Пока что официальная реакция Киева на гибель вечером 27 февраля трех десятков турецких военных, последовавшая после налета сирийской авиации в провинции Идлиб, достаточно немногословна и выверена в соответствии с публичной линией Запада.
«Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б. Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские, — говорится в заявлении, опубликованном утром 28 февраля на сайте Министерства иностранных дел Украины. — Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии».
«Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акар, — в свою очередь, днем в пятницу написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк. — Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий. Гибель людей — это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира. От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в это нелегкое минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления».
Отметим, что о поддержке действий Анкары в этих заявлениях речь не идет. Тем более, что турецкие войска находились на территории соседней независимой страны, поддерживая там местные вооруженные формирования и созданное ими, если называть вещи своими именами, непризнанное государство. Разве что в данном случае это непризнанное образование не имеет никаких признаков государственности и называется просто «Идлибской зоной деэскалации конфликта».
Интересно, что президент Владимир Зеленский вообще уклонился от каких-либо заявлений, хотя буквально на днях встречался с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и заверял его в дружбе. На страницах украинского президента в соцсетях 27 и 28 февраля царит молчание, которое скоро можно будет назвать неловким.
Что интересно, не воспользовались возможностью «пнуть» действующего президента и его партию в «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, позиционировавших себя в 2019 году именно как своего рода «партию войны», не случайно и экс-президент среди своих лозунгов на первое место ставил «Армию», и на первые места в списке партии привлек командующего Десантно-штурмовых войск и видную АТОшницу. Конечно, сейчас бывший президент куда больше обеспокоен вызовом на допрос в Государственное бюро расследований, однако, для критики режима обычно подходит любой повод. Но не этот.
Заявление по этому поводу сделал лишь нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев, сообщивший в комментарии интернет-изданию «Гордон»: «Думаю, в этот раз Турция сделает выводы… Приведет ли эта ситуация к сближению Анкары и Киева? Посмотрим. Турция и так поддерживает Украину в меру своих возможностей… Посмотрим, как дело будет развиваться. Пока делать выводы рано». В общем, вроде что-то и сказал, а по сути-то — и ничего.
Молчат, словно воды в рот набрали, и парламентские партии «Батькивщина» и «Голос», как и их лидеры, выдающие обычно заявления по поводу и без в режиме нон-стоп.
Дело в том, что НАТО, к которому апеллирует сейчас Эрдоган, тоже заняло позицию в духе «осуждаем, морально мы с вами, но не готовы поддерживать как-то иначе».
В опубликованном днем в пятницу на сайте Североатлантического Альянса заявлении говорится: «Послы всех 29 стран встретились в формате Североатлантического совета в пятницу (28 февраля), по запросу Турции о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, относительно ситуации в Сирии. Союзники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих вблизи Идлиба. Они также осудили неизбирательные авиационные удары сирийского режима и России, которая его поддерживает, по провинции Идлиб, и призвали их остановить наступление, уважать международное право и вернуться к усилиям ООН по поиску мирного решения».
Зато, с резкими заявлениями выступили лидеры радикальных популистских партий, оппонирующих и действующей украинской власти, и Евросоюзу, но при этом не имеющих шансов на прохождение в Верховную Раду.
«Украинская власть сейчас должна решительно поддержать Турцию в ее противостоянии с Россией. Я бы на месте президента Владимира Зеленского уже безотлагательно сделал телефонный звонок и предложил своему турецкому коллеге всю необходимую помощь, — написал в пятницу. 28 февраля, в Facebook лидер Радикальной партии (рейтинг которой сейчас колеблется около 2%) Олег Ляшко. — Также правительство должно максимально работать над углублением военно-технического сотрудничества между нашими странами. Принцип «моя хата с краю» в данном случае очень навредит нашим национальным интересам и безопасности».
Ощущение, словно на дворе май 2014 года и Ляшко вновь главный вояка Украины, хотя сейчас он, что называется, не при делах.
Да, что касается комбатов. Удивительно похожее по содержанию заявление утром 28 февраля сделал в своем Telegram-канале (страницы «азовского» движения и его представителей в Facebook удаляет администрация соцсети) вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий: «Сейчас, по некоторым данным, Турция готовится объявить войну Сирии. Это, безусловно, будет означать ограниченную войну Турции с Россией. И это для РФ не война с «папуасами» из ИГИЛ* или «Джебхат ан-Нусры»*, это война с технологически развитым и агрессивным противником, который имеет мощный флот, авиацию и ПВО… Для Украины это мог бы быть шанс!»
Уж не отрерайтил ли Ляшко бывшего командира «Азова»?
Впрочем, иронизирует Билецкий: «Я уверен, что этот шанс использован не будет. Я уверен, Президент Зе не подведет друга, в «глазах которого мир» в трудную минуту, не ударит ножом в спину стране, которая является «основным потребителем продукции 95 квартала». Не будем активизироваться ни по военному, ни по дипломатическому направлениям, не будем синхронизировать усилия с Турцией, не будет вообще ничего».
Ради интереса можно упомянуть и еще один мелкий осколок радикального социал-национального движения, а именно монополизировавший за последние несколько лет политически мотивированное насилие на улицах Харькова «Фрайкор».
«Республика Турция с 2014 года выступает верным союзником Украины и не признает аннексию Крыма. Мы сотрудничаем в оборонной сфере, Турция регулярно передает помощь украинской армии, поэтому сегодня наше государство должно решительно поддержать их в противодействии российскому агрессору», — говорится в заявлении, опубликованном вечером 28 февраля в Telegram-канале этой ультраправой организации.
* Организации запрещены Верховным судом РФ