В Греции по запросу России задержан бывший командир батальона территориальной обороны «Айдар» и бывший депутат Верховной Рады Сергей Мельничук - личность весьма примечательная, имеющая своеобразную скандальную славу и на родине и за ее пределами

Обстоятельства задержания Мельничука и причины пока что достаточно запутанны, равно как и вопрос, почему же правоохранительные органы Украины ничего не знали о запросе на задержание и депортацию Мельничука, поступившем в Интерпол.

Что известно о задержании Мельничука

О своем задержании экс-комбат сообщил в Facebook (там у него несколько страниц — и как Сергея Мельничука, и как Aydar Gepard, последняя обновляется чаще, хотя друзей и подписчиков там достаточно мало — суммарно около двух с половиной сотен) поздним вечером 1 марта: «Задержали на границе с Грецией!… Интерпол с подачи России».

После этого Мельничук разместил видеозапись, на которой (судя по флагу Греции на заднем фоне и упоминанию разговора с полицейскими, запись сделана в отделении греческой полиции) рассказал: «Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия». Избитый активист Мельничук обвинил в нападении радикалов из С14 © UA: ДНІПРО / facebook

Место задержания становится ясно из геолокации, отмеченной в аккаунте Aydar Gepard — пограничная греческая деревня Промахонас (префектура Серрес, провинция Центральная Македония), где находится одноименные пограничный переход и таможня.

Ранним утром 2 марта Мельничук опубликовал фотографию прибывшего к нему из Салоник украинского консула Вадима Саблука.

О визите последнего сообщил в понедельник журналистам и директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев: «Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами С. Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консулом договорено о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)».

Что касается судьбы экс-комбата и экс-нардепа в ближайшие дни, она становится ясной из ответа пресс-службы Министерства иностранных дел Украины на запрос информагентства «Украинские новости»: «Жене задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом «Салоники — Киев» вернуться в Украину, однако она отказалась. В этой связи консул предложил госпоже Мельничук перевезти ее вместе с ребенком в Салоники и разместить их в гостинице, поскольку завтра, 03.03.2020, Мельничук будет переведен в этот город».

Почему в Салоники? Потому что это — административный центр провинции Центральная Македония.

Что известно о Мельничуке

Звезда Мельничука взошла во время Евромайдана. Однако, есть интересный момент — если посмотреть информацию, которая позже упоминается в СМИ о Мельничуке, то его однообразно именуют либо «сотником "Самообороны Майдана»» (но всегда без упоминания, какой же конкретной сотней он руководил), либо даже (в основном в российских СМИ) «комендантом "Самообороны Майдана"». По поводу последнего титула стоит заметить, что такового в природе не существовало — были посты коменданта Майдана (руководителя палаточного городка) и командира «Самообороны Майдана», и оба этих поста в ходе Евромайдана занимал хорошо известный, ставший позже спикером парламента Андрей Парубий (ныне депутат Верховной Рады от партии Порошенко "Европейская солидарность").

Кем же на самом деле был тогда, зимой 2013-2014-ого Мельничук?

«Когда я возглавлял луганский Евромайдан…», — вспоминал комбат в известном интервью Русской службе Би-Би-Си, опубликованном 9 февраля 2015 года. Вот его «комендантом» он вполне мог называться, хотя, в ходе протестов в ноябре 2013-го — феврале 2014-го он ни разу не упоминался как таковой. Схватка радикалов: Мельничук разбил нос Линько © скриншот с видео NEWSONE

Впрочем, стоит упомянуть, что по поводу лидеров луганского Евромайдана вообще известно мало. Например, 28 мая 2014 года в репортаже сайта Insider с Луганщины упоминается некий местный «координатор Евромайдана Владимир Григоренко», но больше о нем вообще ничего не известно. Опять же, справедливости ради надо сказать, что отсутствие четкого руководства царило затем первые месяцы и среди лидеров луганского Антимайдана.

Не случайно и набирать людей в свой батальон территориальной обороны Мельничук начал именно в Луганской области. Хотя и не очень удачно, так как Евромайдан на востоке Украины, а тем более в Донбассе, не был массовым, а местные радикально настроенные активисты часто уезжали на протесты в Киев.

