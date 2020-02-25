В последние недели представители украинской власти по-прежнему заявляют, что выборы в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, желательно бы провести в октябре, вместе с общеукраинскими очередными местными выборами. Однако это - ложь, плохо прикрытая и скоординированная для внешних наблюдателей

Действительно, в последнее время представители украинской власти постоянно говорят о выборах в местные органы власти, которые они предполагают провести в октябре 2020 года.

Так, заявлял об этом Андрей Ермак на первом брифинге после своего назначения главой Офиса президента, сам глава государства Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции, а далее министр иностранных дел Вадим Пристайко — и на ток-шоу «Свобода слова», и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

А ведь все трое, говоря подобное, должны понимать, что сознательно лгут, ибо никаких очередных выборов в октябре команда Зеленского проводить не планирует.

Как я уже писал в издании Украина.ру, в Верховной Раде в конце января был зарегистрирован правительственный законопроект «Об административно-территориальном устройстве Украины», который предполагает, что местные выборы не проводятся, пока не утвердят новое административное деление страны. То есть пока не проведут административное объединение населенных пунктов в громады и не сократят число районов и городов. При этом правительству предоставляется год на то, чтобы до вступления закона в силу направить в Раду соответствующие законопроекты о границах новых районов и о переведении малочисленных городов в разряд поселков и сел (с созданием общин Кабмин должен разобраться без Рады). Зеленский рассказал, когда собирается провести выборы в Донбассе © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Невозможно сказать, когда все эти вопросы будут решены. Да, по логике с этим законом надо определиться на этой сессии, чтоб не отменять намеченные по действующему законодательству на октябрь местные выборы, когда уже начнется кампания. И даже можно предположить, что правительство выполнит свою задачу стахановскими темпами и предложит указанные законопроекты не через год, а раньше. Но ведь их же еще надо принять. А вдруг к моменту, когда их можно будет рассматривать, Рада увязнет в каком-нибудь другом вопросе, как сейчас с законом о продаже земли? С учетом всего этого трудно представить, что местные выборы после принятия этого закона могут состояться раньше лета 2021 года, и не удивлюсь, если дело до них дойдет только к зиме 2022-го.

Местных выборов в неподконтрольном Киеву Донбассе этот перенос не касается. Ведь в Минских соглашениях идет речь о внеочередных выборах в регионе. Срок их проведения сознательно не увязан со сроком очередных выборов по всей Украине, для того, чтобы можно было их проводить сразу после того, как стороны договорятся.

Так зачем же Зеленскому, Ермаку и Пристайко лгать о местных выборах в октябре по всей Украине и желательно с Донбассом? Очевидно, потому, что они привыкли врать и говорят некоторые вещи сугубо для внутренней пропаганды или умиротворения внешних наблюдателей.

Взять тот же тезис о миротворцах по всей территории неподконтрольного Донбасса, о которых глава украинского МИД, согласно его собственным словам, и поехал сейчас разговаривать в ООН. Любой человек, знающий, как решаются такие вопросы, понимает, что речь идет о невозможном — ведь решение о «голубых касках» принимается Советом Безопасности ООН, где Россия имеет право вето.

Впрочем, о миротворцах говорит в последнее время исключительно Пристайко. И вообще характер лжи в обоих случаях различается. Так, во-первых, относительно миротворцев Киев озвучивает свое реальное желание, которое только невозможно выполнить, а вот очередные местные выборы в октябре проводить украинская власть не желает, иначе не намечала бы их перенос. Во-вторых, раз вопрос о миссии ООН в Донбассе все равно в Совбезе не поднимается, Украина может говорить на эту тему, пока ей не надоест, пользуясь тем, что в стране не так много людей, понимающих нереальность этой идеи. А вот в случае с выборами обман быстро вскроется: ведь закон об административно-территориальном устройстве неизбежно будут скоро обсуждать в Раде. Приближение положенного по действующему законодательству срока местных выборов и неоднозначный характер законопроекта (наверняка поправок будет очень много) объективно требуют, чтобы парламент перешел к этому вопросу сразу после того, как закончится сериал с законом о продаже земли. Значит, максимум в апреле ложь должна обнажиться. Ермак утверждает, что Киев прекратит войну и проведет местные выборы в октябре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И нельзя думать, что ветви власти здесь действуют вразнобой, данный проект сугубо инициатива правительства, а президента его судьба не интересует. Вопрос административного устройства всегда был на Украине прерогативой президентов. И Зеленский тем более не является исключением, поскольку он внес конституционные поправки в части децентрализации. Да, потом президент его отозвал, но лишь для того, чтобы согласовать спорные вопросы с внешними кураторами и внести документ в Раду после предварительного обсуждения. Об этом говорит тот факт, что 24 февраля прошла встреча представителей Офиса президента и профильного комитета Рады с представителями структур Совета Европы, посвященная «организации публичных консультаций относительно изменений Конституции в части децентрализации власти». А правительственный проект об административно-территориальном устройстве — это документ, который идет в том же направлении, что и данные поправки, и частично решает предусмотренные ими задачи.

