В воскресенье, 16 февраля, исполняется 111 лет со дня рождения Ричарда Макдоналда - человека, который вместе с братом основал сеть ресторанов быстрого питания, оказавшую свое влияние и на историю Украины

В 1909 году, 16 февраля, в городке Манчестер, что в американском штате Нью-Гемпшир, родился мальчик, которого назвали Ричардом. Ему, а также его старшему брату Морису было суждено стать людьми, которые произведут революцию в сфере питания.

Сегодня их фамилия на слуху. Даже те, кто не знает, как звали двух братьев, при слове «Макдональдс» быстро назовет основные пункты меню этого знаменитого фастфуда. «Макдональдс» — он же «Мак», «Макдак», «макдачная» — можно без преувеличений назвать явлением современной поп-культуры. Не мог «Макдональдс» не оставить свой след и в современной украинской истории и культуре.

От первых лиц государства — до разыскиваемых лиц

«Две мясные котлеты гриль, специальный соус, сыр» — так начинается реклама одного из бургеров «Макдоналдса» — бигмака. В 1986 году благодаря изданию The Economist в мировой экономике появился новый способ определения «настоящей цены» той или иной валюты — индекс бигмака. К тому времени «Макдоналдсы» были разбросаны по всему миру, за исключением разве что СССР и других государств (первый советский «Мак» открыли четыре года спустя — в 1990 году в Москве). Сам же бургер содержит достаточное количество компонентов, чтобы представлять народное хозяйство. Сравнивая цены на бигмак в разных странах, экономисты могли увидеть, например, несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода. «Нечестивые сыроядцы». Что ели захватчики Киева © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Этот индекс особо полюбился главе Национального банка Украины Владимиру Стельмаху осенью 2008 года, когда мир был охвачен финансовым кризисом. Гривна ушла в крутое пике. В конце ноября Стельмах призвал украинцев не покупать иностранную валюту и сослался на индекс бигмака.

«Прошу — одумайтесь! Потому что пройдет время, где-то не больше года: все будет совсем по-другому. Придет стабилизация экономики, восстановятся наши международные позиции и так далее: и будет потеря <…> У нас валюта, она должна быть 2,22 грн к евро», — увещевал несознательных украинцев Стельмах, ссылаясь на индекс бигмака.

Этот индекс он использовал не раз, чтобы доказать, что гривна недооценена. Впрочем, украинцев этот аргумент не впечатлял. Еще бы. Когда Стельмах ссылался на один из самых популярных бургеров «Макдоналдса», за $1 отдавали 6,2-6,3 грн. Спустя год — 8,2 грн.

«Глава НБУ Владимир Стельмах всегда уверенно пророчил гривне если не укрепление, то как минимум стабильность. Делая такие прогнозы, он ориентировался на "индекс бигмака". Но он игнорировал возрастающее негативное внешнеторговое сальдо, надеясь, что его всегда будут с лихвой перекрывать валютные поступления в страну в виде прямых иностранных иинвестиций, а также новых внешних займов правительства и корпораций», — пояснял в декабре 2010 года колумнист «Экономической правды» Юрий Глухов.

В общем, бигмак в том, что творилось в украинской экономике, виновен не был. Речь о неправильной политике регулятора.

Впрочем, продукцию «Макдоналдса» любили не только первые лица украинские государства, но и те, кого позже причислили к его врагам. Один из таких людей — российский журналист Дмитрий Стешин, которого в июне 2014 года Служба безопасности Украины приравняла к террористам.

«Органами СБУ во время применения мер, направленных на выявление, предупреждение и недопущение посягательств на территориальную целостность Украины, разыскиваются следующие лица, которые принимают активное участие в деятельности незаконных военизированных формирований сепаратистов, силовом противодействии участникам антитеррористической операции и совершении иных криминальных правонарушений», — гласила служебная телеграмма СБУ, в которой среди прочих упоминался и журналист Стешин. От Керчи до Одессы и дальше. Что ели пиндосы на берегах Черного моря © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Так СБУ оценила деятельность журналиста по освещению событий на Украине и в Донбассе. И конечно же, Стешин попал на «Миротворец».

