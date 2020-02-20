Последние два дня по социальным сетям ходит телевизионный сюжет, снятый региональным телеканалом в Святогорске, где демонстрируется разграбленный и разгромленный пансионат знаменитого донбасского курорта

Несколько лет подряд в этом пансионате квартировали украинские вояки. Они вырвали с корнем водопроводные трубы, срезали все мало-мальски пригодные для сдачи в металлолом батареи отопления и карнизы, сорвали обои, загадили полы и стены. Камера телевизионщиков из Славянска показывает грустного директора санатория — она говорит, что убытков нанесено на сотни миллионов гривен и оздоровительному комплексу уже никогда не подняться. Город Святогорск расположен на севере Донецкой Народной Республики. Он первым принял на себя удар ВСУ еще в мае 2014 года. Трудно представить себе, какие чувства охватывают жителей Славянска и подчиненного ему Святогорска, когда они смотрят на эти кадры.

"Мы этого президента не выбирали"

Свидетельство "горячей любви" этой части республики, оказавшейся с рядом других городов под контролем Украины в первых числах июля 2014 года, стало доступно тогда же. Как известно, жители "освобожденных" тогда территорий бывшей Донецкой области практически не принимали участия в президентских выборах на Украине в мае 2014 года, почти никак прошли в этих районах и осенние парламентские выборы. Никто особо и не удивлялся, когда в сети появилось видео, отснятое в Славянске на исходе лета того страшного первого года войны. Украинский журналист ходил по Славянску и спрашивал у горожан, что они думают о Петре Порошенко. Цена войны и мира. Сколько уже потеряла Украина и сколько ей надо для восстановления Донбасса © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

— А кто это?— спросили телевизионщика девчата, курившие у дверей парикмахерской.

— Как это кто? Президент Украины, — возмутился девичьей несознательностью журналист, — ваш президент.

Девушки только глумливо рассмеялись ему в лицо:

— Мы такого не выбирали, не знаем. Преступления без срока давности. Как украинские националисты планировали массовые убийства © РИА Новости, Нина Зотина

В городе химиков и стекольщиков Константиновке, что на полпути из Донецка в Славянск, украинских военных оскорбляют по поводу и без оного все последние годы. Что совсем неудивительно, ведь это здесь, все в том же жутком 2014-м пьяные "освободители", раскатывая для куражу на БМП по городу, задавили насмерть молодую женщину и маленькую девочку. Возмущение горожан переросло в массовые беспорядки, которые украинские боевики подавили, открыв огонь на поражение по толпе, собравшейся у казармы ВСУ с требованием выдать пьяного ублюдка, сидевшего за рычагами боевой машины пехоты, убившей их земляков. Его, конечно, не выдали, никакого наказания он не понес. Более того, Петр Порошенко через некоторое время наградил убийцу орденом за доблесть.

Все шесть лет константиновцы спрашивают у своих родственников в свободной части ДНР — ребята, имейте совесть, когда вы уже вернетесь?

Сегодня к нарастающему валу нищеты в городе добавился и открытый правовой беспредел. Тут были созданы специальные бригады, которым дано право без решения суда, без санкции прокурора врываться в любое жилище под видом проверки электрических или газовых счетчиков. Понятно, что в условиях экономического беспредела, который развязали против собственного народа власти Украины, многим людям, особенно пенсионерам, приходится всячески оттягивать и оплату услуг ЖКХ, и многие другие обязательные выплаты, ведь и государство приостановило многие программы адресной помощи малоимущим. Казалось бы, надо проявить тактичность в подобных случаях. Как бы не так — к таким должникам и отправляются вышеупомянутые бригады. Не имея абсолютно никаких юридических прав, они силой проникают в жилища, обыскивают их, иногда применяют к пенсионерам физическую силу, проще говоря — избивают. Единоразовый штраф за нарушение системы оплаты и попытку "схимичить" на "окрутке" данных в счетчиках составляет не менее 40 000 гривен при средней пенсии в десять раз меньше. Люди, как говорится, волком воют, но платят, ибо дальше только тюрьма.

