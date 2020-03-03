Во вторник, 3 марта, Конституционный суд Украины вновь приступит к рассмотрению вопроса о законности люстрации, проведенной после Майдана. По закону «Об очистке власти» от 2014 года ряд чиновников времен экс-президента Виктора Януковича не могли занимать какие-либо государственные должности в течение 10 лет

Люстрация сопровождалась также насилием и унижением ряда чиновников в 2014-2015, которых радикальные националисты обливали помоями или бросали в мусорные контейнеры. Так многочисленные националисты, не отличающиеся компетентностью, силой расчищали себе путь в кабинеты власти.

Впоследствии 47 депутатов подали жалобы на этот закон в КСУ. Пять чиновников (Вячеслав Полулях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко) подали жалобу в ЕСПЧ. Многие чиновники обращались также в украинские суды, но те лишь занимались волокитой, затягивая рассмотрение на долгие годы. И только лишь последний год некоторые суды стали принимать решение об их люстрации незаконным и присуждать компенсацию. Преимущественно это касалось «люстрированных» работников прокуратуры. Новый премьер, незаконная люстрация, падение рейтинга Зеленского. Главное на неделе с 21 по 28.02 от экспертов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В конце прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал люстрацию нарушением права на уважение к частной жизни, политизацией государственной службы, необоснованным действием, а также избирательностью применения закона. Автоматическое увольнение и запрет на госслужбу в течение 10 лет для широкого круга чиновников было признано нарушением Конвенции о правах человека. Судьи ЕСПЧ отмечали, что решение о виновности принималось по принципу коллективной ответственности и без решения судов об индивидуальной ответственности того или иного чиновника. В решении ЕСПЧ подчеркивалось, что закон об очистке подписал Петр Порошенко, который сам был министром во время президентства Виктора Януковича и, по логике закона, сам должен был бы подлежать люстрации.

Не смогли понять европейские судьи, почему один из чиновников был люстрирован лишь за то, что был членом КПСС до 1991 года, тогда как в этой партии состояли тысячи прочих ныне работающих чиновников. Один из подававших жалобу в ЕСПЧ чиновников был люстрирован за то, что при Януковиче занимался сельским хозяйством на уровне района и, очевидно, никак не мог влиять на действия его правительства или силовых структур того периода. Решение было принято Большой палатой ЕСПЧ единогласно. Украина должна выплатить каждому истцу по пять тысяч евро на возмещение морального вреда.

В феврале Украина проиграла и апелляцию в ЕСПЧ — ее не стали рассматривать, поскольку украинский Минюст не смог даже профессионально ее составить. На этом основании 26 февраля решение ЕСПЧ официально вступило в силу. Ранее и Венецианская комиссия два раза принимала решение, критикующее закон об очистке.

Пленарное заседание Конституционного суда начнется в 10 утра 3 февраля, и вопрос о законности люстрации стоит первым в повестке дня. Заседание не случайно собирают накануне внеочередной сессии Верховной Рады, которая должна 4 марта рассмотреть вопрос о Кабмине, деятельности МВД, СБУ и Генпрокуратуры. В правительстве Украины ожидаются определенные отставки и новые назначения. В качестве одного из вероятных претендентов на пост премьер-министра украинские СМИ называют Сергея Тигипко, который как раз и подпадает под закон об очистке, поскольку был вице-премьером в правительстве Николая Азарова.

Украинский Конституционный суд уже с 2015 года рассматривает вопрос о законности люстрации. Возможно, спустя пять лет после того, как КС Украины взялся за это дело, решение ЕСПЧ как-то подтолкнет украинских судей к тому, что пора бы уже проявить принципиальность.

Тем не менее, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, для выполнения решения ЕСПЧ Минюст разработает законопроект о создании специальной комиссии, которая рассмотрит жалобы граждан на их люстрацию, возможность их возобновления в должности и выплаты компенсации. В то же время министр юстиции пытается сделать вид, что в юстиции не разбирается. «Прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека», — заявил на днях Малюська.

Компенсации же должны быть достаточно серьезными, особенно для страны, которая должна миллиарды по внешним кредитам и по внутренней задолженности. Выплаты компенсаций за недальновидное решение лягут тоже на украинский бюджет, а стало быть, на рядовых налогоплательщиков, которые заплатят за это авантюрное решение власти времен Петра Порошенко. Средний размер присуждаемой компенсации от 800 000 до 1,2 миллиона гривен ($32 тыс — $48 тыс). Таким образом, в целом речь идет о миллиардах гривен. В случае отказа от выплат могут последовать дополнительные иски, и тогда речь будет идти еще и о дополнительных штрафах.

По этой причине, а также из-за боязни давления националистов, министр юстиции делает вид, что не понимает решения ЕСПЧ. Он говорит о «частичном признании» люстрации незаконной, хотя ЕСПЧ признал ее таковой в целом. Министр юстиции обещает сделать все, чтобы сохранить сам механизм люстрации, несмотря на решение европейского суда.

«Мы не будем сидеть сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде», — заявил глава Минюста Денис Малюська. Иными словами, он готов идти хоть против Евросоюза, хоть против ООН, лишь бы удовлетворить амбиции националистов, пришедших к власти после люстрации и опасающихся конкуренции. В ответ депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Михаил Папиев зарегистрировал проект постановления об отстранении министра Малюськи за отказ выполнять решения ЕСПЧ.

Тем не менее, одним из вариантов саботажа решения о незаконности и дискриминационном характере люстрации, похоже, станет дополнительная комиссия, которая будет рассматривать решения о люстрации в каждом отдельном случае. И делать это она будет очень долго. Если украинским судам удалось затягивать рассмотрение на пять лет, то почему бы комиссии при министерстве юстиции не затянуть процесс еще на пять лет?

Украинский адвокат Алексей Сиротин полагает, что именно для этого комиссия и создается. «Не удивлюсь, если суды начнут тормозить рассмотрение исков с оглядкой на эту комиссию. Допускаю также, что многие решения по искам будут приниматься без учета выводов ЕСПЧ. Конституционный суд четыре года не может принять решения по люстрации не потому, что там сидят глупые юристы. А потому, что такая политическая воля, как при прошлой власти, так и при новой», — утверждает адвокат.

Конечно, в отдельных случаях решение будет приниматься достаточно оперативно, если, например, речь идет о конкретном чиновнике, которого прочат в обновленный Кабмин. Во всех же остальных случаях в бой против европейских судов вступит всесильная украинская бюрократия, которая может похоронить в процессе многолетнего рассмотрения хоть дела о расстреле на Майдане, хоть решение о незаконности люстрации.