Упорные слухи о том, что Владимир Зеленский решил поменять премьера в среду, 26 февраля, перешли в стадию решений. И, судя по всему, вот-вот это произойдет. Хотя менять, не вместо, а вместе, надо не только премьера, но и себя. Пришла пора. Но поменять себя - сложнее, если вообще возможно

Начиная с сентября рейтинг Зеленского стремительно падал, пока в декабре Владимир Путин не сделал подарок молодому украинскому партнеру в виде возвращения задержанных украинских моряков, их катеров, а также нормандский формат на высшем уровне и обмен пленными. Взамен Зеленский, почему-то решивший, что все это произошло благодаря его дипломатическим умениям, стал произносить и делать нечто несусветное — сначала в Иерусалиме на 75-летии Холокоста, потом в Вршаве на 75 летии Освенцима. Протянутая рука Москвы повисла в воздухе.

В Кремле это заметили, после чего перестали делать дорогие подарки. Как следствие — минус 10% рейтинга ежемесячно. Есть новости похуже: навстречу движущемуся вниз числу сторонников Зеленского, стремительно поднимается вверх антирейтинг. Это еще не хейтеры, но от любви до ненависти один шаг.

Майданобесие — гамбит первый

Последнее исследование центра Разумкова, которое дало такие удручающие для диджитализаторов результаты, было проведено 13-17 февраля. Социологи не даром выбрали время до 20 числа. Надвигались события. Офис президента Украины наконец-то избавился от Андрея Богдана, который потерял контакт с шефом, присутствуя — отсутствовал последние месяцы, спустив работу в унитаз.

Богдан стал неконструктивен, недоговороспособен и контрпродуктивен. Но главное — он пропускал мячи от врагов, шпионов и диверсантов. Торпеды черного пиара летели со стороны Порошенко и беспрепятственно поражали борта президентского флагмана, снижая его устойчивость. Богдана перестали приглашать на совещания и возить с собой на встречи. Пошли слухи, что он продался врагам.

Приближалась угрожающая дата: годовщина расстрелов на Майдане. Игровое поле Порошенко и партии войны, которые готовили разделку скудной тушки Зеленского на рыночной площади. Сделаем пометку красным карандашом: все, что связано с «Евромайданом» — не играет за Зеленского. Эта тема ему чужая.

Тогда Богдана убрали, заменив его на опытного Ермака. И сразу же замерили аудиторию. Результат получился ужасающий: Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют — 41%. Последняя цифра — антирейтинг. Тот самый, который уничтожил второй срок Порошенко, который, как он думал, у него в шляпе. Заказная провокация. Ермак и Козак обсудили обострение в Донбассе - СМИ © ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | ПРесс-служба президента Украины/Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

Ситуация, конечно, не катастрофическая. Но это пока. Как шутят в подобных ситуациях ушлые социологи: "снизу постучали" и надо отдать должное Зеленскому, он этот стук услышал. В отличие от Порошенко, который такие негативные цифры вообще, похоже, не принимал в расчет.

Однако дальше — хуже. За два дня до «майданобесия», где, по данным Ермака, Порошенко собирался устроить смотр оппозиции, случилось обострение в Золотом. ВСУ вернулись на позиции до разведения войск и получили отпор. Если бы это случилось, когда угодно, но только не накануне годовщины расстрелов на Майдане — это не было бы так ужасно для Зе. Но это случилось накануне.

Скоротечный бой уничтожал политику «умиротворения», ставил крест на имидже президента-миротворца. Никто в офисе Зе, в первую очередь Ермак, не сомневались, что провокация при Золотом была искусственной и заказанной. Заказчик намеревался использовать это, чтобы 20 февраля под вой матерей погибших, у их кладбища на Крещатике, станцевать боевой гопак на рейтинге Зеленского.

Если бы результаты исследования с цифрами были опубликованы 19 февраля, через месяц Владимиру Александровичу стоило бы смело подавать в отставку. Заговор был налицо, Богдан, с Сейшельских островов хохотал с пожеланиями: «но вы держитесь», события надвигались гиблые — запахло крахом. Спасти Зеленского могло только чудо. И оно случилось.

Коронабесие — гамбит второй

20 февраля Зеленский, рано утром, приехал с женой на Крещатик, чтобы формально выполнить ритуал возложения цветов к неряшливому кладбищу зловещей «Небесной сотни». Он старательно отмежевался от того, что предстояло в этом месте немного позже. Не стоит сомневаться: Зеленский крайне далек от «революции достоинства», ее идей, а те, кто участвовал в этом, ему омерзительны.

Это не фантазия и не умышленное очернение. В тот день, уже скоро, всей Украине будет показано истинное лицо «евромайдана». Из точки А в точку Б собирался Порошенко и его веселая компания, чтобы растоптать поглумившегося над ним, грозой государства-агрессора, наглого карлика. Ничто не могло остановить это. Внезапно выяснилось, что из точки В, в точку Г, на высоте 9000 метров в воздушное пространство Украины, как астероид, ворвался чартер из Китая с эвакуированными гражданами Украины. История умалчивает, почему борт не захотели принимать в Харькове, Полтаве, Кременчуге, Днепре, наконец на любом военном аэродроме. И самолет с украинцами стал заложником: 36 кругов над Украиной сделали пилоты, прежде чем Борисполь разрешил ему посадку. Внимание миллионов граждан страны было приковано к судьбе этого Боинга. Ситуация выглядела скандально. «Спасибо, что не сбили!», — писали в сетях злоязычные тролли. Но это было лишь начало большого и весьма омерзительного на вид шоу в Санжарах. «Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

Пересказывать его не стоит, было важно четко прорисовать именно все вышеописанное. Потому что эти события стали номер один и умножили на ноль Порошенко, «партию войны» и черный пиар на Крещатике. Автоматически, все напрочь забыли о годовщине расстрелов на майдане и «Небесной сотне». Средневековое мракобесие «активистов-волонтеров», накинувшихся на уханьских попаданцев, было настолько шокирующим и красноречивым, что встал во весь рост над Украиной истинный вид «евромайдана» и его адептов.