Поражение нацистов — украинцы не желают говорить по-украински

Это Донбасс. Здешняя ненависть большинства жителей к украинским оккупантам вполне понятна и естественна. У многих родственники или убиты членами националистических батальонов, или пропали без вести, или гибнут в боях с ВСУ, потому что ушли с ополчением в Донецк пять с половиной лет назад.

Но довели людей до края беспардонностью и хамским отношением и в других городах страны. Особенно тех, что примыкают непосредственно к мятежным республикам. Примечательно, что на многих русскоязычных жителей, скажем, Днепропетровска и Запорожья не повлияла даже ожесточенная информационная осада, в которую их взяла украинская государственная пропаганда. То и дело с берегов Днепра попадают в социальные сети интервью с местными жителями, крайне нелицеприятно высказывающихся в адрес нациократической власти Украины и положительно оценивающих политику РФ и Донбасса. Замечена и другая закономерность — чем выше технологический уровень населенного пункта, чем больше в нем людей с высшим образованием (желательно, техническим), тем меньше жители подвержены болезням националистического толка.

Взять, к примеру, Харьков. Огромный мегаполис, один из крупнейших городов не только Украины, но и всего СССР. Здесь расположились знаменитые танковые и авиастроительные заводы, "почтовые ящики", многие годы работавшие на оборону СССР.

Харьков — столица студенческого мира, здесь расположены десятки вузов разных профилей, преимущественно технического. Несмотря на то что Харьков куда более украинизирован на официальном уровне, чем, скажем, Донецк, Луганск или Симферополь, а в первые полтора десятка лет Советской власти он был даже столицей УССР, русский язык и русская культура всегда имели здесь преимущество перед остальными. Тут совсем еще недавно, каких-нибудь полтора десятилетия назад, галичанские студенты, попавшие в знаменитый ХАИ по льготам, ходили просить ректора Владимира Кривцова перевести ряд курсов обратно на русский язык, потому что он наравне с английским является языком мировой авиации. Бытие, как говорится, определяет сознание.

Харьков во время Русской весны 2014 года оказал значительное сопротивление националистам и стоявшей у них за спиной государственной власти. Сотни людей были брошены в тюрьмы, тысячи вынуждены были эмигрировать. В Харькове украинскому милицейскому спецназу удалось сделать то, что не вышло в Донецке, — штурмом взять захваченный местными антифашистами "белый дом" — здание госадминистрации. Но не удалось убить в харьковчанах стремление к возврату своего города в привычное и родное для них поле русской культуры и русского языка. Совсем недавно кто-то из отважных жителей этого замечательного города продемонстрировал это, водрузив на высокую дымовую трубу в центре города флаг России.

Знаменательно и то, что ревнители украинского языка постоянно жалуются — в Харькове даже в дни государственных праздников украинскую речь и бандеровские лозунги можно услышать только от маргиналов и бывших вояк зоны АТО. А вот музыка с эстрад льется на гуляниях преимущественно российская. Да что говорить о музыке, если украинские СМИ не так давно с крайним огорчением установили, что в "первой столице", как некогда именовали Харьков, на украинском языке (скорее, конечно, это суржик или "слобожанка", как его здесь именуют) с домашними разговаривают не более 4% горожан. Меньше только в Запорожье — 3%.

Стихийный отпор нацистам

Трудно сказать, сколько было за последний год-два случаев, когда граждане Украины в общественных местах давали отпор националистам, заставляя говорить их на своем родном языке — русском. Все в том же Славянске дух фронды привел к тому, что получил по физиономии заместитель мэра, пытавшийся в одном из городских караоки-баров выключить песни на русском языке. Смех и грех, но наряд полиции, прибывший на место происшествия, принял сторону пророссийски настроенных горожан.

