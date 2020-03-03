В соцсетях распространяются панические новости о коронавирусе в России. При этом специалисты утверждают: паника возникла не на пустом месте, ее специально разгоняют. Всё это может иметь крайне негативные последствия для свободы слова

В интернете начали появляться панические сообщения о том, что российские власти скрывают настоящий масштаб распространения болезни. Однако эксперты выяснили, что паника возникла не просто так. Минздрав рассказал, из какой страны на Украину завезли коронавирус © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

«Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения. В основном, информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки», — заявил 2 марта генеральный директор специализирующейся на разработке продуктов для кибербезопасности Group-IB Илья Сачков.

Он призвал не верить распространяемой в соцсетях информации.

«Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом», — отметил Сачков.

Таким образом, речь может идти о сознательной диверсии. Все это ставит под угрозу одну из базовых ценностей — свободу слова.

Украинский след?

Распространение лживых сообщений о коронавирусе в России может быть успешным по ряду причин. Во-первых, на постсоветском пространстве традиционно не доверяют государству. Фраза «а власти скрывают» успела даже стать интернет-мемом. Во-вторых, эпидемия коронавируса почти совпала с премьерой сериала «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова, рассказывающего о пандемии смертельного вируса, с которым в России борются особо радикальными методами. Сериал начали транслировать 14 ноября 2019 года и закончили 3 января 2020 года.

Пятый эпизод сериал вызвал скандал в общероссийском масштабе. Его выпустили 12 декабря, однако уже в ночь на 14 декабря удалили с платформы Premier, на которой и транслировали сериал. При этом трансляцию оставшихся серий планировали перенести на февраль 2020 года. Причина удаления серии — ее содержимое. Именно в ней народное ополчение деревни, лидером которого является фельдшер в исполнении Анны Михалковой, воюет с силовиками — эдаким медицинским ОМОНом, который расстрелял инфицированных и здоровых жителей, отказавшихся от эвакуации. Тогда еще не было вестей о коронавирусе, поэтому противостояние силовиков и мирных жителей рассматривали в контексте массовых протестов. Гончарук призвал не сеять панику из-за первого случая коронавируса на Украине © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Мне официально этот ресурс (Premier) никаким образом не объявил об этом решении, и не объяснил, почему это произошло. Я об этом узнал из Фейсбука, от людей, которые смотрят сериал. Сам я за этим не следил. И я знаю, что серия была какое-то время открыта, и ее можно было смотреть, а потом ее закрыли. Никаких технических причин, чтобы это случилось, как я понимаю, не может быть. Остается одно — сделать вывод, что это цензура. Я лично прихожу к такому выводу», — рассказал сам Костомаров в интервью «Эху Москвы».

Остается добавить, что Premier — сервис, на котором распространялся сериал — платный.

После скандала в СМИ серию вернули, и сериал продолжили транслировать. И вот, когда в мире появилась новая инфекция, в соцсетях кто-то злонамеренно распространяет слухи о том, что власти скрывают настоящую картину с заболеваниями. На ум сразу же приходит страна, откуда поступали сообщения о минированиях в российских городах, а также лживая информация о количествах жертв в результате трагедий. Это — Украина.

В марте 2018 года, когда случилась трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», именно украинский пранкер Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, злонамеренно распространял слухи о трагедии. Так, Кувиков обзванивал кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Так, узнав, что в первом морге готовы принять не больше ста погибших, он заявлял, что в скором времени к ним подвезут «более трехсот трупов». В другой записи он представлялся сотрудником АП РФ и местной администрации и требовал убирать цветы и игрушки, которые кемеровчане несли к «Зимней вишне».

В июне 2019 года бывший тогда народным депутатом Верховной Рады Антон Геращенко признал, что украинцы занимаются телефонным терроризмом по отношению к РФ. Коронавирус проник на Украину. Власти просят помощи у Великобритании © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — отметил Геращенко.

Сегодня он — заместитель министра внутренних дел.

Поэтому неудивительно, что первый подозреваемый в распространении паники о коронавирусе — украинская сторона.

Но можно ли бороться с такой паникой и к чему приведет такая борьба?

Как это делают за рубежом?

В Китае, откуда и начал свое шествие по планете новый коронавирус, борются не только с инфекцией, но и с распространением неверной информации о ней.

«Распространяют листовки под каждую дверь (букв). На каждом экране (ТВ, уличные экраны, домофоны, интернет порталы, объявления в метро и вообще «везде») разъясняют эти правила поведения <…> Контроль онлайн чатов на предмет паники и слухов. Публикация детальной информации и ее распространение», — описывает одну из принятых мер живущий в Гуанчжоу Александр Шафир.

Восточным государствам не впервой сталкиваться с распространением слухов и ущербом от такого распространения. Так, в 2018 году происходящее в Индии вынудило реагировать такого мощного игрока на рынке мессенжеров, как WhatsApp. Летом того года по Индии прокатилась волна убийств, вызванных распространяемыми по мессенджеру слухами. Так, 1 июля 30 местных жителей штата Махараштра до смерти забили пятерых пассажиров из автобуса, которых заподозрили в попытке похитить ребенка. К тому времени счет убитых по подозрению в киднеппинге перевалил за третий десяток. Среди жителей Индии по WhatsApp распространялись слухи о том, что из тюрем отпускают уголовников, а те воруют детей. При этом для подтверждения этих слухов использовалось даже видео социальной рекламы из Пакистана, концовку которой обрезали.

29 июля 2018 года в штате Трипура местные жители убили мотоциклиста, которого наняла полиция, чтобы он ездил по деревням и призывал не верить паническим слухам. В конце концов в WhatsApp появились значки о пересылаемых сообщениях. Кроме того, руководство WhatApp пообещало правительству Индии усилить борьбу с таким явлением. Минздрав рассказал подробности о первом заболевшем коронавирусом на Украине © zik.ua

По другому пути пошли в Уганде. Там с 1 июля 2018 года ввели в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber. Как заявил президент страны Йовери Мусевени, такие меры помогут снизить распространение ложной информации.

Ни в одной из этих стран не пошли по пути тотального запрета соцсетей или мессенджеров. Кроме того, никто не предложил пополнить уголовные кодексы стран новыми статьями — этот путь контрпродуктивен, в чем уже убедилась РФ. В октябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил смягчить «наказание за репосты» — частично декриминализовать 282 статью Уголовного кодекса, посвященную экстремизму. Ранее широкая трактовка и применение этой статьи сломали жизнь не одному россиянину. В декабре 2018 года Путин подписал соответствующий закон.

Волна паники, которая может подняться из-за распространяемых в мессенджерах слухах, может снова поставить под угрозу свободу слова. И здесь важно учесть все предыдущие ошибки, а также опыт других стран по борьбе со слухами.