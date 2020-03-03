В интернете начали появляться панические сообщения о том, что российские власти скрывают настоящий масштаб распространения болезни. Однако эксперты выяснили, что паника возникла не просто так.

Минздрав рассказал, из какой страны на Украину завезли коронавирус
Минздрав рассказал, из какой страны на Украину завезли коронавирус
© REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки», — заявил 2 марта генеральный директор специализирующейся на разработке продуктов для кибербезопасности Group-IB Илья Сачков.

Он призвал не верить распространяемой в соцсетях информации.

«Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом», — отметил Сачков.

Таким образом, речь может идти о сознательной диверсии. Все это ставит под угрозу одну из базовых ценностей — свободу слова.

Украинский след?

Распространение лживых сообщений о коронавирусе в России может быть успешным по ряду причин. Во-первых, на постсоветском пространстве традиционно не доверяют государству. Фраза «а власти скрывают» успела даже стать интернет-мемом. Во-вторых, эпидемия коронавируса почти совпала с премьерой сериала «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова, рассказывающего о пандемии смертельного вируса, с которым в России борются особо радикальными методами. Сериал начали транслировать 14 ноября 2019 года и закончили 3 января 2020 года.

Пятый эпизод сериал вызвал скандал в общероссийском масштабе. Его выпустили 12 декабря, однако уже в ночь на 14 декабря удалили с платформы Premier, на которой и транслировали сериал. При этом трансляцию оставшихся серий планировали перенести на февраль 2020 года. Причина удаления серии — ее содержимое. Именно в ней народное ополчение деревни, лидером которого является фельдшер в исполнении Анны Михалковой, воюет с силовиками — эдаким медицинским ОМОНом, который расстрелял инфицированных и здоровых жителей, отказавшихся от эвакуации. Тогда еще не было вестей о коронавирусе, поэтому противостояние силовиков и мирных жителей рассматривали в контексте массовых протестов.

Гончарук призвал не сеять панику из-за первого случая коронавируса на Украине
Гончарук призвал не сеять панику из-за первого случая коронавируса на Украине
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Мне официально этот ресурс (Premier) никаким образом не объявил об этом решении, и не объяснил, почему это произошло. Я об этом узнал из Фейсбука, от людей, которые смотрят сериал. Сам я за этим не следил. И я знаю, что серия была какое-то время открыта, и ее можно было смотреть, а потом ее закрыли. Никаких технических причин, чтобы это случилось, как я понимаю, не может быть. Остается одно — сделать вывод, что это цензура. Я лично прихожу к такому выводу», — рассказал сам Костомаров в интервью «Эху Москвы».

Остается добавить, что Premier — сервис, на котором распространялся сериал — платный.

После скандала в СМИ серию вернули, и сериал продолжили транслировать. И вот, когда в мире появилась новая инфекция, в соцсетях кто-то злонамеренно распространяет слухи о том, что власти скрывают настоящую картину с заболеваниями. На ум сразу же приходит страна, откуда поступали сообщения о минированиях в российских городах, а также лживая информация о количествах жертв в результате трагедий. Это — Украина.

В марте 2018 года, когда случилась трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», именно украинский пранкер Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, злонамеренно распространял слухи о трагедии. Так, Кувиков обзванивал кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявлял, что в скором времени к ним подвезут «более трехсот трупов». В другой записи он представлялся сотрудником АП РФ и местной администрации и требовал убирать цветы и игрушки, которые кемеровчане несли к «Зимней вишне».

В июне 2019 года бывший тогда народным депутатом Верховной Рады Антон Геращенко признал, что украинцы занимаются телефонным терроризмом по отношению к РФ.

Коронавирус проник на Украину. Власти просят помощи у Великобритании
Коронавирус проник на Украину. Власти просят помощи у Великобритании
© РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — отметил Геращенко.

Сегодня он — заместитель министра внутренних дел.

Поэтому неудивительно, что первый подозреваемый в распространении паники о коронавирусе — украинская сторона.

Но можно ли бороться с такой паникой и к чему приведет такая борьба?

Как это делают за рубежом?

В Китае, откуда и начал свое шествие по планете новый коронавирус, борются не только с инфекцией, но и с распространением неверной информации о ней.

«Распространяют листовки под каждую дверь (букв). На каждом экране (ТВ, уличные экраны, домофоны, интернет порталы, объявления в метро и вообще «везде») разъясняют эти правила поведения <…> Контроль онлайн чатов на предмет паники и слухов. Публикация детальной информации и ее распространение», — описывает одну из принятых мер живущий в Гуанчжоу Александр Шафир.

Восточным государствам не впервой сталкиваться с распространением слухов и ущербом от такого распространения. Так, в 2018 году происходящее в Индии вынудило реагировать такого мощного игрока на рынке мессенжеров, как WhatsApp. Летом того года по Индии прокатилась волна убийств, вызванных распространяемыми по мессенджеру слухами. Так, 1 июля 30 местных жителей штата Махараштра до смерти забили пятерых пассажиров из автобуса, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. К тому времени счет убитых по подозрению в киднеппинге перевалил за третий десяток. Среди жителей Индии по WhatsApp распространялись слухи о том, что из тюрем отпускают уголовников, а те воруют детей. При этом для подтверждения этих слухов использовалось даже видео социальной рекламы из Пакистана, концовку которой обрезали.

29 июля 2018 года в штате Трипура местные жители убили мотоциклиста, которого наняла полиция, чтобы он ездил по деревням и призывал не верить паническим слухам. В конце концов в WhatsApp появились значки о пересылаемых сообщениях. Кроме того, руководство WhatApp пообещало правительству Индии усилить борьбу с таким явлением.

Минздрав рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом на Украине
Минздрав рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом на Украине
© zik.ua

По другому пути пошли в Уганде. Там с 1 июля 2018 года ввели в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber. Как заявил президент страны Йовери Мусевени, такие меры помогут снизить распространение ложной информации.

Ни в одной из этих стран не пошли по пути тотального запрета соцсетей или мессенджеров. Кроме того, никто не предложил пополнить уголовные кодексы стран новыми статьями — этот путь контрпродуктивен, в чем уже убедилась РФ. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил смягчить «наказание за репосты» — частично декриминализовать 282 статью Уголовного кодекса, посвященную экстремизму. Ранее широкая трактовка и применение этой статьи сломали жизнь не одному россиянину. В декабре 2018 года Путин подписал соответствующий закон.

Волна паники, которая может подняться из-за распространяемых в мессенджерах слухах, может снова поставить под угрозу свободу слова. И здесь важно учесть все предыдущие ошибки, а также опыт других стран по борьбе со слухами.