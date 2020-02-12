Кишинев проигнорировал Приднестровье и вовсю ведет переговоры с Киевом о поставках. Почему страна готова поменять многолетнего партнера по энергоресурсам и в чем ее выгода, разбирался обозреватель Украина.ру

Правительство Молдавии может отказаться от электроэнергии Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье и является одним из бюджетообразующих предприятий региона. Причина до банальности проста — деньги и «политика в нагрузку». Точнее так: цена украинской электроэнергии на этот час ниже той, что предлагает Приднестровье.

Интересы потребителей там, где цена выгоднее

«Важно, по какой цене поставляется электроэнергия. Надо, чтобы договор был транспарентным и на хороших условиях для потребителей. Если цена лучше в другом месте нужно покупать, где дешевле. Для нас важно, чтобы потребители покупали электроэнергию по более низкой цене», — ранее озвучил свою позицию по этому вопросу президент Молдавии Игорь Додон, дав понять, что те же украинцы, например, продают дешевле. И сейчас Украина — один из наиболее вероятных партнеров Кишинева. Отсрочка приговора. Почему вице-премьер РФ Козак приехал в Кишинев, но не заехал в Приднестровье © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В данный момент у республики действует контракт, который продлится еще почти два месяца — до 31 марта 2020 года. Собственное производство электроэнергии обеспечивает потребности Молдавии лишь на треть, остальное приходится покупать за рубежом. Электроэнергию в Молдавию поставляет госкомпания «Энергоком», которая является посредником при закупке у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь" в пропорции 85% процентов на 15%.

Стоит понимать, что молдавская ГРЭС — одна из крупнейших тепловых станций подобного типа в регионе, обеспечивающая электроэнергией Приднестровье и Молдавию. В 2005 году ЗАО «Молдавская ГРЭС» вошло в состав ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Вопрос должен решаться, исходя из интересов Кишинева

Будучи летом прошлого года в Молдавии в статусе вице-премьера России, Дмитрий Козак заявлял, что Москва не будет лоббировать интересы Молдавской ГРЭС. Да и в целом России важна стабильная работа предприятия, однако это не является основанием для продавливания интересов российских компаний.

«Собственниками ГРЭС являются российские компании, но вопрос должен решаться, исходя из интересов Молдавии. Кто дешевле продает электроэнергию, тот и должен быть продавцом. Мы не намерены, вопреки законам конкуренции лоббировать интересы российской компании", — заявлял Козак.

Украинская сторона предложила Кишиневу очень хорошую цену, в то время как Тирасполь не просто хочет торговать по завышенным тарифам, но и смешивает политику и экономику, пытаясь увязать в один пакет решений электричество, банковскую проблему (речь о счетах в местных банках) и даже газовый вопрос (вспомнили об исторических долгах региона). Такой подход в конечном счете отпугивает Кишинев от потенциального сотрудничества с Тирасполем.

Тем не менее, делать ставку только на украинскую электроэнергию довольно опасно. Три года назад Украина выиграла тендер на поставки в Молдавию: несколько месяцев спустя мощности стали не выдерживать, и по Украине прокатилась волна веерных отключений. Начались перебои с топливом, и выполнение контрактных обязательств украинской стороной ставилось под сомнение. Сейчас в украинской действительности мало что изменилось, кроме президента. На Донбассе по-прежнему идет война, и список внутренних нерешенных проблем ширится с каждым днем.

Что касается молдавского оператора — компании PremierEnergy, — то это бывшая GasNaturalFenosa, которая после приватизации вложила в инфраструктуру более 300 миллионов евро, а потому сегодня эксперты на рынке энергоресурсов уверенно констатируют: распределительные сети РМ гораздо современнее, чем в соседних странах — той же Украине или Румынии. По тарифам компания декларирует следующее: порядка 70% — это закупочная цена у производителя и около трети тарифа — это дистрибуция.

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Самое любопытное, что и в Кишиневе, и в Тирасполе бытует среди экспертов мнение, что шумиха вокруг темы с отказом Молдавии от электроэнергии, производимой в Приднестровье, это не более, чем политические торги перед подписанием контракта. Что-то вроде информационной завесы или так называемого новостного шума, целью которого является желание партнеров получить наиболее выгодные условия. Покупка украинской энергии не несет Кишиневу столько политических преференций, сколько покупка в Приднестровье. Как глава МИД Молдавии защитил Россию и угодил в эпицентр скандала © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

Кишиневу выгодно иметь в прямой финансовой зависимости руководство региона, ведь, напомним, Молдавская ГРЭС является одним из бюджетообразующих предприятий. При этом в самом Тирасполе понимают, что на правом берегу в этом году пройдут президентские выборы. Это означает, что молдавским политикам понадобятся приднестровские избиратели.

Пророссийскому президенту Игорю Додону, который наверняка пойдет на второй срок, понадобится поддержка приднестровских властей. К тому же, если предположить, что Молдавия купит электроэнергию на Украине, доставлять её придётся через приднестровские линии электропередачи. А тут уже и вырисовывается счет на транзит.

Итак, что же будет? С одной стороны, Кишинёв и Тирасполь обречены на контракт, вопрос в том, каковы будут его детали. С другой — возможна диверсификация источников: иными словами, в этом году Кишинев может пойти не нетривиальное решение, заключив контракт и с украинской стороной, и с приднестровской.

Как бы то ни было, политика в регионе тесно связана с экономикой, а в год, когда в стране развернется борьба за кресло президента, возможны самые необычные вариации по контрактам на электроэнергию.