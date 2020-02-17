В Украине готовится очередная реформа судебной системы: еще в декабре прошлого года Кабинет министров и премьер-министр Алексей Гончарук инициировали более широкое внедрение суда присяжных в практику судопроизводства страны. Украина.ру разбиралась, к чему приведет внедрение этих инициатив в стране

Законопроекты о суде присяжных от Кабмина

2 января 2020 года зарегистрированы два законопроекта относительно суда присяжных, внесенные Кабмином, а именно: законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования порядка формирования списка присяжных» (№ 2709) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения участия присяжных в осуществлении правосудия» (№ 2710).

По словам Гончарука, новые меры призваны «вернуть доверие народа к судам». Мнимый больной. Обвиняемый по делу Гандзюк игнорирует суды © Facebook, Хто замовив Катю Гандзюк?

«Дела будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; количество присяжных увеличиваем с трех до семи; количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшаем с двух до одного», — писал он тогда в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Кабмин стремится упростить порядок формирования списка присяжных.

«Исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации», — добавил премьер.

В целом, с помощью названых выше законопроектов планируется возложить на суд присяжных решение вопросов о виновности или невиновности обвиняемого в уголовных производствах, в которых за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненного лишения свободы. Решения по этим делам будут приниматься судом присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого — коллегиально судом в составе трех судей. Онищенко: «Обыски у судьи Чауса могут вскрыть преступную деятельность Порошенко»

Согласно документам, список присяжных формируется и утверждается территориальными управлениями Государственной судебной администрации Украины на основании информации, содержащейся в Государственном реестре избирателей, и в порядке, определенном Государственной судебной администрацией Украины. В список присяжных включаются граждане, постоянно проживающие на территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда, и давшие согласие быть присяжными. Список присяжных утверждается на три года и пересматривается в случае необходимости территориальными управлениями Государственной судебной администрации Украины.

Насколько широко суд присяжных применяется в Украине

Суд присяжных — это судебная процедура, которая применяется при рассмотрении уголовных дел. Суть её состоит в следующем: коллегия присяжных берет на себя часть полномочий суда. Они вместе с судьями выслушивают материалы дела и выносят вердикт, который может повлиять на решение суда.

По действующим нормам, такая возможность закреплена в ст. 124 и 127 Конституции, где говорится, что судопроизводство осуществляется народными заседателями и присяжными в случаях, предусмотренных законом. Это положение также является частью Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Пока право на суд присяжных имеют подозреваемые в преступлениях, за которые предусмотрена мера наказания в виде пожизненного заключения. Суд и прокурор обязуются разъяснить обвиняемому право на возможность подобного рассмотрения дела.

В мае 2019 года Агентство США по международному развитию, Центр демократии и верховенства права, а также Украинский центр общественных данных представили статистический анализ по поводу рассмотрения уголовных и гражданских дел с участием присяжных в 2017-2018 годах. В отчете говорится, что за этот период в уголовных делах присяжные вынесли 95 гражданам обвинительные приговоры и пяти — оправдательные, в гражданских делах при участии суда присяжных было удовлетворено 4860 заявлений, а отказано в удовлетворении — в 247 делах.

Судопроизводство Украины уже пострадало в результате «реформы», проведенной экс-президентом Порошенко в 2017 г. Так, было значительно сокращено количество судов и уволена масса профессионалов: из свыше 240 районных судов было создано вполовину меньше окружных. На оставшихся представителей Фемиды существенно возросла нагрузка, с которой они зачастую не справляются: при нормативной нагрузке в 180-200 дел за год, они вынуждены рассматривать до 800-1200. Это в первую очередь почувствовали на себе те, кого подозревают в совершении уголовных преступлений, поскольку рассмотрение дел стало существенно затягиваться. Президент получил возможность манипулировать судьями с помощью подписи указов о пожизненном назначении судей, у которых заканчивался срок 5-летних полномочий. В результате под видом реформы была сформирована ручная судейская вертикаль, зависимая от Банковой. Согласно оценкам ряда политиков и экспертов, предлагаемые Кабмином изменения еще больше подорвут судебную систему страны. «Суды не находятся в области права» – Гожый об освобождении Ефремова из СИЗО © Facebook, Александр Ефремов | Перейти в фотобанк

Критика экспертов: правовой нигилизм и сдача судов в руки националистических «активистов»

Народный депутат от «Слуги народа» Макс Бужанский на своей странице в Facebook назвал изменения от Гончарука катастрофой для судебной системы.

