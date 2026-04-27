https://ukraina.ru/20260427/1045634059.html

Польский генерал, служивший маршалу Пилсудскому и генералиссимусу Сталину. 130 лет Зыгмунту Берлингу

27 апреля 1896 года родился Зыгмунт Берлинг, который в 1920 году был удостоен ордена Virtuti Militari за бои против большевиков под Львовом. Но в историю он вошёл как командующий 1-й армией Войска Польского в составе РККА

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103125/42/1031254258_0:160:900:666_1920x0_80_0_0_36c4a27425811d53363be50ab714762a.jpg

У профессионального военного Берлинга, который за свою жизнь послужил в австро-венгерской и польской армиях, а также в Войске Польском в составе РККА, было много непосредственных начальников. Однако его главными командирами в жизни оказались Юзеф Пилсудский и Иосиф Сталин, которые в 1920 году находились на немного разных сторонах баррикад.Зыгмунт Берлинг появился на свет в селе Лиманова рядом с городком Новый Сонч, в западной части австро-венгерской провинции Королевство Галиции и Владимирии.Польские исследователи до сих пор дискутируют об этническом происхождении его родителей, говоря об их немецких и даже шведских корнях и принадлежности к кальвинистской конфессии. Сам Зыгмунт уже во время обучения в гимназии Нового Сонча в анкетах указывал в качестве своего вероисповедания иудаизм — однако это может быть связано с желанием не выделяться, ведь евреи до 1939 года составляли большинство населения в этом городке.Не исключено, что именно пребывание в среде, в которой евреи не просто доминировали, но были богаче и влиятельнее поляков, стало причиной антисемитских взглядов Берлинга, которые позже мешали ему в карьере.Ещё будучи учеником гимназии, Зыгмунт вступил в молодёжную организацию Filarecja, созданную участниками польского военизированного "Союза активной борьбы" (Związek Walki Czynnej), которым руководил Юзеф Пилсудский. В 1910 году этот союз с разрешения Вены создал в Галиции сеть парамилитарных организаций "Стрелец", в одной из которых в 1913-м Зыгмунт Берлинг прошёл начальную военную подготовку.Потому неудивительно, что сразу же после начала Первой мировой войны он добровольно вступил в Польские Легионы, которые в составе австро-венгерской армии сражались с русскими войсками. В составе 2-й бригады Легионов Берлинг в качестве замкомвзвода принимал участие в "Карпатской кампании".В 1915-м после окончания офицерской школы получил звание хорунжего (младшего лейтенанта), а в ноябре следующего года стал подпоручиком (лейтенантом).В июле 1917 года по приказу Пилсудского значительная часть военных Польских Легионов отказалась присягнуть на верность кайзеру Вильгельму как гаранту восстановления Королевства Польского."Отказники" были интернированы, но Берлинга среди них не оказалось — он перешёл в Польский вспомогательный корпус австро-венгерской армии. Этим корпусом командовал полковник Юзеф Галлер, который после подписания Брестского мира под селом Раранча (ныне Черновицкая область) в феврале 1918 года вместе со своими подчинёнными перешёл линию фронта, чтобы позже соединиться со 2-м Польским корпусом, ранее сформированным в составе российской армии.Но Берлинг и тут "пошёл не в ногу", оставшись в австро-венгерской армии — хотя с февраля по март 1918-го его всё же интернировали в лагере под селом Дулфалва (ныне Дулово Закарпатской области).Когда в ноябре 1918 года Австро-Венгрия развалилась, а на карте Европы стала вновь проступать Польша, Берлинг в чине поручика был принят в состав Войска Польского, став командиром роты 4-го пехотного полка Легионов.С января 1919 года он принимал участие в боях за Львов в ходе войны между Польшей и Западно-Украинской Народной Республикой и позже продолжил службу во Львове, получив в феврале 1920-го чин капитана. А летом того же года Берлинг стал одним из героев обороны Львова от большевистских войск под командованием Будённого и получил за это Серебряный крест ордена Virtuti Militari — высшей военной награды Польши.