В 2015 году, когда в России в очередной раз предложили запретить «Макдоналдс», он выступил в его защиту.

«Я побывал на многих войнах и в экспедициях. Как Довлатов, пил водку из футляра для очков и спал на гинекологическом кресле. Ел крыс, замаринованных в аккумуляторной кислоте, ел в 2003 году армейские пайки выпуска 1974 года. На берегу Северного Ледовитого я ел колбасу «Краковская», пролежавшую в вечной мерзлоте десять лет. Ел ливийскую курицу, сожженную напалмом в Тобруке и кебаб по-Алеппски в черешневом соусе. Жиж-галнаш и корову, подорванную на противотанковой мине. И в этом бесконечном всемирном калейдоскопе общепита было всего одно место, после которого я не корчился, наевшись противоязвенных препаратов и активированного угля. Это «Макдоналдс». А ведь когда-то я смеялся над тупыми америкосами, которые, приезжая что в Париж, что в Африку, сразу же ищут «Макдак». Зачем? Идиоты! Потом я сам поболтался по миру и понял суть слова — «этнодиета», — описывал Стешин свой журналистский опыт.

Стешин подчеркнул, что будет от случая к случаю ходить в «Макдоналдс». Все-таки это, по его словам, выстраданный опыт журналиста.

В том, что «Макдоналдс» закрывать никак не надо, с ним бы согласились украинские дети, студенты и даже один из глав украинского государства.

Друг детей, студентов и президента

В 1997 году в День славянской письменности и культуры у входа в станцию метро «Лукьяновская» скопилась внушительная очередь, в которой было много детей. До этого дня «Лукьяновская» не была самой популярной, уж тем более среди детей, станцией киевского метрополитена — все-таки неподалеку Лукьяновское СИЗО. Правда, этой станцией, кроме местных жителей, рабочих завода Артема и военных, также часто пользовались студенты — рядом расположен был ряд вузов: от Института журналистики и Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и до корпусов «нархоза». Но вот сколь-нибудь известных точек притяжения для детей поблизости не было. Все изменилось 24 мая 1997 года, когда именно у «Лукьяновской» открылся первый на Украине «Макдоналдс». На волне ажиотажа некоторые даже праздновали там свой день рождения. «Литературная кулинария» ревизует обозы войны 1812 года © i.pinimg.com

Позже, когда рестораны сети появились по всему Киеву, да и по всей остальной Украине, популярность «Макдоналдса» у «Лукьяновской» чуть спала. У неформалов появился свой излюбленный «Мак» — на ЛТ, станции метро «Площадь Льва Толстого», гостей столицы стал перехватывать «Макдоналдс» у железнодорожного вокзала, а тем, кто в теплую пору года гулял с детьми по Киеву, больше подходил ресторан на Почтовой площади — и около центра, и рядом с Днепром. Но и по сей день этот «Макдоналдс» любят даже студенты «мажорного» КИМО — Института международных отношений и более простых «нархоза» и Института журналистики. Будущие дипломаты, акулы пера и экономисты не брезгуют бургерами, картошкой фри, молочными коктейлями и другими пунктами меню ресторана.

Еще бы им брезговать: в «Макдоналдс», бывает, заезжает и сам украинский президент. Владимир Зеленский осенью 2019 года во время записи моноинтервью заехал в один из «МакАвто» и заказал себе и всей съемочной группе кофе. И, конечно же, он не отказался от пирожка.

На выдаче Зеленского встречал не один, а сразу несколько сотрудников — всем хотелось посмотреть на президента.

«Мы очень рады вас видеть», — обратились они к Зеленскому.

«И я вас», — ответил тот.

Сегодня меню «Макдоналдса» на Украине, как и во многих других странах, учитывает национальный колорит. Так, к примеру, в нем представлен «Бургер украинский с беконом и грибами», который состоит из ржаной булочки, двух бифштексов из говядины, жареного бекона (наверняка намек на сало), сыра чеддер и грибов с маринованными огурцами, свежим луком и грибным соусом.

Вряд ли 111 лет тому назад родители мальчика по имени Ричард догадывались, что изобретение их детей будет пользоваться такой популярностью по всему миру, а их фамилия будет красоваться на стаканчике в руках у главы одного из государств.