Может, у президента не хотят, чтобы о законопроекте узнали раньше времени? Но ведь документ уже опубликован на сайте Рады, а отсутствие его активного обсуждения в центральных СМИ отнюдь не означает, что он неизвестен тем, на кого его принятие повлияет. Например, еще 31 января глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко назвала неправильным то, что в рамках реформы четыре областных населенных пункта (Очаков, Баштанка, Снигиревка и Новый Буг) потеряют статус города, и выразила надежду, что в марте облсовет примет соответствующее обращение к Раде. Наверняка такие, как она, ознакомились с законопроектом целиком и знают, что там написано насчет будущих выборов. А поскольку Москаленко озвучила проблему, типичную для большинства регионов, то подобных обращений местных советов будет много. Следовательно, суть админреформы, включая перенос выборов, станет известна уже в марте. «Я не понимаю, почему нельзя провести выборы в Донбассе до передачи границы» — Менендес © Екатерина Чеснокова

Так зачем же лгать? Почему Зеленский, Ермак и Пристайко говорят о выборах в Донбассе в октябре, хотя понимают, что одновременно с местными выборами провести их в октябре 2020-го года не получится?

Очевидно, им нечего сказать обществу о выборах в Донбассе, помимо повторения старых тезисов, включая те, которые уже утратили релевантность. Важно другое. Они врут, даже когда их вранье несложно проверить. И это настораживает по крайней мере тех, кто неравнодушен к судьбе Донбасса.

Тем более, что если бы Зеленский и его окружение сказали правду в данном вопросе, они бы только помогли установлению доверия на минских переговорах. Ведь в Донецке и Луганске неизменно резко реагируют на заявления о выборах в октябре, поскольку такие слова рождают подозрения в том, что Киев хочет обойти ключевое положение особого статуса закрепленное в примечаниях к пункту 11 Минских договоренностей: «Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим законом (т.е. об особом статусе Донбасса. — Авт.) не могут быть досрочно прекращены». Следовательно, если донбасские выборы станут частью общеукраинских очередных выборов, значит, избранная на них власть не получит гарантий от досрочного прекращения своих полномочий. Гарантий, которые были изначально провозглашены еще в сентябре 2014-го, с принятием Радой закона «Об особом порядке местного самоуправления…», и через 5 месяцев идентичным текстом были повторены в Минских соглашениях.

И хотя выборы в Донбассе в нынешнем октябре представить невозможно, правдивость Киева уменьшила бы подобные подозрения. А вот повторение тезиса об одновременных выборах в октябре эти подозрения усиливает, даже если знаешь, что очередные местные выборы Зеленский планирует на более поздний срок.

На фоне этих обоснованных подозрений надо задуматься и о том, что Минские соглашения все же не дают достаточных гарантий длительного сохранения полномочий за избираемыми на них властями Донбасса. Ибо на практике все будет зависеть от дистанции между донбасскими и общеукраинскими выборами. Предположим, что стороны договорятся о выборах в Донбассе в мае 2021-го, но общеукраинские очередные местные выборы пройдут в ноябре-декабре 2021-го. Это означает, что в конце года вновь придется голосовать и в Донбассе. Получается, гарантии от лишения полномочий будут у мэров и местных советов лишь на полгода.

Очевидно, что в Киеве просто обманывают общественное мнение, не собираясь проводить местные выборы в Донбассе ни в октябре 2020-го, ни в мае 2021-го, ни позже. Просто это очередная пропагандистская уловка украинской власти.