«Если коротко, это ад. Случайным образом набирается 7 присяжных, юридическое образование не обязательно. Они слушают дело, и, не имея ни малейшего представления о юриспруденции, выносят вердикт: виновен — не виновен. Далее, профессиональный судья может лишь назначить конкретное наказание, если присяжные решили, что виновен. А апелляция, регулировать этот вердикт, в сторону увеличения-уменьшения наказания? Не рассматривая при этом сам факт события в разрезе оценки первой инстанции», — написал нардеп.

Он также акцентировал внимание на негативных явлениях, являющихся последствием эпохи Порошенко.

«62% судов первой инстанции не имеют в своем составе трех судей, и не могут собрать коллегию! А в некоторых просто уже нет ни одного судьи! Так о каком доверии идет речь, если суды банально не запущены?? Идиотские вопли — вся Европа так живет, все так делают и.т. д — первый сигнал опасности, красная ракета, мы ж всегда наступаем на эти грабли. И да, срок рассмотрения резко увеличиться, в разы, представьте, кто и как будет эти коллегии из семи присяжных собирать. Короче, если этот мрак не завалить в зале парламента, присяжные навыносят приговоров, мало не покажется никому», — подчеркнул Бужанский.

А юрист по уголовным делам, глава адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» акцентировал внимание на явном несоответствии закона мировым стандартам, в частности, низкой защищенностью присяжных, отсутствие оплаты их труда.

«Начнем с того, что в США присяжными становятся не потому, что захотелось. Это почетная конституционная обязанность каждого гражданина. За уклонение, между прочим, уголовная ответственность предусмотрена. Это позволяет блюсти главный принцип деятельности суда присяжных — случайный выбор. В правительственном же законопроекте все наоборот. Предлагается ввести добровольное участие присяжных в отправлении правосудия. То есть, ни о каком случайном выборе не может быть и речи. А если скажу, что государство не только не собирается платить присяжным, но даже не озаботилось прописать сохранение их среднего заработка на время участия в процессе? Таким вот образом, если кто вдруг не понял, отбивают интерес у простого гражданина. Захочет работяга в присяжные пойти, а финансовый барьерчик уже выставлен», — констатировал Могильницкий в Facebook.

По его мнению, законопроект фактически отдает на откуп правосудие в Украине группам националистических активистов и волонтеров, которые будут судить, руководствуясь принципом политической целесообразности либо финансовой выгоды.

«Наши любимые «группы поддержки», состоящие из разнообразных «активистов» и «волонтеров», получат возможность не только оказывать давление на суд, но и принимать участие в процессе. Эти привыкли за идею трудиться. Многие, кстати, умудряются с этой идеи сытно кормиться. Ну да не будем считать чужие деньги! Полагаю, что есть желание сформировать пул дежурных присяжных. По образу и подобию дежурных понятых, которых следователи таскают за собой на особо важные следственные действия. Работают они, как правило, за неофициальное вознаграждение. Либо же зависят от правоохранителей настолько, что отказать не смеют. Человека на крючок посадить — дело нехитрое. Организовал уголовное преследование в отношении его близких и наслаждайся результатом. Чтобы присяжным и кураторам их спалось по-настоящему безмятежно, в Кабмине решили никакой ответственности за влияние на присяжным не вводить. Для присяжных, принимающих решения под чьим-то влиянием, тоже никакой ответственности. Покупай — не хочу. И это притом, что присяжный на общественных началах — идеальный вариант для подкупа. Любой состоятельный гражданин, заинтересованный в исходе дела, сможет взять шефство сразу над всеми, ничем не рискуя», — отметил юрист.

Он акцентировал внимание, что между англо-американской моделью суда присяжных и тем, что предлагают в Украине, наблюдается огромная разница в подходах. Так, приговор, вынесенный украинскими присяжными, будет невозможно обжаловать, а это — вопиющее нарушение принципов права как таковых.

«Кабмин, тем временем, гордо сообщает, что дополнительных затрат из бюджета введение института присяжных не потребует. То есть ни денег присяжным, ни безопасности. В США, к примеру, присяжные и зарплату по месту работы получают, и вознаграждение от государства. Кроме того, им обеспечивают охрану и проживание в гостинице, если дело требует изоляции от общества и устранения любых факторов влияния. Почувствуйте разницу! Самое же интересное я приберег напоследок. Оказалось, что принимать решения присяжные будут простым большинством! С учетом уже озвученных рисков, это совсем ни в какие ворота. В англо-американской модели, решение принимается абсолютным большинством голосов. В той же Великобритании коллегия присяжных распускается, если с трех попыток не приняла единогласное решение. Схожий порядок действует и в США. А теперь, осмыслив прочитанное, задумайтесь о том, что приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных, согласно законопроекту Кабмина, обжалованию не подлежит. То есть о конституционном праве на обжалование судебного решения, надо полагать, эти люди вообще не слышали. Или слышали, но плевать хотели и на Конституцию, и на чье-то право», — резюмировал эксперт.