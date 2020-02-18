В понедельник, 17 февраля, на согласительном совете фракций Верховной Рады депутат Вадим Рабинович предложил направить делегацию в Москву на празднование 75-й годовщины Победы. Разумеется, это вызвало бурную дискуссию. Но важна, в данном случае, не реакция профессиональных «патриотов», а самого президента Владимира Зеленского

День Победы в этом году в Москве на 75-летие будет отмечаться широко и очень пафосно. Судя по всему, в Москву съедутся лидеры ведущих держав мира. И это, несмотря на санкции, трения и суперхолодную войну между Западом и Россией. А вот поедет ли в Москву президент Украины Зеленский, пока остается непонятным. Впрочем, как это часто бывает у нынешнего главы государства, он сам не знает, чего хочет и на что отважится.

Вряд ли кто-то объяснял Зеленскому, что работа президента предполагает ежедневный выбор, причём выбор каждый раз принципиальный. Но даже если нет выборы — от выбора в принципе это совсем не избавляет. Вот и сейчас перед ним не в первый и не в последний раз стоит выбор между своими избирателями и националистической тусовкой, давящей на него справа. В Одесской области мужчина получил условный срок за советский флаг в День Победы © CC0, Pixabay

Зеленский ещё в прошлом году продемонстрировал, что он чтит своего деда — участника войны. Его избиратели восприняли такой жест правильно. По данным исследования, проведённого Социологической группой «Рейтинг» и Центром «Социальный мониторинг» 30 апреля — 10 мая прошлого года (опрошено 3 тыс. человек) 83% опрошенных полагают 9 мая одним из самых больших праздников, причём для 57% его значение выросло в последние годы (собственно, празднование 9 мая в современной Украине — один из немногих дозволенных вариантов проявления протестных настроений). 70% считают, что перенесение праздничного дня (точнее — организация так называемого Дня скорби) на 8 мая — неправильный шаг, в то время как поддерживают эту идею — только 17%.

На чьей стороне симпатии общественности очевидно, а Зеленскому необходимо всего лишь выбрать, с кем он себя ассоциирует — с 70% или с 17%? Однако, как водится, не всё так просто.

Начнём с того, что Зеленского на празднование годовщины Победы в Москве ещё не пригласили. И не факт, что пригласят. Во время последней телефонной беседы российский президент тонко намекнул украинскому, что тот не очень правильно относится к вопросам сохранения исторической памяти.

Основания для такого умозаключения у Владимира Путина были, поскольку во время выступления в связи с годовщиной освобождения Освенцима Зеленский заявил, что «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». Депутат из «Слуги народа» раскритиковал попытки отменить День Победы на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помимо того, что это просто чепуха с чисто исторической точки зрения (одним из первых актов массового уничтожения евреев стал Бабий Яр осенью 1941 года, а вовсе не оккупация Польши двумя годами ранее), это явный вызов России, являющейся преемником СССР.

К счастью для Зеленского, тут не всё так однозначно. Всё же речь шла о событиях сентября 1939 года, включая Пакт Молотова-Риббентропа и Освободительный поход Красной армии, к которым даже в СССР отношение было неоднозначное. Т.е., со стороны украинского президента это не прямой вызов, а только намёк на вызов. Но намёк уже достаточный для того, чтобы в России заподозрили, что в трактовке исторических фактов Зеленский мало чем отличается от предшественника и приглашать его на празднование совершенно не обязательно.

Не то, чтобы отказ Зеленского ехать в Москву как-то оскорбит Россию (скорее он таким отказом оскорбит своих собственных избирателей и хуже будет ему), но зачем в принципе приглашать человека, если он заведомо не приедет или же выкинет коленце вроде того, что что было в «Яд Вашеме», куда он приехал на 75-летие Холокоста, но официальные мероприятия посетить отказался? Разумеется, годовщина Победы — значительно более масштабная дата, чем годовщина Холокоста, но как осознание этого факта повлияет на креативщиков из команды «Квартала 95»?

Итак, что делать Зеленскому? Попытаемся прикинуть варианты поведения украинского президента.

Прежде всего — надо ли добиваться приглашения?

Если приглашение будет получено, ничего экстраординарного в этом не будет — приглашают многих. Информационного повода из этого не сделаешь.

Зато отсутствие приглашения будет расценено, в первую очередь, как неспособность Зеленского наладить нормальные отношения с Россией. А тут идёт речь о проблеме №1 современной Украины — о мире. Да, как следует из данных многочисленных исследований, украинцы мира не хотят, они хотят победы, но так, чтобы не воевать. Это всё понятно. Но уложить в одну кошёлку мир и отсутствие нормальных отношений с Россией довольно сложно.

В крайнем случае, конечно, без приглашения можно и обойтись. И сказать, что мы сделали всё, что могли (что, кстати?), но Россия мириться не хочет. Нехороший сигнал, но выжить можно. В целом, для себя дешевле всё же приглашение получить. «Рассмотрю серьезно». Трамп о приглашении Путина на День Победы в 2020 году © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

При этом ничто не мешает провести празднование 8-9 мая в Киеве, придав им соответствующий размах и пригласить высоких гостей, которые не захотят ехать в Москву (того же Анджея Дуду, например).

Но, если счесть, что наличие приглашения лучше его отсутствия, то как его получить?

Можно просто попросить — пока Путин трубку вроде бы берёт. Но в рамках дипломатического этикета это выглядит немного странно, поэтому лучше как-то иначе намекнуть на то, что Украина придерживается приемлемого курса в вопросах исторической памяти.

Само по себе это не сложно — традиционно принимается указ о праздновании 8-9 мая. В последние годы официальная часть в основном попадала на 8 мая, достаточно изменить баланс в пользу 9-го, разделив «гражданскую панихиду» националистов и праздничные мероприятия победителей, обозначив участие в последних президента. Ещё лучше было бы инициировать приведение в порядок нескольких мемориалов героям войны. Подобные сигналы будут отмечены общественностью на Украине и позитивно восприняты в Москве.

Если и после этого Зеленского не пригласят, это само по себе можно было бы обратить в свою пользу и даже запустить через «околоватные» каналы (того же Бужанского) тезис относительного того, что это уже Москва пытается унизить народ-победитель.

А что же делать, если всё-таки пригласят?

А вот это — действительно, проблема!

Опять же, из факта приглашения хорошего пиара не сделаешь. Пиар можно «наварить», по идее, уже там — на месте. Но в Москве со способностями киевских «креативщиков» знакомы и наверняка попросят воздержаться от демаршей вроде иерусалимского. В общем, вариант приехать, но на трибуну не выйти — не лучший. Как минимум, это будет означать заморозку отношений ещё и с Москвой (Вашингтон такую заморозку уже гарантировал и после выступления в Мюнхене сам Зеленский уже попал в число «врагов Трампа», заменив там Богдана).

Сделать всё правильно — не заслужишь особого авторитета у своих избирателей — они это воспримут как норму. Конечно, можно раскрутить кампанию в СМИ относительно того, что Порошенко вот, не ездил, а Зеленский поехал… Только кампании не получится. Политика СМИ определяется националистами и грантоедами.

Зато поездка в Москву вызовет крайне нервную реакцию со стороны националистов и такую бучу в парламенте, что хоть не возвращайся…

В общем, оптимальным вариантом для Зеленского было бы получить приглашение, но никуда не ехать под благовидным предлогом, например, чрезвычайной ситуации. На Украине ведь ещё много военных складов, которые пока что не взорвались…