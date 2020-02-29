Кадровые перемены, о неизбежности которых говорили все, таки начались. Премьер Гончарук 28 февраля подал заявление об отставке (сразу после того, как заявил, что отставки не будет), а Верховная Рада собирается 4 марта решать кадровые вопросы. Обсуждение состава нового правительства Украины перешло в практическую плоскость

Причины отставки Гончарука пока непонятны. По версии «Нового времени» (журнал, который отражает мнение коллективного «соросятника») он обиделся на то, что кандидатуры на пост премьера обсуждают при живом нём.

По версии «Зеркала недели» (вообще это издание информированное, но не стоит забывать, что бывший заместитель главного редактора «ЗН» Сергей Рахманин прошел в Раду по спискам партии «Голос», финансируемой Соросом), президент потребовал у премьера отчёта о событиях вокруг «Центрэнерго» (там люди Коломойского заблокировали выход на работу новой администрации, назначенной Кабмином), на что тот ответил, что ему непонятна генеральная линия: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим». Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По данным нашего источника, «генеральная линия» Гончаруку понятна, но ему непонятно, как можно отобрать у Коломойского облэнерго, чтобы тот этого не заметил и подробности конфликта не попали в СМИ (если эта версия верна, то премьера просто сделали крайним).

Версия близкого к Офису президента (или к Андрею Богдану) телеграм-канал «Легитимный» промежуточная: «после того как люди днепровского олигарха заблокировали офис Центрэнерго, в воздухе запахло политическим кризисом. (…) В итоге кейс закрыли в пользу Коломойского». Т.е., соглашения между Зеленским и Коломойским в данном случае носили тактический характер.

Ситуация вокруг назначения нового премьера, между тем, сложилась довольно оригинальная.

Прежде всего, зашли в тупик переговоры, которые Зеленский вёл на прошлой неделе с Тигипко, Хорошковским и Дубиной. Все они выдвинули определённые условия, некоторые из них были приемлемы для Зеленского, некоторые нет. Но главное даже не в этом — назначение этих людей невозможно без отмены или существенного изменения закона о люстрации. ЕСПЧ признал этот закон не соответствующим европейским обязательствам Украины, но министр юстиции Денис Малюська саботирует внесение изменений в закон — он решил создать комиссию, которая будет решать, когда закон применять можно, а когда нет (не спрашивайте, как это может быть — это Украина). В общем, чтобы отменить закон надо поменять правительство, а при таких кандидатах поменять правительство нельзя, пока не будет отменён закон. Можно, конечно, действовать через Раду, но там будут свои сложности.

Похоже, былого единства фракции "Слуга народа" не продемонстрирует. То есть единство фракции за отставку, а, главное, назначение нового Кабмина получить будет не просто.

Не исключена версия, что Гончарук так смело подал заявление, что знает об этом. Впрочем, считать его совсем уж безальтернативным кандидатом было бы неправильно. Скорее он безальтернативный кандидат на увольнение. Но что-то такое в этом есть — у Виктора Пинчука видимо исчерпана «скамейка запасных». У него либо «грантоеды», непрофессиональный уровень которых очевиден, либо старые кадры, с назначением которых есть определённые проблемы.

Телеграм-канал «Легитимный» полагает, что резкая реакция Коломойского на смену менеджмента «Центрэнерго» — «поднятие ставок в игре за премьерский кейс». Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Возможность назначения премьера, связанного с группой «Приват» по-видимому ненулевая. Да, отставка Богдана обычно оценивается как отстранение Коломойского от влияния на президента, но, по мнению большинства экспертов, такое влияние через него оказывалось скорее символически. У президента наверняка есть свои обязательства и свои способы коммуникации с днепропетровским олигархом. И, возможно, там действительно существовали договорённости относительно того, что Коломойский не пытается слишком явно влиять на власть (дабы не раздражать американских партнёров), а власть удовлетворяет какие-то его бизнес-интересы. В частности — сохранение контроля над «Центрэнерго» (другое дело, что трудно предположить, чтобы премьер не знал о таких договорённостях, если только они не возникли в процессе скандала).

Косвенно в пользу наличия у Коломойского каких-то шансов вернуть или усилить влияние на власть может свидетельствовать заявление постоянного представителя МВФ на Украине Йоста Люнгмана, который констатировал, что «команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности».

Напомним, что одно из ключевых требований МВФ — исключение возможности возвращения «Приватбанка» Коломойскому (такой законопроект подготовлен правительством, но ещё не принят). В общем, МВФ подаёт сигналы, что сотрудничество с олигархом Коломойским может стоить Украине больших денег (впрочем, заявление не обязательно имеет оперативный характер — западные институты вообще плохо разбираются в перипетиях украинской политики).

По версии того же «Легитимного», после отставки Гончарука обязанности премьера будет выполнять недавно назначенный вице-премьером Денис Шмыгаль. Мы уже обращали внимание на то, что этот человек совершенно нетипичен для нынешней власти — он имеет значительный опыт в сферах бизнеса и госуправления, а ранее должен был попасть под люстрацию (при Януковиче занимал довольно высокие должности во Львовской областной администрации). Главное, впрочем, то, что это человек Ахметова - перед назначением на пост главы Ивано-Франковской ОГА (откуда ушёл в правительство), он работал в ахметовском ДТЭК «Западэнерго». Правительственный кризис в Украине. Сергей Слободчук о технологии формирования нового Кабмина © Facebook, Сергей Слободчук

Кстати, интересный момент — Ивано-Франковщина с давних пор считается вотчиной Коломойского, поскольку там расположены его бизнес-активы (НПЗ и курорт «Буковель»). Так что фигура Шмыгаля может быть компромиссной с точки зрения интересов Коломойского (может, впрочем, напротив быть конфликтной — если назначение было в пику ему).

Интересно было бы знать, имеет ли Шмыгаль шансы быть утверждённым Радой? Многое зависит от того, соответствует ли его кандидатура интересам Пинчука (предложенные Пинчуком кандидатуры Ахметова, судя по косвенным данным, удовлетворили, в отличие от действующего премьера).

Выводы

1. Премьер Гончарук подал в отставку и вечером 4 марта состоится внеочередная сессия Рады, на которой будет принято решение о новом премьере.

2. Причиной отставки Гончарука, скорее всего, стал его конфликт с Коломойским из-за «Центрэнерго».

3. Вероятность переутверждения Гончарука существует, хотя она и крайне низка — кажется, внутри страны он уже никому не нужен. Если его переутвердят, то это будет означать, что украинские олигархи «слились», а страна окончательно стала колонией МВФ и Сороса.

4. Вероятность утверждения какой-то из кандидатур, обсуждавшихся на прошлой неделе, равна нулю.

Возможно, что новым премьером станет вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

До среды, 4 марта, могут появиться ещё несколько кандидатур, устраивающих Пинчука и Ахметова (а возможно и Коломойского), а также МВФ.