В комментарии изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал, как и почему Россия помогла гражданам стран СНГ, находившимся в эпицентре эпидемии коронавируса

Эвакуация граждан Украины должна была состояться сначала в конце первой недели февраля, потом её перенесли на 10-е число, потом — на 11-е, но спецборт из Киева не прилетел, из объявления на сайте посольства Украины в КНР дату и вовсе убрали. Туристы смогли вернуться домой на двух самолётах Международных авиалиний Украины, а 3 февраля авиакомпания приостановила полёты в Поднебесную. С тех пор украинцы, оказавшиеся заблокированными в эпицентре эпидемии коронавируса, ждут, когда же государство заберёт их.

Операция «эвакуация» Коронавирус в России и Украине. Как и кто раздувает панику в интернете © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Один гражданин Украины улетел из Китая 4 февраля на самолёте Воздушно-космических сил РФ, который эвакуировал 147 человек, среди которых были граждане России и нескольких стран СНГ (помимо украинца, 10 граждан Белоруссии, 3 гражданина Казахстана, гражданин Армении).

Как уточнил тогда посол РФ в Китае Андрей Денисов, если с другими странами дипмиссия непрерывно перезванивается и находится в контакте, то с Украиной по понятным причинам — нет, граждане этой страны массово не обращались, но единичные случаи были.

О деталях этой операции рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру на пресс-конференции на тему «Борьба с коронавирусом в Китае: внутрироссийский и международный аспект» в МИА «Россия сегодня» 13 февраля.

«Поскольку к нам обратились и граждане тех стран, которых мы считаем братскими, а я до сих пор считаю украинский народ братским, исходя из гуманных соображений и международного законодательства, мы смогли помочь этим людям, — заявил Климов. — Они выходили на наше дипломатическое представительство либо через своих русскоязычных друзей, они же все по-русски общаются, они же в русских социальных сетях находятся. Мы ни в коем случае не брали на борт людей, исходя из того, какая у него прописка в паспорте и вообще что у него за паспорт. Главное условие заключалось в том, что человек соглашался по прилёту пройти обследование и находиться в карантине».

По словам сенатора, это было добровольное решение людей, в отличие от пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые до 19 февраля должны находиться на борту судна в порту японской Йокогамы на карантине и не могут сойти на берег. Досрочно решено эвакуировать всех, кто старше 80 лет, а таких около 200. К 13 февраля коронавирус диагностирован у 219 человек, в том числе у одного сотрудника карантинной службы. Климов отметил, что пассажиры не получают никакого лечения, а прибывшие из Китая, которые помещены на карантин, постоянно находятся под наблюдением врачей, им оказывают восстановительно-поддерживающую терапию, дают витамины, при появлении хрипа или повышенной температуре сразу везут на обследование.

Отчаяние и безысходность украинцев, оставшихся в Ухани

После прилёта в Тюменскую область, где организована карантинная зона, эвакуированные продолжают общаться со своими друзьями, оставшимися в Китае. Павел Личман жил в Ухане в одной квартире с украинкой Сашей Волковой, в общей группе она попросила друзей написать президенту Украины Владимиру Зеленскому или правительству Украины об эвакуации своих сограждан.

«Она вся на нервах, дома-то одна, страшно ей и грустно. К нам домой ещё и мышь размером с лошадь стала заползать через дырку кондиционера. Как только объявили эвакуацию, хозяин нашей квартиры уехал с семьёй в другой город, в более безопасное место. Нам он ничем помочь не мог, только деньгами. И вот мы собираемся, а Сашенька осталась там. Она ещё перед нашей эвакуацией стала впадать в отчаяние, а сейчас вообще одна. Она попросила помочь — я помог. Что я ещё могу сделать? Сострадание ей не поможет, ведь и мне оно не помогает», — рассказал парень. Любовь сильнее коронавируса. Украинец отказался от эвакуации из Уханя © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Про эвакуированного украинца Волкова пояснила, что он улетел со своей семьёй. Девушка признаётся, что ей очень тяжело, у неё нет ни слов, ни сил.

«Мне позвонили из посольства, сказали, что Украина на нас *смайлик в виде болта* положила», — писала она в Instagram 11 февраля, когда обещанная эвакуация не состоялась.

Похожее настроение у многих из 50 украинцев, находящихся в Ухани. Ирина Чуйко написала в Facebook, что не хотела уезжать из города, но эпидемия на спад не идёт, а сидеть в изоляции не так просто, поэтому она решила эвакуироваться на Родину.

