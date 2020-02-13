В среду, 12 февраля, в Киеве началась акция протеста украинских международных перевозчиков. Десятки водитилей-дальнобойщиков выстроили свои автомобили перед зданием Кабмина. На их плакатах написано: «Не издевайтесь над автоперевозчиками», «Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений»

С утра водители заблокировали также полосы Бориспольской и Житомирской трасс. Поддержали их и закарпатские коллеги, заблокировав международную трассу Киев-Чоп. Протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Вячеслава Криклия и руководителя «Укртрансбезопасности» Александра Погорелова.

Акцию протеста вызвали хваленые реформы нового Кабмина, в том числе и так называемая «диджитализация», вызвавшая коллапс международных перевозок.

В конце декабря 2019 года на Украине был создан транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы транспортной отрасли в одну систему. В частности, на портале доступны такие сервисы, как бронирование разрешений на международные перевозки и получение разрешений на негабаритные перевозки. «Такие решения позволяют убрать чиновника, и каждый участник рынка имеет свободный доступ и может получить электронное разрешение с помощью цифрового бронирования», — говорил министр инфраструктуры Криклий. Министр также позиционировал создание транспортного портала электронных услуг, как «крутую цифровую новость». Электронное бронирование запустили, но очереди на границе от этого только увеличились, ведя к коллапсу системы перевозок. Киев не будет восстанавливать неподконтрольные ему территории Донбасса - Криклий © Facebook Владислав Криклий

Дальнобойщики считают, что система электронного бронирования разрешений не работает должным образом. В результате на границах возникли многокилометровые пробки, у перевозчиков срываются контракты, так как товары не доставляются в срок, а водители теряют работу. Перевозчики утверждают, что система электронного бронирования позволяет кому-то одному в определенное время забронировать все разрешения по доступной квоте сразу, а затем спекулировать ими.

«Мы сформировали требования к премьер-министру и министру инфраструктуры. Первое — немедленно отменить электронное бронирование всех видов разрешений. Также, увеличить квоту на осуществление международных автоперевозок по территории зарубежных стран. Передать выдачу разрешений профессиональному объединению международных автоперевозчиков на конкурсной основе. На данный момент этим занимается «Укртрансбезопасность». Также, необходимо наладить обмен данными между структурой выдачи разрешений и таможней», — заявил председатель забастовочного комитета Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) Юрий Кучинский. Министр инфраструктуры Криклий рассказал, как ему работалось с жертвой Джокера Клитиной © Facebook Владислав Криклий

Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) объединяет более 3000 предприятий автомобильного транспорта (более 33000 транспортных средств, более 100 000 работников), которые осуществляют грузовые перевозки в 45 стран.

Министр инфраструктуры вышел к митингующим в Киеве перевозчикам и пообещал разобраться с проблемой, а также обговорить ее через две недели на встрече с министром инфраструктуры Польши. Советник президента Украины Роман Лещенко тоже вышел к водителям и посоветовал им написать письмо президенту. В ответ президент ассоциации международных перевозчиков Леонид Костенко заявил, что они направляли уже много писем премьер-министру и прочим министрам, но безрезультатно.

«5200 поездок было не сделано в январе 20-го года по сравнению с прошлым годом. Потери в зарплате перевозчиков составили за январь месяц где-то около 28 миллионов гривен. Кроме того, государство потеряло из платы в бюджет 32 миллиона», — сказал Леонид Костюченко.

Основные претензии перевозчиков сводятся к системе электронного бронирования разрешений. До 2020 года вся квота, которую получала Украина от других государств, была в наличии в течение года, а водители могли получить разрешения в любое время. Эти разрешения передаются между странами бесплатно на паритетной основе. Раньше все загруженные машины прибывали на пункт выдачи и там получали разрешения по факту прибытия, предоставив товаротранспортную накладную и сопроводительные документы. Сейчас же они должны в электронном виде осуществлять бронирование заранее. С января всю годовую квоту разрешений разделили на 12 месяцев. Водителям приходится ждать по несколько суток в очередях за разрешениями без какой-либо гарантии их получить. При этом нет никакой статистики, сколько этих разрешений уже было выдано, сколько осталось. Водители, не успевшие получить разрешения в начале января из-за того, что квоты были выбраны, вынуждены ждать следующего месяца. На таких условиях немногие из заказчиков пожелают сотрудничать с украинскими перевозчиками.

Водители подозревают, что новая электронная система разрешений является лишь очередной коррупционной схемой. Перевозчик Александр Благомир, например, утверждает, что система бронирования только усложняет жизнь водителям и не гарантирует отсутствия коррупции.

«Например, мне надо получить разрешения. Я договариваюсь с тем, кто имеет доступ к базе, и он дает в 22:10 определенное количество разрешений. Я захожу в систему в это время и получаю разрешения. Для Одессы сейчас нет ни одного разрешения. Ни румынского, ни болгарского, ни турецкого. Говорят, закончилась месячная квота. Как она могла закончиться? Мы работали 2 дня в начале января, вышли 8 января, но уже ничего не было. Мы никогда не знали такой проблемы в начале года», — говорит Благомир.

Перевозчик Игорь Луцак тоже полагает, что при дефиците разрешений появляются те, кто их продает. «Разрешения закончились. Что нам делать до конца месяца — не понятно… Система бронирования увеличивает коррупционные риски. Ведь когда не хватает разрешений, найдется тот, кто будет их предлагать за большие деньги», — считает Луцак.

Водители обвиняют руководство министерства инфраструктуры в банальной некомпетентности. Они предполагают, что люди, вводившие новую систему электронного бронирования, сами понятия не имеют, как работают международные перевозки. По их словам, сейчас проходит конкурс на должность первого заместителя главы «Укртрансбезопасности». И они заранее уверены, что на конкурсе победит Марина Ставнийчук, работавшая в аппарате президента Украины, занимавшаяся реформой сервисных центров МВД, но совершенно далекая от системы международных перевозок.

К акции дальнобойщиков присоединился в Киеве и бывший министр транспорта Егений Червоненко. Он считает, что такого коллапса в системе перевозок на Украине не было за все годы независимости.

«Такого коллапса, как сегодня, когда в январе уже нет разрешений на международные перевозки, не было за 28 лет независимости. Они не советуются с перевозчиками. Они просто поставили эту электронную систему, непонятно как торгуют этими разрешениями. В итоге в отрасли благодаря их коррупционным действиям, на которые никто не реагирует, возник коллапс. На границах очереди по 17-20 километров. Вы представляете, что такое — три-пять суток трассы просто стоять? Просто нет разрешений», — заявил Червоненко на митинге.

При всей прогрессивности и необходимости таких мер, как предоставление государственных услуг в электронной форме, эти реформы должны осуществлять компетентные люди, консультируясь с теми, кого эти реформы напрямую затрагивают. Украинское же министерство инфраструктуры просто отчиталось в запуске сайта, не снизив, а лишь увеличив коррупционные риски. Как следствие водители теряют работу, заказчики не получают товар, государство теряет налоговые поступления.