы не прекратите ваши военные действия, завтра я буду завтракать в Тирасполе, обедать в Кишинёве, а ужинать в Бухаресте!»

Эти слова охладили воинственный пыл сторон, и вскоре президентами России Борисом Ельциным и Молдавии Мирчей Снегуром в присутствии президента Приднестровья были подписаны соответствующие договорённости.

С тех пор функции по охране мира в регионе легли на совместные миротворческие силы из числа российских, молдавских и приднестровских военнослужащих. Курорты закончились. Молдавия отзывает своих послов в шести странах © CC0, Pixabay

Итак, не надо быть особо дотошным, чтобы понять роль 14-й российской армии в приднестровском конфликте, которая 4 месяца не вступала в конфликт. Как можно говорить об «агрессии России»?

Но молдавским комбатантам приятнее рассказывать байки, как они сражались с огромной Россией, а не со своими же братьями по крови, ведь конфликт на Днестре был не национальным, а именно политическим. С обоих сторон воевали молдаване, русские и украинцы.

«Мы выиграли первый бой, но главное сражение впереди»

В понедельник, 2 марта, в 8 часов утра комбатанты пришли в центр Кишинева, чтобы по многолетней традиции провести памятные мероприятия по случаю 28-летия начала вооруженного конфликта в Приднестровье. С самого начала представители СМИ обратили внимание на разношерстность собравшихся: помимо людей в камуфляжах здесь была пара десятков совсем молодых крепких людей. Какое отношение они имели к приднестровскому конфликту, было не совсем понятно.

Все прояснилось в тот момент, когда памятное мероприятие переросло в антиправительственный митинг. Собравшиеся плавно переместились к зданию правительства, перегородив туда вход. Они требовали, чтобы к ним вышел премьер-министр Ион Кику и лично распорядился отправить в отставку главу МИДа Молдавии.

Через некоторое время, так и не дождавшись премьера, собравшиеся (к этому времени их уже было несколько тысяч — причем люди в военной форме были в меньшинстве) пошли на штурм здания правительства. Правда, дальше ступенек им пройти не дали мрачные ребята из спецназа МВД, но разбить стеклянную дверь, метнув в нее булаву, комбатантам удалось.

— Долой правительство! Долой президента! Мы — народ! — скандировали собравшиеся под звуки разбивающегося стекла.

Поняв, что в здание правительства им не дадут зайти, пикетчики перекрыли две главные улицы Кишинева, спровоцировав на несколько часов транспортный коллапс — центр города практически встал. Дошло до маразма: участники акции не дали проехать похоронной процессии, так и оставив ее насильно стоять в пробке.

В итоге к вечеру понедельника представители комбатантов все-таки встретились с премьером Ионом Кику и разблокировали улицы.

Со встречи они выходил крайне воодушевленными. Премьер-министр согласился на некоторые требования пикетчиков. Такие как пожизненные медицинские полисы и социальные выплаты. Что касается отставки министра иностранных дел Чокоя, то глава кабинета министров Молдавии заявил, что это в компетенции и желании самого главы МИДа.

«Война впереди, выигран только один бой», — шептались между собой комбатанты.

Призрак бродит по Кишиневу — призрак Плахотнюка

Комментируя произошедшие 2 марта в Кишиневе события, президент Молдавии Игорь Додон обратил внимание на их схожесть с тем, что случилось в апреле 2009 года. Тогда тоже все началось с мирного пикета, который перерос в массовые беспорядки.

По словам Додона, за протестом комбатантов стоят «беглые политики», которые хотят спровоцировать столкновения в обществе. В частности, Влад Плахотнюк, режим которого пал прошлым летом, а сам олигарх сбежал в США. На это указывают несколько фактов. Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

1. Среди протестующих были люди, которых бывший «хозяин Молдовы» Плахотнюк привлекал в свое время для организации акций против оппозиции.

2. Те самые крепкие парни, которые появились в самом начале мероприятия среди комбатантов, имеют отношение к военизированным охранным структурам того же Плахотнюка.

3. Ранним утром в понедельник осуществлялся подвоз людей автобусами — позже выяснилось, что оплатил процесс один из ближайших соратников Плахотнюка.

«Поступает много очень ясных сигналов о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки. Есть информация о том, что протестующих доставили из районов на автобусах, а их лидерам заплатили, и это очень напоминает то, что было раньше, в 2009-м году. В частности, [на протесте] были замечены лица, которых Демпартия при Плахотнюке часто привлекала для проведения акций против оппозиционных партий. Вот почему озвученные на протесте лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов. Общество должно знать эти детали, и понимать, что на самом деле кроется за этими провокационными манифестациями», — написал президент Молдавии Игорь Додон в социальных сетях.

«Пробный шар»

Как полагают молдавские политологи, акция комбатантов закончилась относительно спокойно по нескольким причинам. Во-первых, их поддержка в общества достаточно невелика. Во-вторых, их лозунги размыты, а лидеры одиозны.

Но все сходятся к единому мнению, что это был пробный шар, эдакое начало предвыборного года (в Молдавии в конце осени выбирают президента). И не исключено, что те, кто потерял власть в июне 2019 года, захотят ее вернуть (конечно же, речь о Плахотнюке).

Но уже при помощи более массовых акций. В том числе и силовыми методами — начало положено…