«Идея основана на том, что батальон должен был состоять из луганчан. Андрей Парубий послал (в конце апреля 2014-го. — Авт.) Мельничука воплотить в жизнь эту идею. Но тогда со всей области набрали лишь 20 луганчан. Этого, конечно, не хватило, чтобы собрать батальон луганской территориальной обороны. Поэтому, первые 150 человек в этот батальон взяли с (киевского. — Авт.) Майдана», — вспоминал 25 сентября 2016 года в интервью харьковскому интернет-изданию «ОстроВ» тогдашний заместитель командира «Айдара» Валентин Лихолит. Среди этих добровольцев из Киева был, кстати, и сам Лихолит (по его словам, «он приехал в АТО сразу с Майдана»), так что ситуацию он знает лично.

Весной — летом 2014 года «Айдар» был самым популярным на Украине добровольческим батальоном, лишь потом его затмил «Азов». На волне этой известности Мельничук вошел в сентябре 2014 года третьим номером в партийный список Радикальной партии Олега Ляшко и 26 октября 2014 года был избран депутатом Верховной Рады.

Впрочем, бунтарский комбат задержался в партии Ляшко ненадолго. 5 февраля 2015 года по представлению главы партии Мельничук был исключен из парламентской фракции Радикальной партии «за действия, дискредитирующие звание народного депутата Украины и нарушение присяги народного депутата Украины». Мельничук: Януковича судят за предательство, Порошенко будут судить за геноцид © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Формально поводом для этого стал массовый протест «айдаровцев» 2 февраля 2015 года у Министерства обороны Украины в Киеве. Впрочем, сам Мельничук 24 апреля 2018 году рассказывал в интервью телеканалу NewsOne, что реальные причины были другие: «Из фракции исключили за то, что шины жгли под Министерством обороны. Но все началось с того, что я не голосовал за правительство Яценюка и за Яценюка. Я шел фактически вразрез с фракцией. Я шел по своим предвыборным обещаниям».

Тогда на Мельничука, формально сложившего полномочия комбата после избрания в Верховную Раду, еще ориентировалась часть бойцов «Айдара». «Это часть «айдаровцев» (участвовала в протестах), которая находится под влиянием подполковника Мельничука, это часть людей, которая находится в Киеве и не воюет, — рассказывал 10 февраля 2015 года в интервью интернет-изданию «Главком» тогдашний комбат «Айдара» Евгений Пташник. — Некоторые из тех «айдаровцев», которые пикетировали Минобороны, в отпуске, некоторые в самовольной отлучке. Эти люди будут выводиться из списка воинской части».

В мае 2015 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Мельничуку и приближенным к нему «айдаровцам» целый букет уголовных статей, таких как бандитизмом, разбой и тому подобное, потребовав снять с экс-комбата депутатскую неприкосновенность. Впрочем, сами бойцы «Айдара» — например, тот же Лихолит — парировали эти обвинения отсутствием четко прописанной правовой базы для добровольцев в ходе военных действий, в свою очередь, обвиняя власти в желании уничтожить путем репрессий добровольческие батальоны.

За что задержали Мельничука

«В ордере Интерпола указано, что я в 2014 году подозреваюсь в убийстве двух и более лиц в ростовской области РФ», — пишет Мельничук в Facebook по поводу своего задержания, указав далее: «В ордере Интерпола указано, что я по национальности (видимо, речь про гражданство, так как далее он пишет про указанные данные российского паспорта. — Авт.) россиянин».

