Президент Украины Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. После нее страна может получить новых министров и даже главу правительства. Также в планах - заслушать силовиков с их отчетом о «долгожданных посадках»

Вечером в пятницу, 28 февраля, стало известно: Зеленский намерен созвать внеочередное заседание парламента. Почему внеочередное, понятно: принятие законов в Раде заблокировано, потому что депутаты планомерно рассматривают поправки в закон об открытии рынка земли (всего их около 4000, рассмотрели чуть больше 1500).

Кадровые чистки

Подробнее об инициативе Зеленского в украинском телеэфире рассказал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, одной из тем заседания Рады станут изменения в составе Кабмина — «усиление правительства новыми кадрами».

«Приближается экономический кризис. Якобы есть признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса. Необходимо превратить Кабмин фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений», — заявил Арахамия, добавив, что власти хотят сделать правительство «более оперативным и более опытным».

При этом Арахамия отказался назвать фамилии тех, кто может войти в состав обновленного кабинета министров, уточнив лишь, что в нем не будет Сергея Тигипко, которого в последнее время прочили на пост премьера.

Смена премьера Украины. От разговоров к действиям без внятного кандидата © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Примечательно, что в Раду внесено представление об отставке директора НАБУ Артема Сытника. А известный юрист Андрей Портнов сообщил, что уволить могут и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Отставка Гончарука — 2: в ожидании нового премьера

Также 28 февраля появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу. Об этом сообщило украинское издание «Новое время» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что у Гончарука есть целый комплекс причин для ухода, среди которых раздражение от шумихи в СМИ и ослабление позиций премьера после прихода на пост главы Офиса президента Андрея Ермака.

Заменой же Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению Зеленского видится Денис Шмыгаль. В начале февраля он стал вице-премьером в Кабмине.

Напомним, в среду, 26 февраля, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в скором времени премьер-министр Украины Алексей Гончарук и весь Кабмин отправятся в отставку. В качестве возможного преемника Гончарука называли бывшего вице-премьера Сергея Тигипко.

«Каждый лучше, чем Гончарук»

Зачем Зеленскому внеочередное заседание Рады, а также какие кадры во власти он может сменить, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Президент и его команда изучают опросы общественного мнения, которые показывают, что рейтинг доверия к правительству просто обвалился и сегодня угрожает. Об этом говорит директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Президент тоже падает, но пока сохраняет высокий уровень — около 50%. Но при таком правительстве он не удержится. И он опасается потери популярности, поэтому он заинтересован в том, чтобы не откладывать это все. Это правильно. Это надо было делать раньше, но лучше позже, чем никогда», — отметил политолог.

Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Ну, например, конечно, Тигипко лучше, чем Гончарук. Но дело в том, что, чем Гончарук, лучше вообще каждый», — заявил эксперт.

Отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента запустила процесс тектонических кадровых сдвигов, говорит руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Зеленский понимает, что теперь кадровый вопрос превратился в вопрос его политического выживания — тем более что на носу местные выборы.

«В этой ситуации накопившийся негатив может привести к самым печальным последствиям. Если в прошлом году президент был мощнейшим электоральным паровозом, который позволил ввести в Верховную Раду никому абсолютно не известных «ноунеймов», то при стремительно ухудшающейся экономической ситуации, когда на пороге мировой экономический кризис, надо опираться на крепких профессионалов. Возможно, Зеленский это понял», — сообщил эксперт.

Комментируя возможных кандидатов на роль нового премьера, политолог отметил «тандем Тигипко-Хорошковский», Юрия Витренко, Олега Дубину и Дениса Шмыгаля.

«Есть однозначное решение: Гончарука нужно убрать»

Пока даже депутаты и руководство Офиса президента не знают решения президента, отмечает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Во вторник, 3 марта будет заседание фракции «Слуги народа» — тогда уже будет понятно, какие решение президент предлагает рассмотреть.

«Я думаю, что чуть больше вероятность сегодня того сценария, при котором действительно произойдут изменения в правительстве. Часть министров уйдет в отставку, будут новые фигуры в правительстве на разных должностях, но премьер-министр может сохраниться. А состав правительства обновится от трети до половины», — рассказал эксперт.

Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин © РИА Новости Украина/Евгений Котенко Сергей Слободчук. Но есть проблема: в Офисе президента исходят из того, что ему надо дать уйти по собственному желанию, потому что у него годовой иммунитет от увольнения депутатами Верховной Рады.

Поэтому ему дают возможность уходить с любыми объяснениями — вот он и выбрал, с такими объяснениями уходит. Пытается переложить ответственность за это на Зеленского.

«Еще один вопрос, который прорабатывают в ОП — это как бы «прицепом» избавиться еще и от генпрокурора Рябошапки. И сам Зеленский, и его окружение очень недовольны тем, что он тормозит все резонансные дела. А сейчас будет март, все вспомнят «зеленым» лозунг «Придет весна — будем сажать», и эти воспоминания будут не в пользу власти», — отметил Слободчук.

По его словам, главная интрига сейчас — это не только фамилия нового премьера, но удастся ли национальному капиталу подвинуть компрадоров в составе Кабмина и в исполнительной власти в целом.

В свою очередь киевский журналист Вячеслав Чечило пишет, что на месте Зеленского не спешил бы с увольнением Гончарука.

«Судя по истерике на мировых биржах, мир вошел в долгожданный экономический кризис. Который очень скоро докатится до Украины и разнесет в щепки бумажные кораблики нашей стабильности. Вот тогда такой ценный кадр как Гончарук будет на вес золота. Ведь легче всего спихнуть вину на того, кто и так во всем виноват», — написал журналист в Facebook.

Как Зеленский будет усиливать Кабмин

«Пол-Кабмина сегодня стоит на одной ноге». Бортник о правительственном кризисе на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

«Если бы зависело от меня, я бы всех уволил в очередности: министр иностранных дел, министр экономики, министр культуры, министр, который занимается ветеранами. Всех бы уволил в такой последовательности — назначил бы вменяемых людей. Но делать сейчас предположений, кто на кого (поменяют — Ред.), не буду», - сказал политолог, добавив, что вся команда Порошенко должна уходить.

Министров «на выход» сейчас очень много, отмечает Руслан Бортник. Прежде всего, это социальный блок: министр по делам ветеранов, возможно, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны… Все эти изменения возможны.

«Практически как минимум пол-состава правительства сегодня находится «на одной ноге» в силу неэффективности, кризисов, которые были созданы при их работе», — заявил эксперт.

В Украине достаточно профессионалов, способных усилить правительство, уверен Андрей Золотарев.

«Если вместо Милованова будет академик Валерий Геец, вместо Скалецкой — Тодуров, вместо Рябошапки — Портнов, то страна от этого как минимум ничего не потеряет. Профессионалы есть и среди молодых людей, но они не в фокусе, не имеют такого паблисити, их мало кто знает», — рассказал политолог.

А Сергей Слободчук говорит, что до сих пор обсуждается, как будет выглядеть новый Кабмин. Вероятно, министров заменят «соросята», и это будет замена шила на мыло. А без грантоедской тусовки собрать голоса за нового премьера или министров «Слуге народа» будет очень сложно — и дорого.

«Поэтому выходят на вариант, когда премьером будет кто-то из грантовых, а состав Кабмина «порежут» на квоты и распределят среди групп влияния», - пояснил политтехнолог, отметив, что для простых украинцев от этих кадровых изменений ничего реально не изменится.

Отчет силовиков: уволят ли Рябошапку и Сытника

Чтобы сделать Тигипко премьером, Зеленскому нужно объединиться с Порошенко - Слободчук © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Возможно, именно в этом заключалась его миссия, но в сумме все это как раз — правительство, силовики — именно они принесли «черные шары» Зеленскому, именно они стали ключевым фактором снижения рейтинга президента.

Возможно, он понял, что тот, кто умеет себя эффективно презентовать, далеко не всегда умеет эффективно работать», — сказал политолог.

Рада вполне может рассмотреть отставки Сытника и Рябошапки, допускает Руслан Бортник. Причем Сытника — в первую очередь, Рябошапки — во вторую.

«Возможно, еще [глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар] Холодницкий. Словом, действительно могут пройти перестановки в сегменте силовиков-антикоррупционеров», — отметил Бортник.