«В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещён частный. Наше посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на Родине, — иначе без него мы не сядем в самолёт. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа (министр здравоохранения Украины Зоряна. — Ред.) Скалецкая несёт перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов», — заявила она.

Девушка также напомнила, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук «лично бил себя в грудь» и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством ещё 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой, а также о заявлениях Министерства здравоохранения Украины о полной готовности к атаке коронавируса. По её словам, место карантина называли разное: сначала — Ровно, потом — две базы в Киевской области — и наконец чиновники заявили, что у них нет места для карантина.

«Специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами — нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолёте. Можно пенять на экономику, её упадок. Но, пардон, Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и ещё ряд стран с менее развитой экономикой, не сравнимой с «европейской» державой. Я всегда гордилась тем, что я украинка. В Китае я всем говорю, что я с Украины, из европейской страны. А по факту… маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми… с конца», — написала Чуйко.

Не стала скрывать своего недовольства и Ольга Батура, но в отличие от Саши Волковой, которая просила друзей написать президенту и правительству, а не дипломатам, она поблагодарила посольство Украины в КНР за приложенные усилия и раскритиковала высшее руководство Украины.

«Как видим, нашему правительству, нашим «слугам народа» наплевать, что с каждым днём ситуация в г. Ухань ухудшается. Чем дольше мы здесь остаёмся, тем больше рискуем заболеть. Даже поход в супермаркет может быть опасным. Неужели так трудно организовать самолёт и найти место для прохождения карантина. Нас всего плюс-минус 50 человек! Уже почти две недели мы сидим на чемоданах, а руководство нашей страны и дальше медлит. Другие государства (даже Россия) давно вывезли своих граждан. В украинских новостях заявляют, что нас уже везут домой. У меня впечатление, что я в какой-то параллельной реальности! Ничего не понимаю! Хотя, чему тут удивляться!? Мы допустили к власти «95 квартал». Возможно, эвакуация — это просто шутка!? Ну давайте посмеёмся все вместе))))))))))) Ничего другого от «слуг» я и не ожидала!» — написала она на своей странице в Facebook, но позже удалила пост.

Почему власти не вывозят своих граждан из эпицентра эпидемии, Гончарук попытался объяснить на брифинге 12 февраля.

«То, что эвакуация срывается — не знаю, откуда у вас эта информация. Мы продолжаем искать возможность её провести так, чтобы не искать дополнительных рисков для населения. Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не несёт рисков распространения этой инфекции на территории Украины, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней», — сказал премьер-министр. «Укрпочта» приостановила отправку посылок в Китай © Facebook, Укрпошта

Напрашивается вопрос: а неоднократный перенос даты — это ли не срыв эвакуации?

По словам Гончарука, самолёт к вылету готов, определены места, куда потенциально можно эвакуировать людей, готовится схема их размещения. Но пока слова остаются словами, а украинцы остаются в Ухани.

«Вывезя из Китая граждан и других стран, я считаю, Россия очень многим подала пример. А на это получала из известных мест известные ответы про «вирусный гулаг» и прочую разную муть. Мы снова демонстрируем моральное превосходство над теми людьми или нелюдями, которые пытаются сделать из нас козлов отпущения и демонов. Я очень рад за тех, кого удалось вывезти из сложной ситуации», — заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сенатор Андрей Климов.

9 февраля на телеканале CNN вышел сюжет о первой группе эвакуированных самолётами Военно-космических сил РФ в Тюменскую область, которую сразу из аэропорта повезли в карантинную зону. Корреспондент сказал: «Возможное заражение коронавирусом приводит сюда — в этот захолустный санаторий советской эпохи, где нужно будет провести две недели под строгим присмотром. Это «вирусный ГУЛАГ», где изолируют от внешнего мира эвакуированных граждан».

За четыре дня до выхода в эфир этого репортажа представители оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса пояснили, что в реабилитационном центре «Градостроитель», где сейчас находятся все прибывшие из Китая, в обычное время проходят реабилитацию люди, у которых нет острых проявлений болезни, так что это обычное санаторно-курортное учреждение. Они опровергли информацию, что изначально здание строилось как туберкулёзная больница.

Однако не все западные СМИ используют эпидемию коронавируса как очередной повод для критики России. Например, американская газета The Washington Post очень высоко оценила организованную Россией эвакуацию из Уханя, отметив, что, пока Вашингтон заботился лишь о своих дипломатах, Москва уделила внимание каждому человеку.