Скорее всего, речь идет про гибель 17 июня 2014 года близ поселка Металлист Луганской области в ходе минометного обстрела корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и его звукооператора Антона Волошина. В упомянутом выше интервью Би-Би-Си 5 февраля 2015 года Мельничук, отвечая на вопрос журналиста «Кто же тогда корректировал огонь в том бою?», прямо заявил: «Я. Я тогда был на передовой, бойцы, которые принимали участие в этом бою, подтвердят». Когда журналист уточнил «То есть Надежду Савченко обвиняют в том, что на самом деле сделали вы?», Мельничук подтвердил: «Да». «Триллионер» Мельничук выступил в защиту «патриотичных олигархов» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Очевидно, что громкая на тот момент (2015-ый год) слава Надежды Савченко не давала покоя Мельничуку, возглавлявшему подразделение, расстрелявшее мирных жителей и вместе с ними корреспондентов ВГТРК. Представить себе на самом деле, что командир батальона корректирует огонь, довольно сложжно, чтобы не сказать сомнительно. Скорее можно признать, что он, Мельничук, не корректировал, а отдавал приказ расстреливать. Но тут, как говорится, слово — не воробей…

Впрочем, стоит отметить, что это заявление вряд ли являлось решающим для Басманного районного суда Москвы, который еще 9 июля 2014 года санкционировал заочный арест Мельничука.

Почему речь идет про события на территории Ростовской области, а сам Мельничук тоже назван гражданином России, вопрос интересный. Если это действительно так, то могло быть указано для упрощения ареста и депортации в Россию — ведь одно дело преступления, совершенные гражданами Украины на территории Украины (тут логики в депортации нет), другое дело — на территории России, тем более — ее гражданами.

Возникает неизбежный вопрос, почему не был учтен печальный опыт задержания 9 ноября 2019 года в Польше по аналогичному ордеру Интерпола участника АТО и одного из лидеров УНА-УНСО* Игоря Мазура? На этот счет были высказаны разные версии.

Вот одна из них. «К сожалению, есть такой момент, что Россия может выставлять карточку в Интерпол, а мы ее не видим, — сообщил 2 марта по этому поводу заместитель главы министра внутренних дел Антон Геращенко изданию «Сегодня». — Однако, что касается Мельничука, то он, я думаю, знал, что еще в 2016 году российский суд его признал виновным».

А вот другая, озвученная журналистам (причем абсолютно синхронно по времени, так что говорить об обновлении информации не приходится) министром иностранных дел Вадимом Пристайко: «По последней информации, это задержание состоялось через сообщения Российской Федерации на двустороннем уровне… Из-за того, что оно было внесено на двустороннем уровне, а не через общую центральную систему Интерпола, мы не могли предупредить этого украинского гражданина о том, что его фамилия находится в этом перечне. И это специально Российской Федерацией так делается, чтобы не дать возможность украинской власти сообщить (тем, кто объявлен в международный розыск. — Авт.)».

Учитывая, что МИД и МВД Украины сейчас сотрудничают в вопросе помощи Мельничуку, возникает ощущение, что четкое понимание того, почему же допустили объявление экс-комбата в розыск Интерполом и задержание, отсутствует.

Совпадение или месть «соросят»?

Есть и еще один странный момент, связанный с задержанием Мельничука. Дело в том, что 29 февраля он очень эмоционально выступил в эфире марафона «Попахивает Соросом» на телеканале ZIK, заявив следующее: «Если вы послушаете мои выступления года четыре назад, то я еще с тех пор говорю, что именно Сорос и его команда с помощью демократических институтов, скажем так, залезли в украинское государство и фактически начали влиять на него. Те люди, которые работают с Соросом и, соответственно, действуют в интересах иностранных компаний, иностранных государств, фактически работают против национальных интересов, чем совершают, это уже можно квалифицировать как государственную измену и т.д. Дошло до того, что в государственные институты, где есть, скажем, государственная тайна и т.д., СБУ и правоохранительные органы допустили иностранные государства».

И всего спустя два дня Мельничук был задержан в Греции и ему грозит депортация в Россию, суд и немалый тюремный срок. Достаточно выразительный намек для многих из тех, кто сегодня ведет на Украине атаку на представленных в рядах власти «соросят»?

Ведь лоббистские возможности фонда Сороса и подобных ему в странах, условно говоря, «европейского третьего мира» достаточно широки, чтобы организовать задержание нужного человека в нужное время в нужном месте.

О том, что причиной задержания Мельничука могут быть действия неких «украинских сил», уже сообщила «Стране» и жена экс-комбата.

* Организация запрещена Верховным судом РФ