После этого военная карьера Зыгмунта Берлинга была похожа на судьбу множества других польских офицеров.Он прослушал курс права в Ягеллонском университете Кракова, но диплома так и не получил. В 1923-1925 годах он закончил Высшую военную школу в Варшаве, получил чин майора и был отправлен в Быдгощ, где стал начальником штаба 15-й пехотной дивизии.Когда в мае 1926-го Пилсудский осуществил военный переворот, майор Берлинг был в рядах войск, выступивших на стороне маршала. Проявление верности было замечено, и Берлинг сначала стал начальником отдела военного округа в Кракове, а с января 1930-го, уже в чине подполковника, занял должность начальника отдела в Министерстве обороны Польши.Через год Берлинг вернулся в Краков уже начальником штаба округа, но осенью 1932-го упросил начальство перевести его в Вильно, где находилось имение его тогдашней жены. В этом городе он был сначала заместителем командира, а 1935-1937 годах — командиром 6-го пехотного полка легионеров.По мнению части польских историков, именно имущественный вопрос стал причиной увольнения подполковника Берлинга из армии.В 1934 году он развёлся с первой женой и позже отобрал у неё упомянутое имение. При этом Зыгмунт Берлинг сразу же женился на румынке Иоланте Мадьяроси, но новый брак продлился лишь несколько месяцев. Семейные неурядицы ухудшили и до того взрывной характер Берлинга, он конфликтовал с подчинёнными и нёс службу спустя рукава. В результате в 1937 году его перевели на должность командира 4-го пехотного полка легионеров в Кельце, а в марте 1939-го сначала вывели за штат с последующим увольнением со службы 31 июля того же года.Непосредственным поводом было решение суда офицерской чести: отношение Берлинга к бывшей жене было признано недостойным.Зыгмунт Берлинг отправился в Вильно, где и встретил начало Второй мировой войны. Он пытался вернуться на службу, но так и не был мобилизован.4 октября 1939 года, ещё до передачи Вильно Литве, подполковник Берлинг был арестован НКВД и отправлен в лагерь под Старобельском. Он хотел воевать с немцами и, по некоторым данным, добровольно пошёл на сотрудничество с советскими властями. В ноябре 1940-го Берлинг принял гражданство СССР и вместе с группой польских офицеров был отправлен на дачу НКВД в Малаховке под Москвой, где занимался подготовкой создания польской дивизии в составе РККА.Решение о создании такой дивизии из поляков и лиц, знающих польский язык, было принято 4 июня 1941 года, и её формирование предполагалось поручить именно подполковнику Берлингу. Потому неудивительно, что уже 22 июня он оказался первым среди 13 польских офицеров, поставивших подписи под обращением к Сталину о срочном создании такого подразделения.После подписания 30 июля 1941-го "соглашения Сикорского-Майского" о восстановлении дипломатических отношений между Польшей и СССР и указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии для польских граждан на территории СССР были окончательно сняты преграды для начала формирования польских формирований в Советском Союзе.Амнистия для поляков была объявлена 12 августа 1941-го, а за неделю до этого будущая польская армия получила своего командующего — им стал генерал Владислав Андерс. Подполковник Берлинг был назначен в ней начальником штаба формирующейся польской 5-й пехотной дивизии.Воевать против немцев Андерс не спешил.Так, в феврале 1942 года правительство СССР запросило польскую сторону о вводе в бой на советско-германском фронте полностью подготовленной и оснащённой 5-й пехотной дивизии. Генерал Андерс решительно запротестовал, заявив, что поляки смогут вступить в бой лишь тогда, когда будет закончено формирование армии в целом. В конце концов, Сталин согласился с предложением западных союзников об отправке "армии Андерса" через Иран на Ближний Восток, что и было сделано в марте-сентябре 1943 года.