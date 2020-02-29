Обострение российско-турецких отношений оказалось весьма кстати для радикальных партий, пока что находящихся на обочине украинского политикума

Пока что официальная реакция Киева на гибель вечером 27 февраля трех десятков турецких военных, последовавшая после налета сирийской авиации в провинции Идлиб, достаточно немногословна и выверена в соответствии с публичной линией Запада.

«Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б. Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские, — говорится в заявлении, опубликованном утром 28 февраля на сайте Министерства иностранных дел Украины. — Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии».

«Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акар, — в свою очередь, днем в пятницу написал на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк. — Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий. Гибель людей — это всегда огромное горе для всей страны. И в Украине, где шестой год гибнут наши защитники, как нигде понимают это. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира. От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в это нелегкое минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления».

Отметим, что о поддержке действий Анкары в этих заявлениях речь не идет. Тем более, что турецкие войска находились на территории соседней независимой страны, поддерживая там местные вооруженные формирования и созданное ими, если называть вещи своими именами, непризнанное государство. Разве что в данном случае это непризнанное образование не имеет никаких признаков государственности и называется просто «Идлибской зоной деэскалации конфликта».

Интересно, что президент Владимир Зеленский вообще уклонился от каких-либо заявлений, хотя буквально на днях встречался с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и заверял его в дружбе. На страницах украинского президента в соцсетях 27 и 28 февраля царит молчание, которое скоро можно будет назвать неловким.

Что интересно, не воспользовались возможностью «пнуть» действующего президента и его партию в «Европейской Солидарности» Петра Порошенко, позиционировавших себя в 2019 году именно как своего рода «партию войны», не случайно и экс-президент среди своих лозунгов на первое место ставил «Армию», и на первые места в списке партии привлек командующего Десантно-штурмовых войск и видную АТОшницу. Конечно, сейчас бывший президент куда больше обеспокоен вызовом на допрос в Государственное бюро расследований, однако, для критики режима обычно подходит любой повод. Но не этот.

Заявление по этому поводу сделал лишь нардеп от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев, сообщивший в комментарии интернет-изданию «Гордон»: «Думаю, в этот раз Турция сделает выводы… Приведет ли эта ситуация к сближению Анкары и Киева? Посмотрим. Турция и так поддерживает Украину в меру своих возможностей… Посмотрим, как дело будет развиваться. Пока делать выводы рано». В общем, вроде что-то и сказал, а по сути-то — и ничего.

Молчат, словно воды в рот набрали, и парламентские партии «Батькивщина» и «Голос», как и их лидеры, выдающие обычно заявления по поводу и без в режиме нон-стоп.

Дело в том, что НАТО, к которому апеллирует сейчас Эрдоган, тоже заняло позицию в духе «осуждаем, морально мы с вами, но не готовы поддерживать как-то иначе».

В опубликованном днем в пятницу на сайте Североатлантического Альянса заявлении говорится: «Послы всех 29 стран встретились в формате Североатлантического совета в пятницу (28 февраля), по запросу Турции о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, относительно ситуации в Сирии. Союзники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих вблизи Идлиба. Они также осудили неизбирательные авиационные удары сирийского режима и России, которая его поддерживает, по провинции Идлиб, и призвали их остановить наступление, уважать международное право и вернуться к усилиям ООН по поиску мирного решения».

Зато, с резкими заявлениями выступили лидеры радикальных популистских партий, оппонирующих и действующей украинской власти, и Евросоюзу, но при этом не имеющих шансов на прохождение в Верховную Раду.

«Украинская власть сейчас должна решительно поддержать Турцию в ее противостоянии с Россией. Я бы на месте президента Владимира Зеленского уже безотлагательно сделал телефонный звонок и предложил своему турецкому коллеге всю необходимую помощь, — написал в пятницу. 28 февраля, в Facebook лидер Радикальной партии (рейтинг которой сейчас колеблется около 2%) Олег Ляшко. — Также правительство должно максимально работать над углублением военно-технического сотрудничества между нашими странами. Принцип «моя хата с краю» в данном случае очень навредит нашим национальным интересам и безопасности».

Ощущение, словно на дворе май 2014 года и Ляшко вновь главный вояка Украины, хотя сейчас он, что называется, не при делах.

Да, что касается комбатов. Удивительно похожее по содержанию заявление утром 28 февраля сделал в своем Telegram-канале (страницы «азовского» движения и его представителей в Facebook удаляет администрация соцсети) вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий: «Сейчас, по некоторым данным, Турция готовится объявить войну Сирии. Это, безусловно, будет означать ограниченную войну Турции с Россией. И это для РФ не война с «папуасами» из ИГИЛ* или «Джебхат ан-Нусры»*, это война с технологически развитым и агрессивным противником, который имеет мощный флот, авиацию и ПВО… Для Украины это мог бы быть шанс!»

Уж не отрерайтил ли Ляшко бывшего командира «Азова»?

Впрочем, иронизирует Билецкий: «Я уверен, что этот шанс использован не будет. Я уверен, Президент Зе не подведет друга, в «глазах которого мир» в трудную минуту, не ударит ножом в спину стране, которая является «основным потребителем продукции 95 квартала». Не будем активизироваться ни по военному, ни по дипломатическому направлениям, не будем синхронизировать усилия с Турцией, не будет вообще ничего».

Ради интереса можно упомянуть и еще один мелкий осколок радикального социал-национального движения, а именно монополизировавший за последние несколько лет политически мотивированное насилие на улицах Харькова «Фрайкор».

«Республика Турция с 2014 года выступает верным союзником Украины и не признает аннексию Крыма. Мы сотрудничаем в оборонной сфере, Турция регулярно передает помощь украинской армии, поэтому сегодня наше государство должно решительно поддержать их в противодействии российскому агрессору», — говорится в заявлении, опубликованном вечером 28 февраля в Telegram-канале этой ультраправой организации.

* Организации запрещены Верховным судом РФ