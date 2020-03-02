На прошлой неделе в Харькове произошло резкое обострение ситуации, поводом послужили планы мэрии проложить автомагистраль через знаменитый Барабашовский рынок. Начались массовые столкновения, в результате которых пострадали несколько человек

Начнём с самого главного: на утверждённом генплане Харькова запланированная трасса есть, была она и раньше. Она реально необходима как кратчайший путь, соединяющий основной спальный район города и его центр. С другой стороны, автомагистраль рассекает территорию вещевого рынка как бы на две неравных части: собственно основная часть торговых площадей — и прилегающий к рынку «частный сектор», где у множества торговцев находятся складские помещения, мастерские, места ночлега и т.п. Отсеченный магистралью кусок может быстро атрофироваться, а с ним будут утрачены материальные вложения торговцев, и без того переживающих сегодня не лучшие времена.

Когда-то огромный Барабашовский рынок после сворачивания торговых связей с РФ и потери Донбасса значительно опустел, множество предпринимателей сменили род деятельности, большое количество торговых площадей пустует. Да и сам покупатель с начала девяностых значительно изменился — оценил достоинства крупных торговых центров, научился заказывать товары в интернете, а оптовые покупатели из России просто боятся ехать на Украину, где их прессуют доблестные таможенники и местные «патриоты». Животные инстинкты. Кернес прокомментировал столкновения в Харькове © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк

В этом фоне схлестнулись между собой два харьковских политических тяжеловеса — Городской голова Геннадий Кернес и хозяин рынка, народный депутат и миллионер Александр Фельдман. Хотя, возможно, данный спор — способ решения проблем не только хозяйственных, но и политических.

Не секрет, что подготовка к местным выборам уже началась. Причём Геннадий Адольфович — к большому неудовольствию Офиса президента и прочих «активистов майдана» — является на выборах в Харькове безусловным фаворитом. Его позиции даже сильнее, чем у мэров иных мегаполисов (согласно закрытым исследованиям опережающих в своих городах любых выдвиженцев от «Слуги народа»). Тем не менее — и мне уже неоднократно приходилось писать об этом — богатый, красивый, второй по величине город Украины является особенно лакомым куском.

Плохим сценарием выборов для Кернеса является раскол собственного электората при одновременном появлении популярной, сплачивающей оппонентов фигуры. Заявления Фельдмана, что он будет участвовать в выборах мэра, как раз предполагает дробление единого электорального поля и возможность переманить к себе часть потенциальных избирателей Кернеса — особенно, если учесть, что Фельдман формально представляет популярную в Харькове как бы пророссийскую партию "Оппозиционная платформа — «За жизнь»" (ОПЗЖ). Однако не может ли быть нынешнее громкое противостояние частью иной предвыборной многоходовки?

Как уже сообщала «Украина. ру», Харьковскую областную организацию ОПЗЖ возглавил Игорь Райнин — человек, которого менее всего можно назвать «противником Майдана». Крупный чиновник обладминистрации при Авакове, харьковский губернатор при Порошенко, а затем и руководитель его Администрации президента. Именно волюнтаристским решением Райнина был переименован проспект маршала Жукова, чьё имя городской магистрали только сейчас вернул Харьковской горсовет — после долгих разборок с судами, штурмовиками и одиозным Институтом национальной памяти.

Кернес возвращает Харькову память о маршале Жукове, сплачивает свой электорат и — учитывая его разнообразные заслуги перед городом — делает своё переизбрание безальтернативным, к большому неудовольствию оппонентов. Но раздробленность его избирателей даёт противникам действующего городского головы определённый шанс. Фельдман и Райнин рулят популярной в Харькове партией Оппозиционной платформой — «За жизнь». Социология знает настроения харьковчан и, несомненно, риторика ОПЗЖ будет иметь среди них успех. Следовательно, если пойти на выборы отдельной колонной, можно осложнить Кернесу переизбрание.

Сейчас предпринимаются отчаянные усилия, чтобы сбить мэра: против него снова возбуждено уголовное дело по майданным событиям 2014 года, мэрия постоянно находится под давлением силовиков и в фокусе внимания недоброжелательной прессы, а теперь возникает еще новый громкий скандал. Насколько столкновения на рынке встревожили градоначальника можно судить по тому, что он лично приехал на место конфликта и следом провёл экстренную пресс-конференцию, где отвечая на вопрос о безопасности пострадавших от столкновений людей заявил: «Я тоже переживаю за здоровье людей, но не мог себе представить, что эти шизики, которые повесили "Руки прочь от дороги", будут кидать гранаты». Напомню, в результате столкновений между приступившими к демонтажу конструкций на рынке коммунальными службами, предпринимателями и титушками с обеих сторон конфликта, пострадали четыре человека и были задержаны более пятидесяти. Непотопляемый Кернес: мэр Харькова готов к борьбе с командой президента Зеленского © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк

Итак. На сегодня мы имеем масштабный конфликт между двумя условно антимайданными политиками Харькова, города стратегически важного, а для многих ещё и желанного. Политики шельмуют друг друга и дезориентируют свой общий электорат, а тем временем, где-то в области баллотируется в Верховную Раду близкая подруга Игоря Райнина, его протеже и сменщица на посту харьковского губернатора — Юлия Светличная. Причём пока идёт с хорошим отрывом от своей основной конкурентки из партии «Слуга народа» Виктории Алексейчук (кстати, в прошлом году проигравшей Фельдману парламентские выборы).

Учитывая какое символическое значение придаёт этим выборам Офис Президента, правящая партия, пресса и ожидающая симптомов заката «Слуги народа» разнообразная оппозиция, в случае своей победы Юлия Светличная мгновенно окажется в центре общественного внимания. И её триумф в дальнейшем довольно просто конвертировать в участие в выборах Харьковского городского головы, например, в качестве самовыдвиженки.

Зная бекграунд господина Райнина, легко предположить, что он может действовать не ради избирателей политической силы Виктора Медведчука, а работать в интересах Юлии Светличной и маячащего за нею Арсена Авакова. В условиях сильнейшего раздрая между наиболее известными фигурами харьковской политики появление симпатичной молодой «третьей силы» может стать решающим фактором для результатов здешних выборов.

На данный момент вопрос лишь в том, сознательно ли реализуется подобная комбинация или имеют место традиционные разборки «хозяйствующих субъектов», которые случались между Кернесом и Фельдманом неоднократно. Если спор «хозяйственный», найти компромиссный вариант вполне возможно, а если нет — то мы узнаем об этом довольно скоро.