В соседнем Краматорске на почве неприязни к вмешательству во внутренние дела Украины некоторых государств Запада попал "под раздачу" волонтер из США, вознамерившийся поставить на место аборигенов, не вставших в ресторане во время исполнения государственного гимна Украины. Полиция города уже не один месяц лениво ищет тех краматорцев-работяг, которые с одного удара послали в нокаут обладателя "черного пояса" по карате из заокеанской республики. Шесть лет назад украинцев предупреждали: не зовите войну © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Много негатива и неприятных вопросов к власти накопилось и у жителей отдельных населенных пунктов Херсонской области. Она граничит с российским Крымом и по сей день локти кусает по поводу того, что у нее не было возможности последовать примеру жителей Тавриды. Особенно это касается, конечно, прибрежных Геническа и Скадовска, а также таких городов, как Новая Каховка, где на войну с украинским нацизмом в донбасское ополчение отправился не один десяток бойцов.

Показательно, что жители села Стрелковое на Арабатской стрелке, которая тянется вдоль всего Крыма и наполовину административно входит в Херсонскую область, в 2014 году попытались перенести знаки государственной границы Украины на север — за околицу своего населенного пункта — так велико было желание селян оказаться в русском Крыму. Увы, не вышло. Но дыхание России тут слышно хорошо, и дела ее явлены на местном уровне зримо. В Геническе не раз уже видели, как Россия совершенно бескорыстно делилась с городом газом, в котором ему отказывала вроде как своя Украина, налогоплательщиками которой гениченцы являются. Город Папанина и Ковпака, город Кости-моряка, который в Одессу приводил шаланды полные кефали (да, прототипом героя знаменитой песни стал местный грек-рыбак, краснофлотец времен Великой Отечественной), конечно, чувствует свое родство прежде всего с Крымом и Россией. Попытки устраивать здесь шествия 1 января ко дню рождения Бандеры и намерения снести памятник Пушкину закончились тем, что неизвестными был облит краской памятник Шевченко, мирно простоявший нетронутым не один десяток лет. Да, вандализм, заслуживающий осуждения, но такова сила обратного действия, реакции на вандализм желто-голубого колера.

Бандитизм плюс нацизм = грабеж

В последние два года Херсонщина стала еще и полем деятельности нескольких весьма своеобразных банд. Они были сколочены выпущенными из тюрем под амнистии Петра Порошенко уголовниками и притащившими с собой из Донбасса множество оружия бывшими вояками зоны АТО. Банды под чистую выносят дачи.

Житель херсонского райцентра Чкалово Петр Покальчук рассказывал автору этих строк, что сначала в Херсонской области грабили самые богатые дачи — на берегах Днепра. Потом, когда местное начальство, у которого и у самого там "домики" стоят, взялись за серьезную охрану своей собственности, банды перешли на дачи в степных районах. С 2017 года преступники переключились на отделения банков (преимущественно страдал "Приватбанк"), повесив на шею местных правоохранителей не менее полутора десятков "глухарей".

"Дело дошло до того, что грабители стали наведываться в наш знаменитый заповедник "Аскания-Нова" (всемирно известный биосферный заповедник. — Авт.) — поживиться дичью из редких птиц и животных", — говорит Покальчук.

Война в Донбассе принесла неисчислимые беды народу Донбасса. Но она же построила и уродливый пояс страха и безнадежности вокруг полосы боевых действий, зону глухого раздражения, а то и ненависти к правящему режиму. Некоторый всплеск оптимизма, наблюдавшийся в прошлом году в связи со сменой Порошенко на Зеленского, прошел давно. Граждане Украины из Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, Одессы знают, что именно война принесла им резкий рост преступности и столь же резкое падение уровня жизни. Они знают, что войну эту подготовили и ведут нацисты под бандеровскими знаменами и их покровители и спонсоры из числа наиболее одиозных олигархов, прорвавшихся во власть с одной целью — выгрести все богатства Украины в свои кубышки в западных офшорах.