Адекватным украинцам открылось, как именно выглядели те, кто валили Януковича, захватывали админздания, бесчинствовали в Киеве и шли на штурм Банковой. Разнузданная толпа в Новых Санжарах, кидавшая камни в автобусы с «уханьцами», молящиеся, чтобы несчастных увезли подальше, западенцы-галичане. Наконец — поющие гимн львовские врачи. Это был шок для всей страны, даже мира. Все всё увидели и поняли.

В шоке был даже Порошенко. Он и его боты в сетях не знали, как реагировать. Было видно, что они были не готовы к такому. За один день был уничтожен позитивный образ «революции достоинства», самих «революционеров» и конечно же злосчастной «Небесной сотни». Годовщина расстрелов на Майдане была сорвана. Это был конец всего культурного мифа, рожденного Майданом.

Пять лет в помойку за один день!

Премьеробесие — гамбит третий

Всего этого скандала с самолетом и Санжарами не должно было быть. За 22 дня до приступа средневекового мракобесия, на Украину спокойно вернулась группа украинцев из Уханя. Тихо, без пыли, шума и хейта.

Но почему же в этот раз такой скандал? Кому это было нужно? Значит кому-то именно это и было нужно! Зеленский к этому никакого отношения не имел. Наоборот, он был объектом для таинственных субъектов — сценаристов и режиссеров. «Болваном» в старом, польском преферансе, а не игроком. Его вывели из зоны поражения, дистанцировали от событий и защитили от разлета осколков. Зеленский выглядел достойно посреди этой кучи дерьма.

Но почему? Да потому, что тем, кому нужно открыть рынок земли на Украине, Зеленский нужен в виде президента, молодой и красивый. Задача Зеленского — открыть рынок земли, для этого его и делали президентом. Поэтому, когда Порошенко был готов перейти черту, кто-то позаботился, чтобы он сам был обмазан смрадной смолой и вывалян в перьях. Именно в таком виде он и стоял посреди кладбища на Крещатике — как ощипанный кур. Только после этого и опубликовали исследование центра Разумкова. Но народ был слишком шокирован Санжарами, чтобы обращать внимание на какие-то цифры. По этой же причине прошел абсолютно незамеченным отчет правительства Гончарука в минувшую пятницу. Ненаучная фантастика. Отчет украинского Кабмина нельзя читать без слёз и смеха © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это событие было не интересно даже тем, кто был в сессионном зале: депутаты ходили, тусовались, болтали, смеялись, может быть вызывали проституток из смартфонов — только не слушали Гончарука.

А зря. Ибо премьер блестяще подтвердил свой статус «профана». Он нес чушь, дамы и господа! Это первый случай в истории Украины, когда премьер с высокой трибуны «гонит тюльку косяком». Как минимум, он приписывал себе всё, что сделало правительство Гройсмана, как максимум — рассказывал о том, чего вообще не существует в природе. Последней каплей стал факт привлечения частной пиар-компании для «написания и презентации отчета правительства». То, что Гончарук — пустое место, все поняли давно. Но «шпаргалок» в стилистике средней школы, еще не было. Теперь есть! Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Как следствие и начались разговоры во весь голос о срочной замене Гончарука и его «соросят». Обсуждаются фамилии: Валерий Хорошковский, Юрий Витренко, Сергей Тигипко, даже Дубилет и Баканов. Авакова прочат в вице-премьеры. Это еще не политический кризис, но власть лихорадит и кидает из крайности в крайность, как в 1917 году кидало Временное правительство. Если рейтинг Зеленского будет снижаться на 10% в месяц — его конец наступит в июне. Если он даст уволить Гончарука с соросятами — он останется один, без своей команды и ему тоже будет крышка. Исследование центра Разумкова показывает, что у Гончарука 6% поддержки. И почти 70% антирейтинг. После Санжар уже больше.

Мир или Ющенко

Ситуация у Зеленского безвыходная. Надеяться не на что. Воинственными заявлениями по Крыму и «днем сопротивления» он сам себе отрезает канаты, связывающие его со спасительной Москвой, которая ранее бросила ему три спасательных круга. Сейчас Путин сменил на украинском фронте Суркова на Козака, злого полицейского заменил на доброго.

Но Козак отнюдь не либертарианец! Его стиль — деловой и прагматичный, но жесткий, что видно на примере Молдавии. Если Зеленский и дальше будет использовать Путина и Москву для самопиара, с чего начинал Порошенко, то его телефон заблокируют и перестанут отвечать.

И главное: Зеленский думает, что его главная задача — открыть рынок земли. Но это ошибка, потому что данный закон не спасает лично президента Украины. Его спасает только мир в Донбассе согласно условий Минских соглашений. Это вернет ему доверие избирателей. Но Зеленский устами своего министра иностранных дел зачем-то стал уверять, что надо менять не себя, не свои подходы к Минским соглашениям, а сами Соглашения. Еще не понял, что происходит? Или понял, но не может остановить инерцию чиновников МИДа? Теперь это уже не важно. Если мира скоро и внезапно не случится, Зеленский слетит. Никаких признаков того, что краха «государства в смартфоне» не произойдет, на сегодня нет.

Наоборот, все указывает на то, что осенью Зеленский превратится в Ющенко. И станет частью истории.