Однако подполковник Берлинг опять оставил своих подчинённых. За это 2 июля 1943 года военно-полевой суд армии генерала Андерса признал Берлинга и двух его товарищей-офицеров, тоже оставшихся в СССР, дезертирами и заочно приговорил их к смертной казни за "государственную измену".Но к тому времени Берлинг уже получил звание полковника Войска Польского от созданного в марте 1943-го "Союза польских патриотов" — прообраза будущего коммунистического правительства Польши.С мая 1943-го Берлинг занимался организацией 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. 10 августа Берлинг стал командующим этой дивизией с получением звания генерал-майора.Боевым крещением дивизии стала битва под Ленино 12-13 октября 1943 года, которая была частью операции по освобождению Смоленска. Берлинг позже вспоминал, что во время планирования операции он заявил генералу Василию Соколовскому: "поляки столько раз брали Смоленск с Запада, что не помешает разок попробовать сделать это с Востока".В марте 1944 года Зыгмунт Берлинг стал командующим 1-й польской армией в составе РККА, которая в июле того же года была переименована в 1-ю армию Войска Польского. Она в составе 1-го Белорусского фронта принимала участие в Брестско-Люблинской операции, а 14 сентября 1944 года заняла предместье Варшавы — Прагу, и Берлинг даже отправил десант через Вислу в охваченную восстанием столицу Польши (кстати, до 1956 года именно 14 сентября считалось днём освобождения Варшавы).Однако 30 сентября 1944-го к тому времени уже генерал-лейтенант Берлинг личным приказом Сталина был снят с должности командующего армией и отправлен на учёбу в Академию Генштаба в Москву.Хотя Берлинг после войны сам поддерживал легенду о том, что это было вызвано его сотрудничеством с Армией Крайовой, на самом деле причиной была политика.Генерал неоднократно обращался к Сталину по поводу "Союза польских патриотов" и созданного на его основе "Польского комитета национального освобождения" (ПКНО), называя эти органы "троцкистской шайкой международного бандитизма", а в частных разговорах — ещё и "*идами". Однако Сталин сделал ставку на верных ему коммунистов, а не на непокорного военного, и 15 декабря 1944 года ПКНО постановил, что "генерал Берлинг вывел себя за рамки польской демократии, борющейся за освобождение Польши".Берлинг получил разрешение вернуться в Польшу только в феврале 1947 года.Генерал явно понял, что ситуация изменилась, потому что попросил принять его в ряды Польской рабочей партии (так именовались польские коммунисты), — но получил отказ. Берлинг в 1947-1953 годах руководил Академией Генерального штаба Польши, которую фактически сам и создал. Однако после смерти Сталина генерала отправили в отставку, и до 1970 года он работал в должности замминистра сельского хозяйства, отвечая за леса и охотничье хозяйство.В 1963-м Зыгмунт Берлинг всё же стал коммунистом, но на его карьеру это уже не повлияло, хотя именно после этого он получил чин генерал-полковника.Берлинг умер 11 июля 1980 года. На его похоронах на Центральном военном кладбище в Варшаве присутствовал тогдашний министр обороны Польши Войцех Ярузельский, который в сентябре 1943-го был подчинённым Берлинга и принимал участие в десанте через Вислу к варшавским повстанцам. В 1981 году имя Зыгмунта Берлинга получил один из мостов Варшавы (ныне Лазенковский), а в 1985-м рядом с одним из въездов на мост был открыт памятник генералу.После принятия в 2016 году так называемого "декоммунизационного закона" памятник должны были перенести в музей, но в начале августа 2019-го его разбили на куски вандалы. Символично, но это случилось накануне 75-й годовщины вхождения армии под командованием генерала Берлинга в пригороды Варшавы.

https://ukraina.ru/20220207/1033212956.html

https://ukraina.ru/20220815/1037685422.html

https://ukraina.ru/20200512/1027270779.html

https://ukraina.ru/20200721/1028308177.html

https://ukraina.ru/20250117/1026295358.html

https://ukraina.ru/20161219/1018036138.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

